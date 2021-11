Jemina järkyttyy iltanuotiolla – kumppanin toiminta saa näkemään punaista

Varo juonipaljastuksia! Temptation Islandin ensimmäisellä iltanuotiolla ei säästytä draamalta, kun Jemina saa eteensä yhden videon sijaan kaksi videota.

Temptation Islandin uudella tuotantokaudella on edessä ensimmäinen iltanuotio. Edellisistä kausista poiketen kaikkien videot katsellaan tällä kertaa yhdessä.

Erityisen kovasti iltanuotiota jännittää Jemina, joka ei tiedä mitä odottaa.

– Jännittää. En ole koskaan nähnyt Tonyn humalakäyttäytymistä, silminnähden hermostunut Jemina kertoo Sami Kuroselle.

Jemina on ollut aiemmin mukana ohjelmassa sinkkuna sarjan seitsemännellä tuotantokaudella. Videolta käy ilmi, että Tony on kertonut asiasta sinkkunaisille. Toiset varatut miehet kertovat lisäksi, että Tony on bileissä nostanut esille hänen ja Jeminan suhteen ongelmakohtia.

– Jos hän haluaa avata meidän suhteesta negatiivisia asioita, niin sitten avaa. Mutta me oltiin sovittu, että ihan kaikkea ei kumminkaan lähdetä avaamaan. Sinkkunaiset eivät kertoneet, mitä siellä on avattu, niin se jäi vähän epäselväksi, Jemina pohtii.

– Kiinnostaisko sua tietää, mitä ne asiat on, Sami Kuronen kysyy.

– Totta kai kiinnostaa! Jemina vastaa.

Jemina järkyttyy nähdessään, mitä hänen poikaystävänsä Tony on sinkkunaisille puhunut.

Tämän jälkeen Kuronen yllättäen ilmoittaa, että hänellä on Jeminalle jemmassa toinenkin video, jossa Tonyn puimia asioita valotetaan tarkemmin.

– Kun hankittiin koiranpentu, niin se meni silleen, että mä olin kotona koiran kanssa ja hän ryyppäämässä kaverien kanssa, Tony kertoo videolla sinkkunaisille.

Jemina on videon sisällöstä tyrmistynyt.

– Osa on suoraan sanottuna pelkkää paskaa! Kun me hankittiin koiranpentu, niin hän muka vahtii sitä 24h, kun mä olen ryyppäämässä. Se on ihan täyttä potaskaa, Jemina sivaltaa.

Iltanuotion jälkeen naiset käyvät kiivasta keskustelua Tonysta. Jemina ihmettelee, miksi Tony on kertonut sinkkunaisille, että hän on osallistunut Temppareihin aikaisemmin.

– En olisi Tonysta uskonut! naiset pauhaavat.

– Sä annat ihmisille oletuksen, että millanen mä oon ollut seiskakaudella! Saakeli, kaikki on nähnyt sen vaan tv:stä! Jemina hämmästelee.

Tony ja Jemina ovat seurustelleet noin puolentoista vuoden ajan. Jemina ei ole koskaan nähnyt, millainen Tony on humalassa.

Edellisellä kerralla sinkkuna osallistunut Jemina lähentyi varatun Wallun kanssa. Jemina kertoi IS:lle kesällä Marbellassa, päivä ennen kuvausten alkua, että päälimmäisenä tunteena on pelko.

– Tottakai on jännittävämpää lähteä poikaystävän kanssa kuin yksin. Kun on itse nähnyt tämän toisesta näkökulmasta niin silloin sanoin, etten ikinä lähtisi tänne pariskuntana. Mutta tässä mä nyt olen, Jemina kertoi.

Jemina ja Tony ovat seurustelleet noin puolentoista vuoden ajan. Heillä on edessään kaukosuhde, sillä Tony on muuttamassa toiselle puolelle Suomea opintojen perässä He lähtivät ohjelmaan testaamaan, miten hommat toimivat toisista erillään.

– Emme ole oikeastaan koskaan olleet erossa, niin emme tiedä, miten se kohdallamme toimii ja miten toinen käyttäytyy. Tämä kolmen viikon erossaolo on hyvä testi. Emme me muuten olisi varmaan tulleet, Jemina sanoi IS:lle heinäkuussa.

Ennen kuvauksia Jemina uskoi hyötyvänsä siitä, että hän on jo kertaalleen ollut ohjelmassa mukana. Hän kertoi tietävänsä omasta kokemuksesta, miten sinkkunaiset käyttäytyvät sekä kuinka suuri vaikutus esimerkiksi leikkauksella on, mitä tulee iltanuotiovideoihin.

Marraskuun alussa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Jemina kuitenkin myönsi, etteivät asiat menneet aivan kuten hän oli ajatellut. Hän kertoi hämmentyneensä itsekin siitä, miten vahvasti hän lopulta reagoi videoilla näkemiinsä asioihin.

– En osannut suhtautua niin kylmän viileästi kuin ajattelin. Ehkä tuli vähän sellaisia yllätyksiä myös itselle ja niihin tuli sitten reagoitua todella vahvasti. Sinkkuna sulla ei ole mitään menetettävää, mutta tässä oli oma parisuhde panoksena.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin Nelosella ja Ruudussa kello 21.

