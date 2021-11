Yli kahdeksan miljoonaa euroa maksanut toimintajännäri etenee vauhdilla mutta vaikuttaa paljon minuuttejaan pidemmältä, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Elokuvan tietää olevan isoissa ongelmissa, kun jo sen tekemisestä kertovissa uutisjutuissa on trillerin aineksia.

Kotimaisen toimintajännärin Omerta 6/12 valmiiksi saaminen on tekijöilleen torjuntavoitto. Vähän samalta tuntuu, kun elokuvan on katsonut.

Vajaan kahden tunnin elokuva etenee vauhdilla mutta vaikuttaa paljon minuuttejaan pidemmältä.

Kyse ei ole siitä, etteikö Ilkka Remeksen romaaniin pohjautuvassa elokuvassa tapahtuisi. Salaisten EU-agenttien pieleen menneestä operaatiosta alkava juoni siirtyy kuvaamaan serbialaisterroristeja, jotka iskevät presidentin linnaan, itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

Iskun kohteena on presidentti itse, joka ei elokuvassa näytä Sauli Niinistöltä, vaan Robert Enckelliltä.

Perään lähtee Jasper Pääkkösen näyttelemä Max Tanner, jolle lankeaa sekä panttivankineuvottelijan että James Bondin kaltaisen agentin roolit. Välillä käydään Suomen rajojen ulkopuolellakin.

Elokuvassa kyllä tapahtuu, mutta painotukset ovat pielessä.

Omerta 6/12 vie Max Tannerin (Jasper Pääkkönen) myös Valko-Venäjälle.

Yli kahdeksan miljoonaa euroa maksanut ja epäilemättä paljon enemmän tekijöidensä henkistä kapasiteettia verottanut lopputulos on rutiinijännäri.

Tässä vaiheessa on selvää, että valkokankaalla näkyvä lopputulos ei ole ohjaaja ja tuottaja Antti J. Jokisen elokuva – ei se suuri suomalainen toimintaspektaakkeli, jonka kunnianhimoisista suunnitelmista hän kertoi joulukuussa 2019.

Kotimaisen toimintajännärin ja Jokisen vaikeuksista tihkui tietoja alun perin marraskuussa 2020. Ensi-iltaa edeltävien päivien aikana Suomen Kuvalehden ja Ilta-Sanomien jutut ovat kuitenkin paljastaneet tuotannossa olleen jännitteiden lisäksi suoria vaaratilanteita.

Lue lisää: Sisäpiirin rajut väitteet: Antti J. Jokisen toiminta ajoi Remes-jättituotannon katastrofiin – lopulta turvamies joutui estämään ohjaajan pääsyn oman elokuvansa kuvauksiin

Tuotannon pelastivat ohjaaja Aku Louhimies sekä Tuntemattoman sotilaan (2017) sovittanut käsikirjoittaja Jari Olavi Rantala, jotka hyppäsivät Omertan puikkoihin lennosta.

Valmis elokuva ei silti ole varsinaisesti Aku Louhimiehenkään elokuva – ainakaan siinä mielessä, mitä Louhimiehen elokuvalla yleensä tarkoitetaan.

Louhimiehen omat elokuvat tunnistaa väkevistä henkilöistä, joissa myös näyttelijöiden panos on keskeinen. Näitä ovat olleet Käsky (2008), 8-pallo (2013) ja Tuntematon sotilas. Omertasta puuttuu sielu.

Pääosassa on Jasper Pääkkönen, mutta oikeasti elokuvan päähenkilö on sen toteuttanut työryhmä. Mukana on iso takaa-ajo Helsingin ydinkeskustan kaduilla ja mittava toimintakohtaus Valko-Venäjällä. Ne vaativat paljon.

Max Tannerin ruotsalaiskollegaa Sylvia Madsenia esittää ruotsalainen Nanna Blondell.

Toimintakohtaukset tuntuvat silti ylimääräisiltä lisukkeilta, joita lajityypin takia on pakko olla. Se kielii siitä, että käsikirjoitukseen on ehditty kirjoittaa vain välttämätön, mutta ei kaikkea tarpeellista.

Tanneristakaan ei kerrota juuri mitään sellaista, joka tekisi hänestä kiinnostavan. Mukana on vain luonnostelma: hän on sinnikäs, oikeudenmukainen ja äärettömän hyvä työssään.

Myös sivuosien esittäjät joutuvat rakentamaan tyhjän päälle. Parhaassa asemassa on Nika Savolainen, jonka näyttelemän kylmäsilmäisen venäläisen roiston on tarkoituskin jäädä mystiseksi.

Mystistä venäläisroistoa näyttelee Nika Savolainen.

Komeaa on, että toimintakohtaukset on haluttu tehdä tosissaan. Mukana on näyttävänkin näköisiä kuvia.

Isossa asemassa olevat Linnan juhlat tosin eivät näytä Linnan juhlilta, vaan paljon pienemmiltä kekkereiltä.

Pitkin elokuvaa toteuttamatta ovat jääneet kaikki ne pienet hetket, jotka olisivat voineet tehdä Omerta 6/12:sta persoonallisen. Kiire näkyy.

Valmiiksi on saatu ennen kaikkea valkokankaalle nostettu tv-sarja. Käänteet seuraavat toisiaan ilman että niihin voi varsinaisesti kiintyä.

Omerta 6/12, ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 19.11.