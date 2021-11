BB-Pekka paljastaa tuntemuksensa Katjaa kohtaan – yhden väitteen hän tyrmää jyrkästi

Big Brother -talosta häädetty Pekka kertoo, mitä hän ajattelee nyt väleistään Katjan kanssa.

Big Brother -talosta häädettiin sunnuntaina Pekka, joka joutui lähtemään talosta juuri ennen finaaliviikkoa.

Ensihoitajana työskentelevä Pekka paljastaa, että hän aavisti joutuvansa putoamaan ennen finaalia.

– Fiilis on todella hyvä ja kiitollinen siitä, että sain käydä BB-matkan. Nautin olostani täysin rinnoin ja pidin talossa hauskaa, Pekka kuvailee IS:lle.

– Tietysti olisin halunnut jäädä taloon, mutta vierellä oli kovia nimiä ja tiesin, että jossakin vaiheessa ihmiset varmasti kyllästyvät kuuntelemaan minun kovaäänistä huutamistani ja paskoja läppiäni, hän hymähtää.

Pekalla oli BB-talossa sutinaa talosta aiemmin lähteneen Katjan kanssa. Katja myönsi, että hänellä kehittyi tunteita Pekkaa kohtaan. Vastakaikua hän ei kuitenkaan saanut, sillä Pekka kertoi useaan otteeseen Katjalle, ettei hän ole sitoutuvaa tyyppiä. Mies on kutsunut itseään hupiukoksi ja sanonut, ettei häneen kannata ihastua liikaa.

– Talossa tein hänelle hyvin selväksi, että en minkäänlaista suhdetta halua tai kykene myöskään sellaista muodostamaan. Tämä oli Katjalle selvää, Pekka selvittää.

Pekka vietti talossa useita hempeitä hetkiä Katjan kanssa, ja kaksikko antautui muun muassa kiihkeisiin suudelmiin.

Pekka kertoo nyt pitävänsä Katjaa ystävänään ja tyrmää tulkinnan, jonka mukaan Katja olisi ”roikkunut hänessä”.

– Arvostan Katjaa todella paljon ystävänä. Minua harmitti, että Katja oli saanut kuraa niskaan siitä, että hän olisi roikkunut minussa. Mitään tällaista roikkumista ei ole tapahtunut, Pekka painottaa.

Pekan mukaan hän aikoo vielä jutella Katjan kanssa asiat läpi.

– En ole vielä ehtinyt jutella hänen kanssaan, mutta varmasti vielä soittelemme ja varmistan, että kaikki on ok ja että kenenkään tunteilla ei ole pelattu.

Sinkkuna viihtyvä Pekka on tituleerannut itseään naistenmieheksi.

– Kyllähän minulla on irtosuhteita ja naisten kanssa viihdyn. Joten kyllä minä tällainen olen, miten nyt naistenmiehen kukin määrittelee. Pidän itseäni kohteliaana herramiehenä, Pekka tarkentaa.

Pekka on ehtinyt lukemaan, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet hänestä sosiaalisessa mediassa. Ensihoitajan mukaan hän on yllättynyt siitä, miten paljon positiivista palautetta hän on saanut. Mukaan mahtuu myös muutama negatiivinen kommentti, joita Pekka ei allekirjoita.

– Ilmeisesti jossakin vaiheessa joidenkin mielestä esitin ja pidin yllä roolia sekä kopioin Krisua [Kristian Heiskari] täysin. Nämä kommentit vähän hämmensivät, Pekka ihmettelee.

– Ihmiset ehkä myöhemmin ymmärsivät sen, että olisi aika hankalaa esittää noin pitkälle vietyä roolia. Oli myös kommentteja, että alkuun olin erittäin ärsyttävä. Kaikkia ei voi miellyttää, hän summaa.

