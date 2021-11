Pertti Salovaaran terveyden­tilasta paljastuu niin hurja seikka, ettei moni lääkäri näe koko urallaan vastaavaa – Pippa Laukan mukaan radio­juontaja on hengen­vaarassa

Pertti Salovaara on syönyt itsensä tilaan, jossa häntä uhkaavat hengenvaaralliset sairaudet.

Pippa Laukka yrittää laittaa radiojuontaja Pertti Salovaaran elämäntavat uusiksi. Asialla on jo kiire, sillä Salovaran veriarvot ovat hälyttävän pahasti pielessä.

Radiojuontaja Pertti Salovaara paiskii töitä radiossa silloin, kun muut nukkuvat. Yöradion tekeminen on syössyt Salovaaran elämäntavat alamäkeen, josta hän toivoo pääsevänsä eroon Olet mitä syöt -sarjassa lääkäri Pippa Laukan johdolla.

Viisikymppinen Salovaara ei syö lainkaan kasviksia ja kulkee autolla kaikkialle. Hän ei harrasta mitään liikuntaa ja syö usein vain kerran päivässä. Töiden jälkeen keskellä yötä Salovaara saattaa hakea huoltoasemalta hampurilaisaterian, mutta hänen päivittäinen energiansaantinsa jää silti kauas tarvittavasta.

– Jätän yleensä aamiaisen syömättä. Ei mitään puoleen päivään mennessä, ei mitään iltapäivällä. Mutta sitten illansuussa sellainen kunnon jööti jotain tosi ravitsevaa ja rasvaista ruokaa, Salovaara kertoo Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Ruoan sijaan Salovaara litkii päivittäin runsaasti energiajuomia, jotka vievät nälän tunteen ja auttavat häntä jaksamaan. Salovaaran ruokapäiväkirjan mukaan hän syö viikossa puoli kiloa sokeria, joka on reippaasti yli maksimisuosituksen.

Salovaaran jääkaapista ei löydy mustan makkaran lisäksi juuri mitään kunnon ruokaa, vaan lähinnä nopeasti juotavia tai syötäviä hätäapuja: oliiveja, fetaa ja valmisruokia.

– Just joo! Rasvaa, suolaa ja taitaa siellä olla vähän energiajuomaakin, Pippa Laukka järkyttyy.

Salovaaralla on valmis selitys oliivivaraston varalle, sillä hän kokee ne oivaksi pikkunaposteltavaksi.

– Päivä on kääntynyt iltaan ja olet syönyt viimeksi viiden, kuuden aikaan ja puolen yön aikaan, kun katsot urheilua televisiosta, kaipaat jotain naposteltavaa. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on parempi kuin sipsipussi, Salovaara selostaa.

Laukka huomauttaa, että oliiveissa on aivan yhtä paljon suolaa kuin sipseissä.

Pertti Salovaaran paino on kivunnut yli 90 kiloon ja hänen veriarvonsa ovat pahasti pielessä.

Ruokaostoksille lähtiessään Salovaara ei tee koskaan kauppalappua ja jääkaappi täyttyy siksi lähinnä juomilla.

– Aina kun menen kauppaan, mietin, että mitä ihmettä mun piti ostaa. No Pepsi Maxia ja energiajuomaa nyt ainakin ja sitten ostan ne. Sitten menen kotiin ja olen, että ai niin mä unohdin ne salaatit, tomaatit ja porkkanat.

Salovaara myöntää, että syömisestä ja ruoanlaitosta on tullut hänelle pakkopullaa, joka ei yksin tunnu hyvältä. Tilannetta vaikeuttaa se, että hänen perheensä on hajonnut.

– Silloin kun oli vielä perhe kasassa sitä teki lapselle aamupalat, lounaan, päivällisen ja iltapalan ja samalla söi itsekin siitä. Ei sitä tuu noudatettua, kun asuu yksin ja silloin se on tällaista, Salovaara kertoo apeana.

– Tähän on tultava muutos, koska pitemmän päälle sun elimistö ei kestä tällaista ruokavaliota, Laukka sanoo tiukasti.

Terveystarkastuksessa käy ilmi, että rasvaa ja sokeria vilisevä ruokavalio on tullut Salovaaralle kalliiksi. Kilot ovat kertyneet keskivartalolle samalla, kun hänen kätensä ja jalkansa ovat riutuneet liikunnan puutteesta.

Salovaara painaa 90,5 kiloa ja kun Laukka mittaa hänen vyötärönympärystään, yrittää hän huijata ovelasti.

– Vedät sä vatsaa sisään? Laukka kysyy tiukasti.

– Vedän, Salovaara myöntää.

– Et sä voi mua hämätä, Laukka vastaa napakasti.

Mittanauha kertoo, että radiojuontajan vyötärö on 114 senttiä.

– Onks se niin paljon? Voi kauheeta paikkaa, Salovaara järkyttyy.

Salovaara syö viikossa vain hyvin vähän oikeaa ruokaa ja litkii valtavasti sokeripitoisia juomia. Niiden seurauksena hän syö viikossa yli puoli kiloa puhdasta sokeria.

Pippa Laukan vastaanotolla paljastuu vieläkin huolestuttavampia asioita, sillä Salovaaran elintapojen muutoksella on jo kova kiire. Verikokeiden tulosten perusteella Salovaaran kolesteroliarvo on 6,4 eli korkea. Tieto saa radiojuontajan yllättäen huojentumaan.

– No eihän se nyt kovin paha vielä ole! On se joskus ollut kahdeksassakin, hän tokaisee.

Korkean kolesterolin lisäksi Salovaara kärsii erilaisista puutostiloista, sillä hänen ruokavaliossaan ei ole lainkaan hivenaineita ja vitamiineja. Huolestuttavinta on kuitenkin hänen verensä pilviä hipova rasva-arvo, jota ovat nostaneet ruokavalion kovat rasvat ja huonot hiilihydraatit.

Laukan mukaan korkea rasva-arvo altistaa vakaville sairauksille, kuten haimatulehdukselle. Se puolestaan voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan. Laukka kertoo, että arvon pitäisi olla alle 1,7 ja jos se nousee 2–3 välille, nousee haimatulehduksen riski yli 130 prosenttia. Jos arvo puolestaan on yli viisi, on riski kohonnut jo 770 prosenttia. Salovaaran rasva-arvo on peräti 14,4.

– Tollasia tuloksia ei välttämättä lääkäri näe kertaakaan urallaan. Ei se riski ole huomattava, se ei ole vakava, se on hengenvaarallinen, Laukka sanoo suoraan.

– Aika harvoin sitä saa kuulla, että sitä ollaan lähes tulkoon jatkoajalla. Jos meinaa katsoa, kun pienimmäiset lapset pääsee ripille, niin ois varmaan syytä tehdä jotain, Salovaara pelästyy ja vannoo ottavansa elämäntapamuutoksen tosissaan.

Olet mitä syöt MTV3-kanavalla keskiviikkoisin klo 20.00.