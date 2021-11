Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Tällainen on yksi suurimmista kotimaisista viihde­spektaakkeleista – puikoissa parhaat kaverukset Aku Hirviniemi ja Janne Kataja

Uusi viihdeshow Game of Games Suomi on isoimpia Suomessa koskaan tehtyjä kisailuohjelmia. Siksi siinä on myös kaksi juontajaa, joista kumpikin on koko ajan pöhköilemässä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Parhaat kaverukset Aku Hirviniemi ja Janne Katajat luotsaavat ensimmäistä yhteistä ohjelmaa.

Vuoden älyttömin peli! Hysteerisen hauska! Massiivinen viihdepläjäys! Ainutlaatuinen extreme-kokemus! Uusi MTV3:n viihdeshow Game of Games Suomi ei pelkää superlatiiveja. Ja sillä on myös Suomen tasokkaimmat juontajat, kuten vastaava tuottaja Joona Kortesmäki kuvailee. – Kumpikin on koko ajan pöhköilemässä, kuvailu tiivistetään. Pöhköilijät Aku Hirviniemi ja Janne Kataja siemailevat pressisohvalla smoothieitaan ja hämmästelevät suomalaisia. Janne ja Aku saavat luvan kanssa pöhköillä lauantain prime timessa. – Tämän ohjelman osallistujat tulivat pomppien sisään. Yllätyimme ihmisten heittäytymisestä. Kukaan ei ollut juro ja häveliäs. Olemmekin iloista kansaa! Aku heittää. – Rakastan visailuja, mutta itsellenikin uutta oli se, että yhdistetään tietokisa ja huvipuisto. Gameshow potenssiin 1000. – Tässä kukaan ei häviä. Se on hieno asia, Janne lisää. Tältä näyttää itse studiossa. Game of Games on show, jossa nauratetaan tekijöitä, kisaajia ja katsojia. Kilpailuihin kuuluu muun muassa joutuminen sotkutykin ampumaksi, kylmään vesisateeseen, kiskomaan kykloopilta hampaita, pyörrytyskieputukseen, liukkaille portaille, äkkilennätykseen ilman halki… Tahnatuuba pamahtaa osallistujan päälle. Juontajat ovat itsekin päässeet ohjelman kilpailuhärveleitä kokeilemaan. – Janne rakastaa huvipuistolaitteita. Hän pisti pääni studiossa niin pyörälle, että koko kuvauspäivän voin pahoin. Viimeistä suurta loppupudotusta emme harmi kyllä ehtineet itse testata. Kykloopin kita nostaa kylmät väreet. Ensimmäistä kertaa parivaljakko, lapsuudesta asti bestikset, juontaa samaa viihdeohjelmaa yhdessä. Millaisia puolia ihailette toisissanne? – Aku ei mua kadehdi, tuumaa Janne. – Älä ole niin vaatimaton. Janne on tosi nopea verbaalisesti ja ihan Suomen parhaita viihdeshow-isäntiä. Aina sanavalmis, tarttuu aiheisiin nopeasti ja keksii vaikka hilleristä vitsin, Aku listaa. – Paitsi nyt en keksi. Mutta Akullapa taas on – lahjakkuuden ja karismaattisuuden ohella – käsittämätön näyttelijän taito tehdä todella tarkkoja ja tunnistettavia hahmoja. Hänen kykynsä poimia ympäristöstään asioita ja toistaa ne uskottavasti on ilmiömäinen. Mikä yleensä naurattaa juontajaparia eniten? – Todella hyvä farssi, siis niin hyvärytminen teatteriesitys, että saa nauraa vatsan kipeäksi, kertoo Janne mieltymyksistään. – Nykyään eniten naurattaa itseeni kohdistuva huumori, toteaa Aku. Sitten muistellaan erästä toista historiallisen suurta kisailushow’ta, jossa myös oli päättömiä tehtäviä: Speden Spelejä. – Oi, pingispallon kannattelu hiustenkuivaajalla! Ja naru jalassa -peli! Hauskinta oli se, että Spede otti kaiken niin tosissaan. Siinä ei itseen kohdistunut huumoria. Miehillä on myös yhteneväinen pukeutumistyyli. Uusi ohjelma perustuu amerikkalaisen talk show -juontajan Ellen DeGeneresin luotsaamaan formaattiin Ellen's Game of Games. Osallistujina on tavallisia ihmisiä ympäri Suomen, ja voittaa voi kymmeniätuhansia euroja. – Aina kerrotaan osallistujien oma pieni tarina. Jokaisessa jaksossa on noin 20 kisaajaa, sanoo vastaava tuottaja Joona Kortesmäki. – On upeaa, että saamme kerrankin tehdä jotain näin suurta. Ohjelmaan kuuluvia laitteita ei ilman isoa formaattikoneistoa pystyttäisi Suomessa toteuttamaan. Game of Games Suomi lauantaisin 27.11. alkaen MTV3 klo 19.30.