Uusi mammuttidokumentti kumoaa myytin Beatlesin riitaisuudesta – nehän soittavat yhteen, pitävät hauskaa ja juovat kaljaa

Peter Jackson ohjasi yli seitsemäntuntisen, mutta huikean dokumentin Get Back. Se joka kertoo yhdestä kuukaudesta Beatles-historiassa ja muuttaa riitelevät örkit ihastuttaviksi nuorukaisiksi.

Vuonna 1968 The Beatles-yhtyeellä oli meneillään harsonohuesti psykedeelinen kausi. Intiassa valaistuttiin ja huumeita käytettiin. Loppuvuodesta ilmestyi jännittävä Valkoinen tupla, edellisestä live-esiintymisestä oli yli kaksi vuotta.

Vaikutteita ajan hengestä imi myös yhtyeen elokuvia tuottanut Apple-yhtiön johtaja Denis O'Dell, jolla oli mahtava idea: opiskelijoiden keskuudessa suureen suosioon nousseesta Taru Sormusten Herrasta -kirjasarjasta pitäisi tehdä elokuva, jonka pääosassa hörhöilisivät neljä beatlea.

Paul McCartney olisi Frodo, John Lennon Klonkku, George Harrison Gandalf ja Ringo Starr esittäisi Samia. Stanley Kubrick ohjaisi.

Kubrick jopa kiinnostui hetkeksi ja kävi tuottajan kanssa lounaalla, mutta hanke hautautui.

Runsaat 30 vuotta myöhemmin elokuva Sormusten herrasta toteutui, mutta asialla ei ollut Kubrick, eikä Beatles, vaan uusiseelantilainen Peter Jackson, joka teki kirjasta yli yhdeksäntuntisen trilogian.

Ja nyt suljetaan ympyrä ja ihmetellään että onpa maailma pieni: nyt tämä sama Jackson on ohjannut yli seitsentuntisen trilogian Beatlesista.

Jacksonin Get Back -dokumenttisarja on koostettu 56 tunnista kuvamateriaalia ja noin 200 tunnista ääntä, joka tallennettiin tammikuussa 1969.

Silloin Michael Lindsay-Hoggin ohjauksessa alettiin tehdä elokuvaa Let It Be, joka lopulta saapui 80-minuuttisena teattereihin vasta toukokuussa 1970.

Vuonna 1970 Beatles oli jo hajonnut ja se vaikutti apeahenkiseen lopputulokseen: piti pukata ilmoille tarina jo lopettaneesta bändistä ja hakea selitystä maailman merkittävimmän yhtyeen välirikkoon. Peter Jackson oli tuolloin 8-vuotias.

Jacksonin tarkoitus oli tehdä yksi elokuva, mutta sitten pian projektin kerrottiin paisuneen dokumenttisarjaksi. Alkuperäinen materiaali jakautuu kolmeen osaan: ensin kuvataan yhtyeen treenaamista ja uusien laulujen hahmottelua Twickenhamin studiolla, sitten hermostutaan paikan kolkkouteen ja palataan pikavauhtia varustetulle studiolle omaan Applen toimistoon Lontoon keskustaan, lähelle Piccadilly Circusta, osoitteeseen Savile Row 3. Lopuksi tehdään se kuuluisa kattokeikka toimistotalon katolla ja näytetään se kokonaan.

Vuonna 1969 noiden tammikuun sessioiden tulos ei tyydyttänyt yhtyettä ollenkaan, tekeleet hylättiin, levyhanke jäi hyllylle. Vielä samana kesänä he ryhdistäytyivät ja pusersivat kokoon huippusuorituksen, Abbey Road-albumin, jossa lopulta oli hyvin paljon kaikuja niistä treeneistä, joista Get Back -dokumentti kertoo.

Let It Be -albumin kursi kokoon Phil Spector vasta vuotta myöhemmin, yhtyeen jo hajottua alkuvuodesta 1970.

Siitä lähtien Beatles-fanit ovat olleet siinä uskossa, että koko talvisen tammikuun projektia leimasi apeus ja riitely. Siksi uudesta Get Back -dokumentista julkaistut trailerit, kuten alla, ovat hämmästyttäneet suuresti. Eihän tämä tämmöistä hassuttelua pitänyt olla!

Oikealla oleva Get Back -levy ilmestyi tänä syksynä. Siinä ovat ne kappaleet, jotka syntyivät tammikuun 1969 sessioissa. Aikanaan levyn kansi kuvattiin EMI:n pääkonttorilla Lontoossa ja siinä jäljiteltiin Beatlesin vuonna 1963 ilmestyneen esikoisalbumin kantta

Get Back -dokumentissa nähtävän kuukauden aikana Beatlesista pulppuaa ilmoille paljon muutakin kuin vain lopulta Let It Be -albumille päätyvät kappaleet. Pojat soittelevat vanhaa ja uutta: mukana on sellaisia jotka kuullaan vasta yhtyeen hajoamisen jälkeen Johnin, Paulin tai Georgen soololevyillä.

Mutta yleistunnelma on polveileva ja sekava.

– Vaikka olen katsonut nuo yli 60 tuntia moneen kertaan läpi ja kuunnellut 130 tuntia ääninauhaa, jää hyvin hämäräksi, johtiko tai suunnitteliko tuota projektia kukaan, sanoi Peter Jackson tiedotustilaisuudessa viime viikolla.

Hämmästyttävintä Get Back -dokumentissa on se, että loppuunkalutuksi luultu Beatles-historiankirjoitus menee uusiksi. Alle kolmekymppiset beatlet ovat herkästi hymyileviä veijareita, hymyilevät ja vaihtavat merkitseviä katseita. Ja tietysti he ovat erinomaisesti yhteen hitsaantuneita, persoonallisia muusikoita. Ankeudesta ei ole tietoakaan.

– On ainutkertaista nähdä, kuinka heidän prosessinsa etenee esimerkiksi kappaleessa Get Back. On aamu ja John on myöhässä. Paul soittaa bassoa kuin kitaraa, ensimmäistä jytisteltyä laulunhahmoa on vaikea tunnistaa, sitten alkaa ilmestyä melodia ja sanoja, Jo-jo Arizonasta. Kohta kappale putkahtaa kuin tyhjästä ja parin päivän kuluttua se kuullaan kattokeikalla, kuvaa Jackson. Dokumentissa kuvataan myös sitä, kuinka Get Back -kappaleen sanoitus muuttuu Britannian tuon ajan maahanmuuttovastaisuuden kritiikistä seksuaalisuutta käsitteleväksi.

McCartney itse kuvaa Get Back -kappaletta uudessa Elämä & sanat -kirjassa haikailuksi yhtyeen onnellisiin alkuaikoihin: ”Se oli nimenomaan juuri sitä, mitä minä ajattelin, että meidän tulisi tehdä ennen kuin me hajosimme – että meidän tulisi palata sinne, minne me olimme kerran kuuluneet (Get Back to Where We Once Belonged) ja olla jälleen se sama pikku bändi.”

Alla olevassa klipissä dokumentista nähdään, kuinka Beatles harjoittelee kappaletta I’ve Got a Feeling. Lopullinen versio syntyy, kun yhdistetään McCartneyn osuus (josta kappale saa nimensä ) ja Lennonin keskeneräinen laulu Everybody Had a Hard Year. Vaikuttaa ihan yhdessä bänditekemiseltä, ei pelkältä riitelyltä.

Dokumenttisarjassa nähdään kuuluisa kattokeikka kokonaan.

Jackson on itse innokas Beatles-fani ja sanoo, että kiinnostavinta dokumentin tekemisessä oli olla kärpäsenä katossa: nähdä kuinka he toimivat arjessa, kuinka persoonien erot tulevat esiin.

– Suuri yleisö on aiemmin nähnyt beatlet vaan esiintymässä: lavalla, elokuvissa, pressitilaisuuksissa tai haastatteluissa. Nyt heidät nähdään arjen haasteiden edessä. Miten Paul, John ja Ringo alkavat ratkaista ongelmaa, joka syntyy kun George päättää lähteä yhtyeestä?

Studion arkea todellakin on mukana. Dokumentissa poltetaan tupakkia kuin korsteenit, juodaan olutta, valkoviiniä ja varsinkin teetä. Paahtoleipää syödään. Lehtiä luetaan ja niiden tekstejä lauletaan.

Kuvausten aikana nuorin beatle, George, on 25-vuotias, vanhin eli Ringo on 28. Välillä nuoret miehet ovat asioista myös eri mieltä. Välillä George soittaa rumpuja ja Ringo pianoa. John laulaa Paulin lauluja ja Paul Johnin. Beatlesin roudari Mal Evans soittaa vasaralla alasinta ja pelleilee Linda McCartneyn tyttären Heatherin, 6, kanssa. Heather osallistuu Ringon kanssa rummuttamiseen ja imitoi Yoko Onoa, joka taas pysyttelee yllättävän hiljaa, mutta kiinni Lennonin kyljessä.

Get Back -dokumentti viittaa vahvasti siihen teoriaan, että Beatlesin taipaleen katkaisivat ennemminkin vuoden 1969 aikana kärjistyneet taloudelliset erimielisyydet kuin ihmissuhteiden lopullinen tulehtuminen.

Jackson sanoo, ettei elossa olevilla beatleilla, Paulilla ja Ringolla, ollut huomautettavaa, kun he näkivät lopputuloksen. Vaikka kaikki ei ole välttämättä mairittelevaa, he eivät puuttuneet mihinkään.

– Ehkä aikaa on kulunut niin paljon, ettei ole mitään syytä pitää huolta kenenkään julkisuuskuvasta. Heistä on tullut historiaa ja he ymmärtävät, että se pitää kertoa oikein. Ei Beatlesin imago kaipaa enää yhtään mitään kiillotusta tai jostain asiasta vaikenemista, Jackson sanoo.

Näin siitäkin huolimatta, että kuvausten aikana yhtye yritti piilotella asioita. John ja George keskustelivat ”salaa” rämpyttämällä kitaroitaan puheensa päälle – mutta nyt nuokin keskustelut on kaivettu nykytekniikan avulla nauhoilta esiin. Beatlejen puhetta myös nauhoitettiin heiltä salaa.

Jacksonin mukaan Paul McCartney sanoi valmiin tuotoksen nähtyään, että kaikki mitä dokumentissa nähdään, antaa aidon kuvan siitä millaista maailman ylivoimaisimman yhtyeen arki kulisseissa oli.

– Olen aina ajatellut että vanha Let It Be on surullinen elokuva koska se keskittyy bändin hajoamiseen. Uusi leffa näyttää meidän neljän välisen kaveruuden ja rakkauden. Se kertoo kuinka mahtavaa meillä oli yhdessä, sanoo Paul McCartney äskettäin uudelleen miksatun Let It Be -albumin ohessa julkaistun kirjan esipuheessa.

Mutta tuliko dokumentista liian lyhyt? Jäikö upeasti restauroiduista 469 minuutista ohjaajan omasta mielestä puuttumaan jotain olennaista?

– No ei… Tietysti 14-minuuttinen versio Dig It -kappaleesta olisi ollut hienoa saada mukaan kokonaisuudessaan, mutta se vaan vei liikaa tilaa. No, on meillä sitä kuitenkin neljä minuuttia, paljon enemmän kuin levyllä, Jackson sanoo.

Kaikesta rakastettavuudestaan, ainutlaatuisuudestaan ja kiinnostavuudestaan huolimatta runsaat seitsemän tuntia Beatlesin touhuilusta yhden tammikuun aikana on sellainen paketti, että se vaatii tiettyä harrastuneisuutta ja kestävyyttä. Niin kyllä vaati Taru sormusten herrastakin.

Get Back -dokumentti Disney+ -kanavalla: Ensimmäinen osa tulee julki torstaina 25.11, seuraavat perjantaina ja lauantaina.