Juha Vuorisen kirjasarja taipui omalaatuiseksi tv-sarjaksi – Hannu-Pekka Björkman esittää kärttyisää majatalon isäntää

Hannu-Pekka Björkmanin esittämä yksityisetsivä alkaa majatalon isännäksi Juha Vuorisen dekkariparodioihin perustuvassa DikDek – Painajainen majatalossa -komediasarjassa C More -palvelussa.

Kirjailija Juha Vuorisen kirjasarjan hahmojen pohjalta ideoitu 7-osainen DikDek – Painajainen majatalossa on omalaatuinen, hieman absurdejakin sävyjä saava komediasarja. Sen kaksi ensimmäistä jaksoa ovat nyt saatavilla C More -palvelussa.

Vuorisen neljä DikDek-kirjaa (2006–09) ovat värikkäitä dekkariparodioita, joissa yksityisetsivänä keikkaileva portsari Tapsa Mäkilä päätyy selvittämään sekalaisia rikostapauksia eri puolilla maailmaa. Vuoriselta on tulossa pitkän tauon jälkeen sarjan viides kirja Puerto Anus ensi vuonna.

Päinvastoin kuin kirjat, tv-sarja tapahtuu yhdessä ja samassa paikassa: nuhjuisessa, menneen maailman mysteereitä tihkuvassa majatalo Outolemmessä jossain päin Suomea. Sarjassa Tapsa esitellään päätoimisena yksityisetsivänä, joka keksii muuta puuhaa.

Tapsa (Hannu-Pekka Björkman) saapuu puolittain hylättyyn majataloon avovaimonsa Annan (Malla Malmivaara) kanssa lomailuaikeissa, mutta alkaa työnarkomaanina heti selvitellä samassa paikassa nähdyn, kadonneen huumediilerin tapausta.

Dekkarijuoni kuitenkin hylätään heti alkuunsa, sillä Tapsa ja Anna saavat päättömän idean: he ostavat majatalon hyvin lyhyen harkinta-ajan jälkeen.

Ruben (Max Ovaska, vas.) on majatalon vakioasukas, Kurre (Jarkko Lahti) pikkutarkka pikkolo ja jokapaikanhöylä.

Edelliset omistajat ovat kadonneet kuin tuhka tuuleen, joten majoitustoimintaan epäpätevän pariskunnan apuna on vain omapäinen portieeri Kurre (Jarkko Lahti), jonka kanssa yhteistyö ja kommunikointi on hieman kulmikasta.

Asiakkaita on alkuun vain yksi, mutta pysyvä: kirjailija Ruben Raivio (Max Ovaska), joka osoittautuu pian eläväiseksi aaveeksi. Myöhemmissä jaksoissa paikalle saapuu lisää värikästä väkeä, hyvin vaativasta runoilijasta suosittuun someinfluensseriin.

”Etsivänä mä tapasin diilereitä, narkkareita, huijareita, auereita, pari paloittelusurmaajaakin, mutta mikään ei valmistanut mua tällaiseen”, Tapsa huokaisee jo uuden uransa alkumetreillä.

Kirjailija Juha Vuorinen on ollut itse tuottamassa sarjaa Aleksi Bardyn kanssa. Pääkäsikirjoittaja on Mike Pohjola ja ohjauksesta vastaa Rike Jokela.

– Kirjailijana minusta on kiehtovaa nähdä, miten tv-alan ammattilaiset panevat luomani hahmot tanssimaan omien taikapilliensä mukaan, Juha Vuorinen sanoo C Moren tiedotteessa.

– Halusin antaa työryhmälle täysin vapaat kädet rakentaa kokonaan omanlaisensa tarina kirjasarjani hahmojen ympärille, Vuorinen lisää.

Sarja painottuukin kirjojen dekkariparodian sijaan omalaatuisen tilannekomedian puolelle. Sillä on myös selvä klassikkoesikuva: John Cleesen ja Connie Boothin luoma brittibravuuri Pitkän Jussin majatalo (Fawlty Towers, 1975 & 1979), jonka asetelma on melkein identtinen. Stressistä ja vihanhallintavaikeuksista kärsivä isäntä (Cleese) pyörittää nuoremman vaimonsa (Booth) ja lähes kelvottoman juoksupoikansa (Andrew Sachs) kanssa piskuista hotellia ja saa toistuvasti sekä asiakkaansa että itsensä hermoromahduksen partaalle.

Rike Jokelan tyylittelevä ja tunnistettava ohjaustyyli sekä tummasävyinen lavaste- ja värimaailma pitävät kuitenkin huolen, ettei kopiointiyrityksestä tarvitse puhua.

Leena Uotila vierailee toisessa jaksossa majatalon hyvin vaativana asiakkaana.

Yksi sarjan erikoisuuksista on sen tunnusmusiikki. Humalaiselta treenikämppäjamittelulta kuulostavassa kappaleessa musisoivat näyttelijät Tommi Korpela ja Janne Reinikainen ohjaaja Jokelan kanssa, Korpelan ölistessä päälle remuenglannilla sekavuuksia.

Musiikkivalinta selittyy myöhemmin, kun Korpela ja Reinikainen soittimineen ilmestyvät sarjaan Tapsan kavereina Händinä ja Käppersinä, alkuperäiskirjoissakin seikkailevana sekopääduona. Muina vieraina nähdään esimerkiksi Leena Uotila, Martti Suosalo ja Mari Perankoski.

Sarjasta julkaistaan C More -palvelussa kaksi jaksoa viikossa torstaisin, viimeisellä viikolla yksi jakso. Sarja esitetään myöhemmin myös MTV:n kanavilla.