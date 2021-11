Eila Roine täyttää 90 vuotta – nuoret miehet tulevat yhä kadulla halaamaan tv-mummia

Rakastettu näyttelijä Eila Roine täyttää perjantaina 26. marraskuuta 90 vuotta. Koko uransa ajan TTT:ssä viihtynyt Roine ilahtuu saadessaan katsojapalautetta. – Kyllä se televisiomummukin on ollut ihan tarpeellinen olemassa.

Pikku Kakkosen Eila-mummi, näyttelijälegenda Eila Roine täyttää 90 vuotta.

– Ei se pahalta tunnu. Minulla on ollut pitkä ja rikas elämä, kokemuksista rikas, hän sanoo.

Roine viihtyi koko uransa ajan Tampereen Työväen Teatterissa.

– Se on se työympäristö, kotiutuminen siihen paikkaan. Ja hyvät kaverit, joiden kanssa on niin paljon näytellyt, että osaa jo lukea niiden ajatukset. Melkein naamasta näkee, mitä se nyt ajattelee. Olen saanut nauttia siitä, että maan parhaat ohjaajat ovat ohjanneet. Se on suuri kiitoksen aihe, hän kertoo IS Tv-lehdelle.

Eilan sadut -sarjaa voi katsella lasten kanssa Yle Areenassa.

Tampereen kaduilla lapset tervehtivät Pikku Kakkosen Eila-mummia. Sitten on tullut vastaan nuoria miehiä, vieressä pikku pyörällä polkeva taapero.

– Ne esittelee, että toi on se Eila-mummi. Lapsi kysyy, että sekö josta sä aina puhut? Olen liikuttunut. Tuskin se aina puhuu, mutta on saattanut mainita.

– Se päättyy aina samalla tavalla. Isä kysyy, voidaanko halata? On mukava halata nuoria, komeita miehiä.

– Pienet pojat on liikuttavia. Olen kuullut monenlaista juttua, kun he ovat minulle purkautuneet. Ei kaikilla ole mummu lähellä. Kyllä se televisiomummu on ollut ihan tarpeellinen olemassa.

Suosittu tv-sarja Heikki ja Kaija (1961–1971) oli aikoinaan hetken verran tosi-tv-ohjelma. Eila Roineen ja Vili Auvisen Janne-poika kastettiin sarjan kuvauksissa.

– Minulla oli tulossa suuri ensi-ilta, ja teatterissa oli kauhea kiire. Heikkiä ja Kaijaa piti harjoitella ja synnytinkin siinä välissä. Ristiäiset olisi pitänyt järjestää, Roine muistelee.

– Silloin Pertti Nättilä, nyttemmin jo poistunut, sanoi ikimuistoiset sanat, että pidetään ristiäiset televisiossa. Jumalan kiitos, joku järjestää ristiäiset, ja mun ei tartte, kun olin kuolemanväsynyt.

Pikku Kakkosen Eila Roine, Ransu-koira ja Pertti Nättilä.

Roine innostui ajatuksesta heti.

– Sehän siinä rohkea oli se pappi, joka kastoi. Hän sai piispalta huomautuksen. Tv-ristiäiset ei muka ollut sopivaa. Olimme ystäväpariskunta, hän oli perhepappi, hän oli vihkinyt meidät ja lapset kastanut. Mikä siinä oli sopimatonta?

Roine katselee Heikkiä ja Kaijaa sekä Rintamäkeläisiä (1972–1978) Yle Areenasta.

– Kyllä siinä itsestään lähinnä vikoja hakee. Ai, miten se noin hölmösti sanoi? Virheet näkyvät ja korostuvat, mutta ei niitä pidä jäädä tuijottelemaan.

Vili Auvinen ja Eila Roine Heikki ja Kaija -sarjassa.

Eila Roineen aika kuluu lukemalla sekä televisiota ja elokuvia katsellen. Tampereen teatteriesitykset hän seuraa kaikki.

Onko jotain tärkeää jäänyt elämästä pois?

– Työtäni kaipaan. Se on ollut minulle intohimo. Kun lapset olivat pieniä, niin lapset oli etusijalla. Sen jälkeen kaiken on sanellut työ. Ei siitä ihan äkkiä luovuta niin, etteikö se jonkinlaista jälkeä jättäisi.

Veijo Pasanen (vas.), Sirkka Lehto, Eila Roine ja Ahti Haljala Rintamäkeläisissä.

Eila Roineen elämässä on ollut draamaa. Lapsen kuolema, kotitalon tulipalo, puolison poismeno. Miten olet kaikesta selvinnyt?

– Siinä voi vaipua täydelliseen masennukseen tai jatkaa elämää. Minä olen aina jatkanut elämää.

Kun Eila Roine jätti teatterin, se tapahtui koruttomasti. Hän sulki oven perässään, ja se oli siinä. Kovin isosti hän ei juhli 90-vuotispäiviäänkään.

– Virallista vastaanottoa ei ole. Suku tulee kahville, ja kun meidän suku liikahtaa, se on monta kymmentä henkeä, Roine paljastaa.

Itse asiassa kuultuna: Eila Roine, perjantaina 26.11. TV1 klo 15.45