Solsidanin tuoreessa jaksossa väännetään vitsiä Suomesta ja suomalaisuudesta.

Ruotsalainen komediasarja Solsidan – Onnea onkimassa tunnetaan viihdyttävästä dialogistaan, joka iskee erityisen hyvin pohjoismaalaiseen tv-yleisöön. Ohjelman tuoreessa jaksossa roolihahmojen keskustelu kääntyy Suomeen ja suomalaisuuteen sekä siihen, millaisia ennakkoluuloja ruotsalaisilla voi itänaapuristaan olla.

Kyseinen kohtaus käydään kebab-ravintolassa, johon Fredde on vienyt kolme lastaan syömään.

– Sinullakin on ennakkoluuloja. Olimme purjehtimassa ja Ahvenanmaan lautta nosti aallon. Mitä silloin sanoitkaan, teini-ikäinen Victor kysyy isältään.

– En muista, Fredde vastaa yrittäen sivuuttaa alkavan keskustelun.

– Sanoit: ”Pahuksen juopot suomalaiset”, perheen kuopus muistuttaa.

Fredde sopertaa selitykseksi jotain aallokosta, kun lapsista keskimmäinen, Ebba, alkaa valista isäänsä siitä, että Ahvenanmaa on oikeasti itsehallintoalue.

– Kaikki suomalaiset eivät ole alkoholisteja, Ebba toteaa ykskantaan.

Fredde jatkaa puolustautumistaan toteamalla, että Suomi ja Ruotsi ovat veljeskansoja, joilla on keskenään erikoisjärjestely.

– Heistä me olemme tyttömäisiä, meistä he ovat juoppoja, vaikka olemme kaikki samaa valkoista keskiluokkaa, Fredde selittää lapsilleen.

Victor yrittää muistuttaa isäänsä, etteivät kaikki ruotsalaiset ole suinkaan keskiluokkaa.

– Ole hiljaa ja syö, Fredde kuittaa keskustelun päättyneeksi.

Solsidan on Ruotsin suosituimpia draamakomedioita, jota on esitetty vuodesta 2010 lähtien. Ohjelma on myyty myös ulkomaille ja sitä on näytetty Suomen lisäksi Norjassa, Tanskassa ja Belgiassa.

Fredrik ”Fredde” Schiller on yksi sarjan päähahmoista, jota esittää 58-vuotias Johan Rheborg. Näyttelijä kertoi roolihahmostaan ja sarjan käänteistä IS:n haastattelussa 2019.

Lue lisää: Solsidanin uudet jaksot alkavat – Näyttelijä vihjaa: ”Fredde joutuu kohtaamaan kuolevaisuutensa”

Ruotsalaisten tv-tähtien sarjassa nähdään myös suomalaisia lahjakkuuksia. Koomikko André Wikström esittää sarjassa suomalaista Luddea.

Suomessa Solsidania voi seurata Yle Areenasta, jossa on parhaillaan meneillään ohjelman seitsemäs tuotantokausi.

Lue lisää: André Wickström tähdittää Solsidanin uutta kautta – ruotsalaiset pistivät merkille suomalaisten erikoispiirteen: ”Se on heidän mielestä hauskaa”