Uuden Encanto-animaation monikymmenpäistä animaatiojoukkoa johtaa 39-vuotias Kira Lehtomaki. Lapsuudestaan hän muistaa isovanhempien saunan, joka muistutti suvun juurista Suomessa.

DIsneyn tämän syksyn iso animaatio Encanto kertoo suurperheestä, jossa melkein kaikilla on yliluonnollisia voimia. Tarina sijoittuu maagisen realismin Kolumbiaan, mutta sen animaatiosta vastaa nainen, jolla on varsin suomalaiselta kuulostava nimi: Kira Lehtomaki.

Soitto Kaliforniaan vahvistaa asian. Lehtomaen (kirjoitetaan ilman ä:n pisteitä) isoisoisovanhemmat muuttivat Suomesta Yhdysvaltoihin siirtolaisina 1910-luvulla.

– Isovanhempani puhuivat kotona suomea, ja isäni taitaa osata sitä vähän. Valitettavasti itse en osaa. En ole koskaan käynyt Suomessa, mutta haluaisin kovasti! Lehtomaki kertoo Ilta-Sanomille.

Animaattorina Lehtomaki, 39, on ollut tekemässä monia Disneyn viime vuosien näyttävimpiä elokuvia – myös molempia Frozen-seikkailuja (2013 & 2019), jotka ovat olleet jättimenestyksiä.

Frozen 2:n ohjaajat kävivät elokuvan tarinaa työstäessään myös Suomen Lapissa, mutta Lehtomaki ei tuolloin päässyt mukaan.

– Olin heille todella kateellinen, hän tunnustaa ja naurahtaa päälle.

Lue lisää: Frozen 2 -elokuvan tekijät kävivät tutkimusmatkalla Suomen Lapissa

Uusi Encanto-elokuva kertoo Madrigalin perheestä, jossa kaikilla on jokin taikavoima – paitsi Mirabelilla (kesk.).

Uusi Encanto on musikaali, iloa ja surua yhdistävä perhetarina. Päähenkilö Mirabel on tavallinen nuori nainen, mutta hänen kaikilla sukulaisillaan on jokin kyky: äiti on parantaja, siskoista yksi on supervahva ja toinen pystyy loihtimaan kukkameren minne tahansa.

Suvun taikavoimia näyttää kuitenkin varjostavan salaisuus. Jotenkin siihen liittyy myös Bruno-eno, mutta kukaan ei halua puhua hänestä Mirabelille.

Keskeisiä hahmoja perheessä on peräti 12. Se on valtava määrä yhteen elokuvaan – ja animaatio-osaston päällikkönä Lehtomaki vastasi niistä kaikista kollegansa Renato Dos Anjosin kanssa.

– Hahmoista jokaisen oli tarpeen olla yksilö, jolla on omia luonteenpiirteitä. Se teki animaation työstämisestä todella mutkikasta, videopuheluun osallistuva Dos Anjos kuvailee.

Ennen Encanto-elokuvaa Kira Lehtomaki ja Renato Dos Anjos toimivat Disneyn animaatio-osaston päällikkönä myös Zootropolis-seikkailussa. Kaksikko tapasi faneja Anaheimissa vuonna 2017.

Lehtomaki asuu Burbankissa, samassa kaupungissa, jossa Disneyn kuuluisat animaatiostudiotkin sijaitsevat, parikymmentä kilometriä Los Angelesin keskustasta luoteeseen.

Kun ensimmäisen kerran soitan hänelle Disneylle, eletään helmikuuta 2019, jolloin koronapandemia-aika on vielä kaukana edessä. Toinen puhelu on syyskuussa 2021, jolloin hän vastaa etätöistä kotoaan.

Encanto-elokuva on Disneyn isoista animaatioista ensimmäinen, joka tehtiin likipitäen kokonaan koronapandemian aikana. Kupliva ilo ja nauru ei kuitenkaan ole karissut Lehtomaen äänestä.

Monikymmenpäisen animaattorijoukon pomoina Lehtomaki ja Dos Anjos valvoivat animaation tyyliä ja hahmojen tapaa liikkua. He myös pitivät huolen siitä, että jälki oli sellaista kuin Encanton ohjaajat Byron Howard ja Jared Bush olivat tarkoittaneet.

Työ on juuri sitä, mistä Lehtomaki sanoo haaveilleensa pikkutytöstä alkaen.

– Olen halunnut olla Disneyn animaattori kolmevuotiaasta asti! Innostuin animaation tekemisestä Prinsessa Ruususen ja Pienen merenneidon ansiosta.

Mirabel saa Encantossa vihiä sukunsa salaisuudesta, johon kytkeytyy myös mystinen Bruno-eno.

Isovanhempien kotona oli aikoinaan sauna, joka muistutti nuorta Kiraa suvun juurista. Muuta tietoa hänellä ei Suomesta juuri ollut.

Kira piirsi jo lapsena ja kouluaikoina paljon. Collegessa hän opiskeli tietotekniikkaa, mutta opintojen painotus oli nimen omaan tekniikassa, ei koneella tehdyssä animaatiossa.

Pixarin Toy Story -seikkailun (1995) ja Monsterit Oy:n (2001) vanavedessä tietokoneanimaatioista oli kuitenkin kovaa vauhtia tulossa iso juttu Hollywoodissa.

– Perinteinen käsin tehty animaatio on mahtavaa. Käsin piirtämistä enemmän rakastan kuitenkin sitä, miten hahmot saa herätettyä tietokoneen avulla suoraan henkiin.

Jalan ovenrakoon hän sai osallistumalla nettikurssille, jossa opettajina oli Disneyn animaattoreita. Kurssin harjoitustöiden avulla Lehtomaki pääsi harjoittelijaksi 20th Century Fox -studion lastenelokuvaan Alvin ja pikkuoravat (2007).

Muutamaa kuukautta myöhemmin myös Disneyltä soitettiin. Hän oli saanut paikan studion harjoitteluohjelmasta, joka järjestettiin tuolloin ensimmäistä kertaa sitten 1970-luvun.

– Minulla oli aivan uskomattoman hyvä ajoitus. Mutta ajoitus onkin yksi animaation perusperiaatteista, Lehtomaki vitsailee.

Frozen-seikkailuissa Kira Lehtomaki työskenteli yhtenä animaattoreista. Jatko-osan tarinaan käytiin etsimässä aineksia myös Suomen Lapista.

Ensimmäinen päivä Disneyn kuuluisassa animaatiostudiossa koitti vihdoin 2007.

– Olin aivan liekeissä. Tuntui, että olin vihdoin päässyt sinne, missä minun pitikin olla.

– Kännykässäni ei silloin ollut kameraa, mutta hetki tuntui niin isolta, että otin digipokkarillani videota itsestäni kävelemässä animaatiostudion rakennukseen ensimmäistä kertaa sisään.

Lukujärjestyksestä selvisivät kurssien vetäjät: Mark Henn ja Andreas Deja olivat olleet tekemässä Pientä merenneitoa (1989) ja Leijonakuningasta (1994), Glen Keane Kaunotarta ja hirviötä (1991) sekä Aladdinia (1992).

Lehtomaki pääsi suoraan mestarien oppiin.

– Olin taivaassa, ja se tuntui vieläkin paremmalta kuin olin kuvitellut!

Räyhä-Ralf valloittaa internetin -seikkailun päähenkilö Nelli-tyttö eksyy Disney-prinsessojen pukuhuoneeseen. Kohtauksessa vitsaillaan klassisten Disney-hahmojen erilaisille luonteenpiirteille.

Legendaaristen tekijöiden tuntemisesta oli hyötyä, kun Lehtomaki ja Dos Anjos vuosikymmen myöhemmin suunnittelivat animaation Räyhä-Ralf valloittaa internetin (2018) vitsikästä prinsessakohtausta. Siinä muun muassa Lumikki, Ruusunen, Pocahontas ja Frozen-elokuvien Anna ja Elsa sanailevat toistensa kanssa.

– Tunsin prinsessahahmot läpikotaisin, mutta kun mietimme, miten vaikkapa Mulan toimisi jossain tilanteessa, ei tarvinnut kuin käydä kysymässä Mark Henniltä!

Lehtomaki kutsuu kollegoitaan maailmanluokan ammattilaisiksi.

– Animaation tekeminen tässä talossa on hauskaa. Voin olla heidän kanssaan ihan ekstratarkka: voisiko vaikka tuon pikkurillin paikkaa siirtää pari milliä, koska se näyttäisi vaan paremmalta.

Lue lisää: Animaatiogurut paljastavat: Näin Disneyn prinsessat päivitettiin nykyaikaan

Zootropoliksen päähenkilö on sisukas pupu. Sitä tehdessä Kira Lehtomaki oli yksi animaattoreiden esihenkilöistä. Hänen vastuullaan oli osa elokuvan hahmoista.

Encantossa Lehtomaki pääsi toteuttamaan toista haavettaan: Lin-Manuel Mirandan kappaleita sisältävä elokuva on musikaali.

– Meillä oli valinnanvaraa eri musiikkityylien suhteen. Kolumbia on tuhansien rytmien maa, ja lisäksi pääsin työskentelemään laulukohtauksien tanssikoreografien kanssa. Työ näin ison luovan ensemblen kanssa oli itselleni uutta.

Koronapandemian takia animaattorit työskentelivät kotoaan esituotantovaiheesta ja hahmojen suunnittelusta alkaen.

– En ole pitkään aikaan päässyt matkustamaan mihinkään. Mutta heti kun kaikki on turvallisempaa, haluaisin tulla käymään Suomessa!

Encanto, ensi-ilta elokuvateattereissa pe 29.11. Tv-ensi-ilta suoratoistopalvelu Disney+:lla pe 24.12.