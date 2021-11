Aki Riihilahti tuohtui suorassa TTK-lähetyksessä – kun kamerat sammuivat, tanssipari avasi sanaisen arkkunsa Jorma Uotisen ”kohtuuttomasta” linjasta

Aki Riihilahti kertoi sunnuntain Tanssii tähtien kanssa -lähetyksen jälkeen olevansa pettynyt tanssituomari Jorma Uotisen jatkuvaan kritisointiin, sillä hän kaipaisi tukea ja kannustusta, ei lyttäämistä.

JALKAPALLOLEGENDA Aki Riihilahti purki turhautumistaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuomaristoon ja etenkin Jorma Uotisen kommentteihin sunnuntain suorassa lähetyksessä ja sen jälkeen.

Kilpailun semifinaaliin parinsa Katri Mäkisen kanssa päässyt Riihilahti esitti ohjelmassa hitaan valssin, ja kappaleena oli Simply Redin If You Don’t Know Me By Now, jonka tahdissa Riihilahti oli haaveillut jo pitkään pääsevänsä tanssimaan.

Jorma Uotinen antoi kuitenkin esitykselle melko kylmää kyytiä.

– Hidas valssi ei nyt löytänyt täyttymystään. Se jäi melko tökkiväksi, eikä siinä tullut sellaista liukuvuutta, mitä minä valssilta odotan. Katrin vahvat otteet kyllä ohjaavat Akia, joka toki talloo tavallaan, tuomari murjaisi.

Kommentti sai studioyleisön naurahtamaan ja taputtamaan, mutta Riihilahden kasvot pysyivät vakavina ja hän tuijotti silmää räpäyttämättä Uotista. Hetkeä myöhemmin hän nyökkäsi turhautuneen näköisenä.

Aki Riihilahti treenaa joka päivä tanssia puolilleöin saakka, koska tekee päivisin töitä. Tässä parin valssitaidonnäyte sunnuntailta.

Pian tämä jälkeen Riihilahti näpäytti viiltävän kommentin Uotisen tuomaroinnista.

– Tallotaan tavallaan ja jokainen tuomaroi tavallaan, että ihminen voi panna ittensä peliin monella tavalla. Kaikilla on omat tapansa siinä, Riihilahti totesi Mäkisen ummistaessa silmänsä vieressä.

Lähetyksen jälkeen Riihilahti kertoi, että hän on pettynyt siihen tapaan, jolla Uotinen antaa heidän esityksistään palautetta.

– Ei meille ole hirveän tärkeää se, pudotaanko me kisasta vai ei, mutta jos meidän esitykset lytätään viikosta toiseen eikä ikinä anneta mitään rakentavaa palautetta, se ei kehitä minua tanssijana mihinkään, Riihilahti totesi napakasti.

Riihilahti sanoo urheilijana tottuneensa siihen, että jokaista suoritusta arvioidaan niin, että siitä voi oppia jotain ja kehittää itseään eteenpäin. Uotisen palaute ei hänen mukaansa kehitä, vaan aivan päinvastoin.

– Haapalaisen Jukka antaa joka viikko rakentavaa kritiikkiä, ja sitä arvostan, sillä haluan todella oppia paremmin tanssimaan, Riihilahti jatkaa.

Aki Riihilahti saa mielestään lannistavaa palautetta viikko toisensa perään, eikä voi näin ollen edes kehittyä tanssijana, koska lyttääminen ei vie tilannetta parempaan suuntaan.

– Mutta tällainen lyttääminen ei kehitä minua eikä tätä tanssiohjelmaa. Jos miljoonayleisön edessä ei löydä mitään kehityskohdetta, vaan vain moitittavaa, miten kukaan muukaan tanssitaidoton ajattelee, että voisi oppia tanssimaan? Riihilahti toteaa.

Riihilahti ja hänen tanssiparinsa Katri Mäkinen ovat sitä mieltä, että heidän lähtötasonsa pitäisi huomioida täysin eri tavalla koko palautteenannossa. Riihilahti ei ole tanssinut koskaan aiemmin, kuten muut kisan semifinalistit.

– Opettajan näkökulmasta nostan Akille hattua siinä, että hän jaksaa viikosta toiseen tulla treeneihin ja treenata kovaa, vaikka palaute on aina samankaltaista, Mäkinen sanoo.

– Ohjelman suolahan on aina ollut se, että tässä ohjelmassa sellaiset ihmiset opettelevat tanssimaan, jotka eivät sitä ennalta osaa. Onko se lähtöasetelma sitten unohtunut? Palaute on kohtuutonta sellaisille, jotka eivät ole aiemmin tanssineet, Mäkinen jatkaa.

Aki Riihilahti sinnittelee hyvien parien joukossa. Edellissunnuntaiksi piti opetella tiukalla aikataululla niin ikään kaksi tanssia, joista toinen tanssittiin Sandstorm-kappaleen tahdissa.

Kisan muut jäljellä olevat semifinalistit ovatkin todella kovatasoisia tanssijoita, joiden paremmuutta on vaikea jopa tuomareiden arvioida.

Riihilahden mukaan häntä ei pitäisi edes yrittää niputtaa näiden kanssa samaan kastiin.

– Enhän minä näitä muita vastaan voi kilpailla, enkä haluakaan. Mutta toivoisin, että treenaaminen ja uuden oppiminen noteerattaisiin ja siitä annetaan rakentavaa palautetta. Tanssin pitäisi olla iloinen asia, Riihilahti sanoo.

Hän paljastaa myös treenaavansa Mäkisen kanssa täysin eri kellonaikoina kuin muut, sillä päivätyön vuoksi hän ei pääse treeneihin ennen myöhäisiltaa.

– Teen ensin päivän töitä, olen lasten kanssa ja treenaamme Katrin kanssa joka päivä kello 21-00.

Edellisjaksossa Aki Riihilahti ja Katri Mäkinen tanssivat rumbaa The Lady in Red -musiikin tahdissa.

Jo itse lähetyksessä hän totesi harjoittelevansa tansseja kaiken sen liikenevän ajan, minkä töiltään ja lapsiltaan ehtii.

Riihilahden tunteikas valssi upposi tuomaristoon vaihtelevasti. Tuomarit kehuivat sitä, miten hyvällä asenteella ja keskittymisellä Riihilahti heittäytyy tansseihinsa viikko toisensa jälkeen.

Kritiikkiä tuli kuitenkin muun muassa siitä, että Mäkinen joutui viemään Riihilahtea hyvin voimakkaasti tanssin aikana.

– Siellä oli jonkun verran nousuja ja laskuja näkyvissä. Jalkatyö oli jo hieman parempaa. Suurimmat ongelmat liittyvät asennon pitämiseen, Jukka Haapalainen totesi.

– Se sitoutuneisuus ja intensiteetti, jolla lähdet jokaiseen tanssiin, on suorastaan aseista riisuvaa, Helena Ahti-Hallberg puolestaan kehui.

– Kyllä Katri on aikamoinen lihaskimppu, koska hän ohjasi aika vahvasti tämän tanssin. Mutta pääsitte maaliin, hän jatkoi.

Tuomaristo antoi Riihilahden esitykselle yhteensä 18 pistettä. Pistesaalis sai Riihilahden pettymään Uotisen kommenttien jälkeen entisestään.

Vappu Pimiä yritti lohduttaa Riihilahtea ja totesi, etteivät pisteet olleet kovin huonot.

– Onhan! On se huono. Kun sitä antaa kaikkensa, niin onhan sitä pettynyt, Riihilahti pamautti.

Riihilahti kuitenkin myönsi, että jos askeleet eivät osu kohdilleen, on ymmärrettävää, että se näkyy pisteissä.

– Ei me ruveta tänne tulemaan helppoja tekemään. On niitäkin, jotka vetää sieltä, missä aita on matalin, Riihilahti sanoi tiukasti.

Ohjelmassa nähtiin lisäksi Riihilahden ja Mäkisen Peppi Pitkätossu -sambaesitys, joka sai studioyleisön suupielet hymyyn hauskalla tarinallaan, hupaisilla asuillaan ja sillä, että Pepiksi pukeutunut Mäkinen nosti Riihilahden lopulta ilmaan.

Kaksikon sunnuntai-illan toinen tanssi sijoittui Peppi Pitkätossun maailmaan ja sai yleisöltä positiivisen vastaanoton hauskalla teemallaan.

– Katri nosti juuri puolet itseään painavamman miehen yläilmoihin, mutta en ihmettele yhtään, sillä Katrilla on valtava hauis, Riihilahti naureskeli haastattelun lopuksi.

Ensi sunnuntain semifinaalissa nähdään Riihilahden ja Mäkisen lisäksi Krista Siegfrieds ja Anssi Heikkilä, Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi sekä Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski.