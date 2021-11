Jenni Poikelus ja Sami Helenius putosivat Tanssii tähtien kanssa -kisasta – näin parien pisteet jakautuivat

Nämä tanssit sunnuntaina nähtiin:

Jenni ja Sami: quickstep, Creep (Richard Cheese) ja jive, Käy Muumilaaksoon (Benny Törnroos)

Waltteri ja Kia: salsa, La Gozadera (Feat. Marc Anthony) ja paso doble, Victory (Two Steps From Hell, Thomas Bergersen)

Krista ja Anssi: samba, Taki Taki (AnTi prod., DJ Maksy, Avera) ja jive, Hakuna Matata (Billy Eichner, Seth Rogen, JD McCrary, Childish Gambino)

Ernest ja Anniina: quickstep, Kun kellohame heilahtaa (Sinitaivas) ja tango, Tango Private (Tsuumi Sound System)

Aki ja Katri: hidas valssi, If You Don’t Know Me By Now (Simply Red) ja samba, Peppi Pitkätossu (Mari Laurila)