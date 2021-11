Kommentti: Helsingin Jäähallissa nähtiin järkyttävä Hollywood-fiasko – ”Kuin märkä pieru alushousuissa”

Pirates of the Caribbeanin ja muiden mainostettujen suosikki­kappaleiden sijaan Helsingissä kuultiin keskiviikkona harrastelija­tason puuhastelua, kirjoittaa elokuva­kriitikko Taneli Topelius.

Yleisön kommentit tiivistävät olennaisen: ”absurdi konsertti”, ”epäammattimainen orkesteri”, ”uskomatonta puuhastelua”.

Elokuvasäveltäjä Hans Zimmerin musiikille omistettu konsertti Helsingin Jäähallissa keskiviikkona oli todellakin sitä, mistä monet ehtivät sitä The Music of Hans Zimmer & Others -tapahtuman Facebook-sivulla jo keskiviikkoiltana moittia: täysi fiasko.

Osa kävijöistä kutsui iltaa sketsiksi ja farssiksi. En ihmettele, sillä olin itsekin yleisössä. Karkeampia ja alatyylisempiäkin kommentteja kuului salista heti tapahtuman päätyttyä.

Epäselvien paikkamerkintöjen takia parikymmentä minuuttia myöhässä alkanut konsertti ei ollut lainkaan sitä, mitä yleisölle oli myyty.

Hollywoodin kuuluisimpiin elokuvasäveltäjiin lukeutuva saksalaissyntyinen Hans Zimmer kuuluu kategoriaan, jonka kohdalla jo nimi on lupaus mahtipontisesta spektaakkelista. Monet tuntevat häneltä vähintäänkin Pirates of the Caribbeanin merirosvoseikkailujen pauhaavan teeman.

Kun konsertista alun perin kerrottiin syksyllä 2019, esiintyjiksi luvattiin The Hollywood Symphonic Orchestraa ja solistiksi saksalaista sopraanoa Johanna Kruminia.

Sitten iski koronapandemia, ja konsertti ehti siirtyä moneen kertaan eteenpäin. Monien muutosten jälkeen orkesterikin ehti vaihtua kahdesti. Aimo annos huonoa onnea, siis.

Keskiviikkona Kruminia säesti lopulta romanialainen yhteiskokoonpano, jonka koko nimi on The Philharmonic Orchestra ja Shiren kuoro yhteistyössä The Sibiu State Philharmonicin kanssa.

Jäähallin tunnetusti ongelmallinen äänentoisto ja tilan kylmyys saattoivat olla osasyynä siihen, että osin toppatakkeihin sonnustautunut orkesteri soi epäpuhtaasti, mutta taidotkaan eivät tuntuneet yltävän Zimmerin musiikin tasolle.

Hapuileva soitto kuulosti hyville paikoille takakatsomon etuosaan välillä siltä kuin ammattilaisten sijaan lavalla olisi ollut innokkaita sinfoniamusiikin harrastelijoita.

Säveltäjä Hans Zimmer vieraili syyskuussa Venetsian elokuvajuhlilla.

Zimmerin musiikkia on Suomessa kuultu säveltäjän itse auktorisoimalla isolla kokoonpanolla pariin otteeseen aiemminkin, Hartwall-areenalla vuonna 2017 sekä helmikuussa 2020. Ensimmäisellä kerralla paikalla oli myös itse maestro. Molemmat konsertit ovat keränneet kehuja.

Jäähallin konsertti toteutettiin täysin eri kokoonpanolla, täysin eri voimin. Tuloksena oli surkuhupainen epäspektaakkeli.

Pirates of the Caribbeanin lisäksi keskiviikon konserttia mainostettiin Batman-elokuvan Yön ritari sekä avaruusseikkailun Interstellar nimillä. Mitään näistä ei keskiviikkoillan aikana kuultu.

Ohjelmisto tuntui sattumanvaraiselta. Alussa kuultiin kappale Etelä-Afrikkaan sijoittuvasta melko tuntemattomasta draamasta Yksin kaikkia vastaan.

Mukana oli musiikkia muun muassa Leijonakuninkaasta, Gladiaattorista, Palveluksessanne Miss Daisystä, Leijonakuninkaasta, Inceptionista, Da Vinci -koodista ja vielä kerran Leijonakuninkaasta, jonka kuuluisat alkutahdit Circle of Life -kappaleesta kuultiin neljästi: ensin tiiserinä konsertin molempien puoliskojen aluksi ja vielä kokonaisena versiona kahdesti.

Disneyn animaation suosiminen muiden Zimmerin sävellysten kustannuksella selittyi juontojen perusteella sillä, että konsertin kolmesta solistista kaksi olivat esiintyneet tahoillaan Leijonakuningas-musikaalissa.

Myös tuoreen James Bond -seikkailun tunnusmelodia, Billie Eilishin No Time to Die kuultiin kahdesti, vaikka sen korkeimmat nuotit tuottivat selvästi vaikeuksia saksalaiselle Kruminille.

Orkesteri ei selvästikään ollut varautunut suomalaisyleisön kohteliaisiin aplodeihin. Samoja kappaleita oli pakko uusia, koska muita ei ollut encorea varten valmisteltu.

Kruminin omia tähtihetkiä olivat Zimmerin esikuvan, säveltäjälegenda Ennio Morriconen kappaleet, etenkin Hyvät, pahat ja rumat -westernistä tuttu Ecstacy of Gold, jossa sopraano onnistui tuomaan esiin äänensä mahdollisuudet.

Huippukohdat olivat kuitenkin vähissä. Etukäteen mainostettu ”audiovisuaalisuus” oli todellisuudessa sitä, että lavan takana olleelle valkokankaalle heijastettiin videokuvaa orkesterista ja solisteista.

”Kuin märkä pieru mun alushousuissa, kutsumaton ja epämiellyttävä”, tiivisti eräs kävijöistä osuvasti illan audiovisuaalisen annin.

Lauantaina sama konsertti uusitaan Tampere-talossa, sunnuntaina Turun Logomossa.

Orkesterilla ja järjestäjillä on sentään pari lisäpäivää aikaa harjoitella ennen viikonloppua. Toivon sekä esiintyjille että yleisölle onnea matkaan.