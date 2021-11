Masked Singer -voittaja löi panelistit ällikällä – kaikki olivat arvauksineen aivan hakoteillä

Masked Singerin voitti Supersankari.

Masked Singer -ohjelman kolmannen kauden voittaja on vihdoin selvillä. Viimeisenä hahmona maskinsa riisui Supersankari. Naamion alta paljastui näyttelijä Anna-Maija Tuokko. Palkinnoksi voittaja sai kultaisen maskin.

Etsivät Janne Kataja, Jenni Kokander, Maria Veitola ja Christoffer Strandberg olivat aivan hakoteillä. He arvailivat, että maskin takana olisi Saara Aalto, Maria Ylipää tai Ilta.

– Halusin tehdä hahmon, josta mun 6-vuotias tytär pitäisi, Tuokko kertoo.

Hän esitti finaalissa Mariah Careyn joulun klassikkokappaleen All I Want for Christmas Is You.

Tuokon mukaan kaikista pahinta oli, että hän ei suuren salaisuuden vuoksi voinut juhlia saavutustaan. Voiton jälkeen hänet vietiin autoon, ja sen jälkeen hän joutui pitämään suunsa visusti kiinni.

Finaalissa oli Supersankarin lisäksi jäljellä Bilepanda ja Corppi, jotka paljastuivat Kasmiriksi ja Waltteri Torikaksi.

Supersankari paljastui Anna-Maija Tuokoksi. Hän sai palkinnoksi kultaisen maskin.

Kauden alussa etsivä-panelistit tekivät ensiarvauksen jokaisesta hahmosta ensinäkemän perusteella. Arvaukset talletettiin boksiin, jonka henkilöllisyys paljastettiin ensimmäisenä illan jaksossa. Boksin sisältä paljastui yllättäen äkäslompololainen kyläkauppias ja tv-persoona Sampo Kaulanen.

Eniten ensiarvauksia oikein etsivistä sai Maria Veitola. Hänet palkittiin kultainen nenä -patsaalla.

Aiemmissa jaksoissa naamionsa ovat riisuneet Ali Jahangiri (Peto), Minna Kauppi (Dino), Sara Parikka (Hattara), Esko Eerikäinen (Vihikoira), HP Parviainen (Murkku), Heidi Sohlberg (Fenix), Helena Ahti-Hallberg (Leppäkerttu), Juha Perälä (Robotti), Anne Kukkohovi (Perhonen), Päivi Räsänen (Jaguar) ja Jani Sievinen (Kettu).