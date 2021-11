Alec Baldwin viruu keskellä elämänsä pahinta tragediaa – rumat sanat tyttärelle kolhivat aiemmin uraa ja perhesuhteita

Hollywood-tähti Alec Baldwin on keitetty monessa liemessä jo ennen tällä hetkellä käynnissä olevaa vaikeaa tilannetta.

Näyttelijä Alec Baldwin, 63, joutui lokakuussa keskelle elämänsä pahinta tragediaa, kun hänen käyttämänsä ase laukesi vahingossa pienen budjetin lännendraaman Rust kuvauksissa New Mexicossa.

Sen seurauksena oikea luoti surmasi elokuvan kuvaajan Halyna Hutchinsin ja ohjaaja Joel Souza haavoittui. Baldwinille oli ennen aseen ojentamista kerrottu sen olevan turvallinen.

Tapauksen käsittely on yhä kesken. Marraskuussa sekä elokuvan näyttelijänä että tuottajana toiminutta Baldwinia ja muutamia muita työryhmän jäseniä vastaan nostettiin oikeuskanne turvallisuuden laiminlyömisestä. Vielä ei tiedetä, mistä oikeat ammukset olivat päätyneet aseeseen.

Torstaina häntä vastaan nostettiin toinenkin oikeuskanne.

Vahvoista mielipiteistä ja kovien miesten rooleista tunnettu Baldwin on monessa liemessä keitetty Hollywood-tähti, jonka uralle on osunut aiemminkin vaikeita tilanteita.

Parikymppisenä Baldwin kamppaili alkoholin ja muiden päihteiden kanssa. Vuonna 2017 ilmestyneissä Nevertheless-muistelmissaan hän kertoi ryhtyneensä absolutistiksi helmikuussa 1985, 27-vuotissyntymäpäivänsä kynnyksellä.

– Kahden vuoden ajan ennen sitä minulla oli valkoinen kuuma kausi, jolloin käytin huumeita ja join päivittäin. Se oli rankkaa aikaa, Baldwin kuvaili maaliskuussa 2017 ABC-kanavan haastattelussa.

Tuoreessa Dr. Death -sarjassa Alec Baldwin esittää sosiopaattikollegansatekojen jäljille pääsevää kirurgia.

Saippuasarjoissa The Doctors ja Knots Landing 1980-luvulla näytellyt tähti sai samoihin aikoihin ensimmäisiä elokuvaosia fantasiakomediasta Beetlejuice (1988), rikoskomediasta Gansgterin heila (1988) ja romanttisesta komediasta Working Girl - tieni huipulle (1988).

Äreän miehen maineen Baldwin sai esitettyään elokuvassa Myyntitykit (1992) kiinteistökauppiaita solvausten voimalla motivoivaa konsulttia. Elokuvaosien lisäksi piirre on korostunut myös siviilissä, jossa tähti on usein joutunut kahnauksiin niin paparazzien kuin tavistenkin kanssa.

1990-luvun alussa Baldwin alkoi seurustella seksipommin maineen saaneen näyttelijän Kim Basingerin kanssa. Pari oli tavannut komedian Blondi, joka aina sanoi tahdon (1990) kuvauksissa.

Vuonna 1993 solmittu avioliitto päättyi seitsemän vuotta myöhemmin eroon ja kitkerään huoltajuustaisteluun, jossa Baldwinia syytettiin vihanhallinnan ongelmista.

Välähdys vuosia kestäneen oikeusjutun paineista livahti julkisuuteen 2007, kun tähden kuultiin haukkuvan 11-vuotiasta tytärtään puhelinvastaajaan jätetyssä viestissä "hävyttömäksi ja ajattelemattomaksi pieneksi possuksi".

Baldwin on sittemmin katunut vihaista viestiään syvästi ja todennut sen vahingoittaneen hänen ja tyttärensä välejä pysyvästi.

The Aviator -elokuvassa Alec Baldwin esitti Pan Am -lentoyhtiön perustajaa.

Äreää karismaansa Baldwin on kanavoinut näyttelemisen lisäksi myös aktivismiin muun muassa eläinten oikeuksien puolustajana.

Vuosien varrella Baldwin on väläytellyt kiinnostustaan New Yorkin kuvernööriksi. Toistaiseksi hänen näkyvin poliittinen tekonsa on kuitenkin ollut satirisoida presidentti Donald Trumpia viihdesarja Saturday Night Liven sketseissä.

