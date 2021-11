Petra Olli ja Kaisa Mäkäräinen yhteisessä tv-sarjassa – tästä on kyse

Uransa päättäneet ja valmentajiksi ryhtyneet Kaisa Mäkäräinen ja Petra Olli nähdään yhteisessä Jatkoerä-sarjassa. Kaksikko kertoo olevansa luonteiltaan kuin yö ja päivä.

Talvilajien penkkiurheilukausi käynnistyy viikonloppuna ja Ylen Urheilustudiossa on tarjolla monipuolista sisältöä.

Urheilustudion tiimissä viime talvikaudella aloittanut entinen ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen, 38, lyö jälleen hynttyyt yhteen uransa niin ikään päättäneen painin maailmanmestarin Petra Ollin, 27, kanssa, sillä kaksikko jatkaa viime talvena tutuksi tullutta Urheilustudion Jatkoerä-sarjaa.

Sarjassa kaksikko sukeltaa muiden uransa päättäneiden urheilijoiden lajeihin, tarinoihin ja ajatusmaailmoihin.

Tulevana talvena he tutustuvat muun muassa ralliin Tommi Mäkisen kanssa, taitoluisteluun Laura Lepistön opastuksella ja seiväshyppyyn Matti Monosen vieraana.

– Suomalaisia jo lopettaneita urheilijoita ei saisi unohtaa, ja onkin hienoa, että voimme tuoda monen uralta nyt esiin asioita, joita ei ehkä huippu-urheiluaikoina tullut edes esiteltyä. On hienoa tavata esimerkiksi Matti Mononen ja kuulla hänen ajatuksiaan myös valmennuspuolesta, Kaisa Mäkäräinen sanoo.

– Entisiltä huippu-urheilijoilta oppii valtavasti ja heitä haastatellessaan näkee ja arvostaa eri lajeja ihan uudella tavalla, Petra Olli komppaa kollegaansa.

Sarjassa kaksikko sukeltaa muiden uransa päättäneiden urheilijoiden tarinoihin.

Monosen tavoin sekä Olli että Mäkäräinen ovat kumpikin hypänneet urheilijasta suoraan valmentajaksi, joten heillä kaikilla on paljon yhteistä.

– Urheilijasta valmentajaksi hyppääminen ei käy sormia napsauttamalla, enkä koe olevani valmis valmentaja. Minulle sopii se, että vedän aluksi junnu- ja kuntoutusleirejä, Mäkäräinen sanoo.

Myös vastikään valmentajaksi Kuortaneelta valmistunut Olli on samoilla linjoilla.

– Tiedostan, etten ole heti huippuvalmentaja, joten suhtaudun pestiin realistisesti ja maltillisesti. Olen vapaapainin teknisessä valmentamisessa tällä hetkellä varmaan Suomen paras, mutta se ei riitä, Olli pohtii.

– Moni ympärilläni ajattelee, että olen valmis valmentajaksi ja tiedän, että minulla on lajille paljon annettavaa, mutta haluan pitää urheilu-uran jälkeen huolen siitä, että elämässä on oltava muutakin. En halua ottaa liikaa vastuuta heti ja tahdon rauhassa pohtia, mikä todella on seuraava intohimoni.

Petra Olli muistuttaa, ettei hän valinnut omaa painiuraansakaan kevyin perustein, vaan harrasti 15-vuotiaaksi saakka useita lajeja.

– Vaikka aloitinkin painiharrastuksen jo 6-vuotiaana, minulla oli koko ajan monta muutakin lajia siinä sivussa, kuten keihäänheittoa ja pesäpalloa.

Kesällä 2020 Nelosen Mestareiden mestari -kuvauksissa tutustuneet Olli ja Mäkäräinen ovat tietyllä tavalla hyvinkin samanlaisia, sillä molempia yhdistää vahva kunnianhimo ja huippu-urheilijalle tyypillinen kurinalaisuus.

– Mitä hemmettiä minä teen talviurheilulajien parissa, Petra Olli miettii.

Hassuttelevissa pressikuvissa poseeraavat vaaleat naiset toteavat kuitenkin kuin ykskantaan, että vaikka ulkonäkö ja kunnianhimoinen suhtautuminen urheiluun saattaa yhdistää, muuten he ovat hyvinkin toistensa vastakohdat.

– Meillä on molemmilla vaaleat hiukset, mutta se onkin sitten harvoja yhdistäviä tekijöitä, Mäkäräinen naurahtaa.

– Olen itse hyvin analyyttinen ja puhun paljon, Petra taas puhuu vähän ja laukoo teräviä kommentteja.

Petra Olli sanoo, että sukujuuret näkyvät myös luonteessa.

– Olen tällainen topakampi ja räväkämpi pohjalainen, Kaisa taas on vaatimattomampi kainuulainen.

Erilaisuudestaan huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä kaksikon yhteistyö sujuu erinomaisesti. Molemmat kehuvat toistensa huumoria ja itseironiaa, joka näkyy myös pressikuvausten hulvattomassa tunnelmassa.

– Olen analyyttinen ja puhun paljon, Petra taas laukoo teräviä kommentteja, Kaisa Mäkäräinen sanoo.

– Me molemmat osaamme tarttua hetkeen ja irrotella huonon taustamusiikin tahdissa, Mäkäräinen nauraa.

– Huippu-urheilijana tällaiset ominaisuudet eivät pääse esiin, sillä kisapaikoilla tulee käyttäydyttyä varsin asiallisesti – muuten tulee sellainen olo, ettei minua oteta urheilijana tosissaan. Oman joukkueen sisällä sen sijaan on paljon naurua ja kepeyttä, Mäkäräinen sanoo.

Olli kertoo, että ikäerostaan huolimatta kaksikko löysi yhteisen sävelen nopeasti.

– Olemme hyvä tiimi, meillä on ronski huumori ja pystymme sanomaan asioista suoraan, Olli sanoo.

– Tosin ihmettelen edelleen, mitä hemmettiä minä teen talviurheilulajien parissa, Olli jatkaa nauraen.

Urheilustudion päätuottaja Laura Lehtonen korostaa, että lajilla ei ole niinkään merkitystä, sillä jokainen oman lajinsa erikoisosaaja pystyy puhumaan treenaamisesta ja huippu-urheilijan elämästä myös yleisemmin.

Petra Olli on tähän joukkoon oiva lisä.

– Huippu-urheilussa on paljon asioita, jotka eivät ole lajisidonnaisia. Urheilustudion vahvuus on juuri monipuolisuus, lisää ohjelman tuottaja Kristiina Kekäläinen.

Kaisa Mäkäräinen nähdään Jatkoerä-sarjan lisäksi Urheilustudiossa myös asiantuntijaroolissa. Hän tarjoaa katsojille ampumahiihdon parista kertynyttä tietoa ja asiantuntemusta niin kilpailutilanteisiin kuin harjoitteluun liittyen, mutta selostamossa häntä ei kisojen yhteydessä nähdä.

Viikonloppuina nähtävän Urheilustudion asiantuntijakaartissa nähdään muutamia uusia nimiä ja aluevaltauksia: maastohiihtotiimiin liittyvät moninkertainen arvokisamitalisti Aino-Kaisa Saarinen sekä valmentaja Toni Roponen.

Janne Ahosen asiantuntijarooli laajenee mäkihypystä yhdistetyn mäkiosuuksiin, ja alppihiihdon asiantuntijana toiminut Marcus Sandell alkaa myös selostaa kisoja.

Helmikuun ensimmäisellä viikolla starttaavat Pekingin olympialaiset näkyvät ja kuuluvat Ylen kanavilla kaksi ja puoli viikkoa lähes ympäri vuorokauden.

Katsojat pääsevät jo ennen olympialaisia tutustumaan kiinalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin Kalle Palanderin kanssa. Kalle ja kiinalainen juttu -sarjassa opetellaan muun muassa puhumaan kiinaa ja tekemään nuudeleita sekä tutustutaan niin kiinalaisiin pöytätapoihin kuin ihmissuhteisiin.

Talviurheilukausi starttaa katsojien osalta Levin ja Rukan maailmancupeista marraskuussa Ylen kanavilla. Levi starttaa lauantaina 20. marraskuuta, Ruka viikkoa myöhemmin perjantaina 26. marraskuuta.

Ylen talviurheilukausi pitää sisällään kaikki kotimaan hiihtokisat sekä ampumahiihdon maailmancupit, suuren osan muiden lumilajien maailmancupeista sekä kauden ehdottoman kohokohdan, Pekingin talviolympialaiset.

Urheilustudio, lauantaina 20.11. TV2 klo 11.15 alkaen

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 17.–23.11. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa IS Tv-lehti täältä!