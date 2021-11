Wallasvaara tunnetaan muun muassa elokuvasta Käpy selän alla.

Näyttelijä Kirsti Wallasvaara on kuollut 78-vuotiaana. Hän menehtyi torstaina pitkäaikaiseen sairauteen. Asiasta kertoi STT:lle näyttelijä Laura Huhtamaa Wallasvaaran lähipiirin suostumuksella.

Video yllä: Näyttelijä Kirsti Wallasvaara muistelee uraansa Jukka Puotilan kanssa vuonna 2018.

Kirsti Wallasvaara nousi 1960-luvulla valkokankaan tähdeksi suomalaisiin klassikoihin kuuluvasta Käpy selän alla -elokuvasta.

Eero Melasniemi, Kristiina Halkola, Kirsti Wallasvaara ja Pekka Autiovuori Käpy selän alla -elokuvassa 1966.

Wallasvaara oli tuolloin vain vähän yli parikymppinen, mutta sen jälkeen hänet yhdistettiin tuon ajan mittapuulla rohkeista kohtauksista tunnettuun elokuvaan koko elämänsä ajan.

– Tuo yksi elokuva on määrittänyt paljolti elämääni, mutta sitähän ei voi tietää, millaiseksi elämä olisi muotoutunut ilman sitä, Wallasvaara on kommentoinut IS:n haastattelussa.

– Ihmisistä huomasi, että minun odotettiin olevan tietynlainen. Olin niin nuori, että se kipsasi minut jossain vaiheessa miettimään, että mitä nuo minusta oikein luulevat, hän sanoi.

Kulttielokuvan lisäksi hän tähditti valkokankaalla myös teoksia Lapualaismorsian (1967), Asfalttilampaat (1968) sekä Mies, joka ei osannut sanoa ei (1975.) Teatterin puolella hänet nähtiin Porin, Tampereen, Kuopion ja Lahden kaupunginteattereissa sekä KOM-teatterissa Helsingissä.

Antti Litja ja Kirsti Wallasvaara elokuvassa Mies joka ei osannut sanoa ei (1975).

Vuonna 2018 Wallasvaara puhui Ilta-Sanomille terveyshuolistaan, jotka alkoivat kolmea vuotta aiemmin kesken Madeiran loman. Hän oli löytänyt patin rinnastaan.

Tieto sairaudesta yllätti. Wallasvaara oli käynyt tutkimuksissa pari vuotta aikaisemmin ja saanut puhtaat paperit. Wallasvaara kertoi, ettei suvussa ollut rintasyöpää.

Toinen rinta jouduttiin poistamaan, mutta hoidot purivat ja syöpä saatiin pois.

Kahta vuotta myöhemmin Wallasvaaralle tuli ongelmia vatsan kanssa, ET-Lehti kertoi elokuussa.

Näyttelijä epäili ensin keliakiaa, mutta kyseessä ei ollut joidenkin viljatuotteiden aiheuttama ohutsuolen limakalvon tulehdus. Syöpää ei myöskään pitänyt olla, mutta leikkaus pitäisi silti tehdä.

Wallasvaara vuonna 2008.

Wallasvaara siirsi operaatiota usean kuukauden päähän, koska syövän piti olla poissa laskuista. Kun hänet leikattiin, suolistosta löytyi viiden sentin pituinen syöpäkasvain.

Alkoi uusi hoitojakso.

– Tunnen olevani hirveän terve, vaikka minulla on nämä sairaudet, hän kommentoi ET:lle elokuussa.

– Kaikki on hyvin niin kauan kun kroppani kestää hoitoja.

Näyttelijä avautui IS:lle muun muassa siitä, kuinka syöpä romahdutti hänen ulkoista olemustaan.

Wallasvaara kertoi Ilta-Sanomille eläneensä vuoteen 2015 saakka terveenä ja käyneensä sairaalassa vain synnyttämässä.

Hänellä on kaksi poikaa, joista toinen on tunnettu jääkiekkovalmentaja Mikael Kotkaniemi. Näin ollen kiekkotähti Jesperi Kotkaniemi on Wallasvaaran pojanpoika. Wallasvaaran lasten isä on hänen entinen aviomiehensä, teatteriohjaaja Pentti Kotkaniemi.

Lisäksi Wallasvaaraa jäivät kaipaamaan hänen puolisonsa Jari Kilponen ja tämän lapset ja lapsenlapset.