Syyt, miksi Etelä-Korea onnistui pomppaamaan yhtäkkiä viihteen kärkimaaksi

Squid Game, Parasite, BTS... maailma on K-draaman ja K-popin lumoissa. Miten Etelä-Korea onnistui tässä?

– Kun pääsee yli 2,5 sentin kokoisesta tekstityksen esteestä, eteen avautuu entistä useamman upean elokuvan maailma, parhaan elokuvan Oscar-palkinnon voittaneen Parasite-elokuvan ohjaaja Bong Joon-ho muistutti 2020.

Vuonna 2021 maailma on eteläkorealaisen viihteen lumoissa. Yllättäen Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjaksi ponnahti korealainen selviytymisjännäri Squid Game, joka takoi yhtiön oman arvion mukaan peräti 779 miljoonan euron tulot. Se on valtava määrä verrattuna siihen, että itse sarjan tekeminen maksoi 18 miljoonaa euroa. Ainakin 142 miljoonaa taloutta oli katsonut korealaista väkivaltapeliä lokakuun puoliväliin mennessä. Squid Game siivitti Netflixin käyttäjämäärän kasvuun. Heinä–syyskuussa palvelu sai lähes 4,4 miljoonaa uutta tilaajaa.

–Se, että yksi tällainen Netflix-show nousee, on osaksi sattumaa. Siellä on myös iso kulttuuri, joka on ollut olemassa jo kauan, mutta nyt pulpahtaa pinnalle, Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin taiteellinen johtaja Pekka Lanerva selittää.

K-draamabuumi on räjähtänyt valtaviin mittoihin. Ajan hengen haistanut Netflix ilmoitti jo helmikuussa satsaavansa 430 miljoonaa euroa eteläkorealaisiin tuotantoihin vuoden 2021 aikana. Aasialaisen Diplomat-lehden mukaan se on kannattanut. Korealaiset studiot olivat antaneet pakit Squid Gamelle kymmenen vuoden ajan eikä tuotannosta olisi koskaan tullut mitään, ellei Netflix olisi tarttunut siihen 2019.

Jotta Netflix pystyi asettautumaan korealaisille markkinoille, sen piti mukautua hallituksen tiukkoihin sääntöihin.

– Korean hallinto neuvotteli Netflixin kanssa tietyn tasoisen satsauksen paikalliseen sisällöntuotantoon, Lanerva selittää.

Masked Singer Suomi perustuu korealaiseen formaattiin.

Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla alettiin näyttää korealaisia elokuvia jo 1990-luvun lopulla.

–2000-luvulla oli jo paljon leffoja, joita siellä tuotettiin. Elokuva-ala muuttui teollisuudeksi todella vauhdilla. Kasvu oli hämmästyttävän nopeaa. Se on jatkunut siitä koko ajan, Lanerva selittää.

Katsojien elokuvissa käynti muuttui radikaalisti Etelä-Koreassa 2000-luvulla. Elokuvatuotanto monipuolistui. Alettiin tehdä komedioita, gangsteririkollistarinoita, historiallisia ja romanttisia draamoja. Samalla rakennettiin määrätietoisesti elokuvien kansainvälistä puolta.

Koko korealainen kulttuuri K-pop etunenässä alkoi valloittaa maailmaa. New York Times -lehti kutsuu Etelä-Koreaa jo kulttuuriseksi maailmanmahdiksi, koska maa on iskenyt kiinni kultaan muun muassa supersuositulla BTS-poikabändillä ja Squid Gamella.

Viime vuonna Parasite-elokuva teki Oscar-historiaa voittamalla parhaan elokuvan ohella parhaan kansainvälisen elokuvan, parhaan ohjaajan ja parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen patsaat.

Parasite teki elokuvahistoriaa.

– Parasite oli seurausta pitkästä kehityksestä. Oli väistämätöntä, että tämä tapahtuu jossakin vaiheessa, mutta millä leffalla, kukaan ei osannut aavistaa sitä, Lanerva huomauttaa.

Hänen mukaansa Parasite oli helppo tarina seurata ympäri maailmaa. Siinä oli twistejä kauhugenrestä, sosiaalista draamaa ja yhteiskunnallista kommenttia.

Tällä hetkellä Squid Gamen manttelinperijäksi on nostettu eri medioissa Netflixin My Name -rikossarja, mutta se ei ole ainakaan vielä Suomessa ottanut tulta alleen. K-draamassa katsojia viehättävät höpsöt romanttiset juonikuviot: lapsuudenystävistä tulee rakastavaisia, köyhä tyttö rakastuu rikkaaseen poikaan...

Netflix-hitti Crash Landing on You -sarjassa varjoliitämässä ollut eteläkorealainen perijätär laskeutuu vahingossa Pohjois-Koreaan, jossa upseeri auttaa häntä piiloutumaan romanttisin seurauksin.

Tyypillisiä juonenkuvioita sarjoissa ovat myös ilkeä vanhempi, muistinmenestykset ja muodonmuutokset eli makeoverit. K-draamoja yhdistää ylinäytteleminen ja suuret eleet.

