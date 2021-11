Podcast: Sanna Pikkarainen paljastaa, mitä Selviytyjien ruman rähäkän kulisseissa tapahtui – ”traumaattinen päivä” päättyi huutoitkuun

Selviytyjissä rajuun riitaan Shirly Karvisen ja Eveliina Tistelgrenin kanssa ajautunut Sanna Pikkarainen paljastaa, että tilanne oli hänelle hyvin traumaattinen.

Sohvaperunoista tuttu Sanna Pikkarainen kommentoi tuoreessa Selviytyjät podcastin jaksossa Selviytyjät Suomi -sarjan sunnuntaina kuohuttanutta jaksoa.

Ohjelman viimeisimmässä jaksossa nähtiin, miten Shirly Karvinen ja Eveliina Tistelgren hyökkäsivät verbaalisesti Sannaa kohtaan sen jälkeen, kun hän oli paljastanut heimon äänestyssuunnitelmat Heikki Sorsalle.

Sannan mukaan sunnuntain jakson tapahtumat ovat hänelle edelleen hyvin vaikea paikka, vaikka niistä on kulunut jo kuukausia.

– Mun on vaikea puhua siitä, Sanna myöntää podcastissa.

– En pystynyt katsomaan sitä jaksoa silloin, kun meillä oli mahdollisuus katsoa se. Mua kauheasti ahdisti ja jännitti, hän jatkaa.

Nyt Sanna on kuitenkin katsonut jakson, jossa nähdään hänelle koko kisan vaikein päivä ja epämieluisimmat tapahtumat.

– Oli ihan kauheata katsoa se. Mulla oli tosi paha mieli siinä kaikesta ja ne tuli takaisin ne fiilikset.

Jaksossa Selviytyjien leirissä puhkesi raju riita sen jälkeen, kun Sanna päätti paljastaa hänen, Shirlyn ja Even äänestyssuunnitelmat Heikille. Naiset olivat suunnitelleet äänestävänsä Heikin ulos kisasta, mutta Sanna saikin kuulla, että Eve oli puhunut myös hänen äänestämisestään. Tieto sai Sannan järkyttymään.

– Meillä oli tosi vähän aikaa heimoneuvostoon lähtöön ja kuulin tämän infon. Muistan, että kävelin siellä silleen, että joko menen sanomaan Heikille tai en mene sanomaan. Olin aika väsynyt ja loppu ja jotenkin hötkyilypaniikkiratkaisuna menin kertomaan Heikille, Sanna selostaa podcastissa.

Heikki kipitti välittömästi kertomaan Shirlylle, mitä hän kuuli Sannalta ja soppa oli valmis.

– Sen jälkeen sieltä tulee hyökkäysvaunut yksi ja kaksi vastaan. Se oli kauheeta. Se oli oikeasti kauheeta, Sanna kertoo Selviytyjät podcastissa viitaten Shirlyyn ja Eveen.

Podcastin toisen juontajan, Jari Peltolan mukaan tilanne näytti myös tv-katsojien silmään todella inhottavalta. Jakson jälkeen somessa kuohui ja moni oli sitä mieltä, että tv:ssä nähty riita oli todella häijy ja Sannan itkuinen olemus erittäin huolestuttava.

Sanna paljastaa podcastissa, että riita selvitettiin jo Selviytyjien kuvauksissa ja sitä on käsitelty myös myöhemmin. Hänen mukaansa kaikki rähäkän osapuolet ovat tapahtuneesta hyvin pahoillaan.

– Minäkin olen pahoillani ja se oli oikeasti vähän traumaattinen se päivä.

Sanna kertoo, että hän on saanut useilta tv-katsojilta viestejä, joissa kysellään, kokeeko hän tuleensa kiusatuksi Selviytyjien leirissä.

– En koe, että minua on millään tavalla kiusattu, hän painottaa.

Selviytyjien heimo äänesti rajun riidan jälkeen Eijan ulos kisasta. Heimoneuvosto oli Sannalle vaikea paikka.

Sannan mukaan hän, Shirly ja Eve olivat riidan syttyessä hyvin läheisiä ja tunteet purkautuivat rajusti osittain sen vuoksi. Hän kertoo ymmärtävänsä, miksi Shirly ja Eve suuttuivat tilanteessa hänelle ja mistä heidän reaktionsa johtui.

– Mä olin heille oikeasti läheinen ihminen ja heille läheinen ihminen yhtäkkiä menee ja kääntää kelkkansa ja se kuullaan jostain muualta, niin totta kai se muakin alkais ärsyttää, Sanna toteaa.

– Asia, mitä he tulivat minulle sanomaan, sen mä ymmärrän ihan täysin. Se, kuinka se muotoiltiin ja se, millainen se asetelma oli siihen palautteeseen, se oli se ikävä juttu, hän jatkaa.

Tv-katsojat kiinnittivät sunnuntaina huomionsa myös siihen, että Sannan silmät olivat illan Selviytyjät-jaksosta itkemisestä turvonneet ja hänen olemuksensa oli äärimmäisen surullinen.

Sanna kertoo käyneensä itkemässä monta kertaa sekä ennen heimoneuvostoa että sen jälkeen.

– Itkin koko matkan sinne heimoneuvostoon sellaista loppumatonta hyperventilaatioitkua, hän paljastaa podcastissa.

– Itkin ensisijaisesti sitä, että mua itseäni hävetti, että mä olin mulle läheisimmät ihmiset pettänyt.

Itkun muiksi syiksi Sanna listaa shokin siitä, miten Shirly ja Eve reagoivat ja ryöpyttivät häntä sekä sen, ettei Heikki uskonut sitä, mitä hän tälle kertoi. Sannaa suretti myös se, että riidan myötä vesittyi hänen toiveensa siitä, että finaalissa olisivat olleet hän, Eija, Eve ja Shirly. Eija äänestettiin ulos kisasta riidan seurauksena.

Itkuna purkautui myös Sannan tilanteessa kokema ulkopuolisuuden tunne.

– Se oli sellainen pohjaton yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne ja pettymys itseeni, että miten voi tehdä näin ja mä olen pilannut kaiken ja noi vielä sanoi, että pilasin kaiken, hän selittää.

Sannan mukaan hän on nykyään hyvin läheisissä väleissä Even ja Shirlyn kanssa, eikä kukaan heistä kanna kaunaa toisilleen. Riita on sovittu ja välit ovat kunnossa.

– Haluan sanoa vielä sen Evestä ja Shirlystä, että silloin illalla kun olimme menossa nukkumaan sanoin, että sori menen nyt huutoitkemään tonne viidakkoon.

– Menin sinne mustaan viidakkoon ja olin siinä vähän aikaa. Kuulin, että mun selän taakse tulee joku ja laittaa kädet mun ympärille. Toivoin, että oispa se Shirly. Katsoin alaspäin ja se oli Shirly. Menee noin kaks sekkaa ja sieltä takaa tulee toisetkin kädet. Ne olivat Even kädet.

Tilanteen muisteleminen saa Sannan purskahtamaan itkuun myös Selviytyjät podcastissa.

– Mua alkaa itkettää tää asia. Se oli niin hirveä se päivä ja ilta ja kaikki mitä siinä tapahtui ja miten ihmiset kohtelivat toisiaan. Sitten olen siellä helvetin viidakossa itkemässä, he tulevat siihen, käännyn heitä päin ja puhumme muutaman minuutin siitä, että ketä me ollaan ja mitä täällä tapahtuu.

Sannan mukaan keskustelu päättyi hyvässä hengessä ja se rauhoitti hänet niin, että itku loppui ja hän sai nukuttua.

