Suomalainen Joose, 17, päätyi lyhytkasvuiseen amerikkalaiseen tosi-tv-perheeseen – perheen koti on ollut hämmästyttävä kokemus

Joose Jeskanen viettää kolme kuukautta televisiosta tutun ”Pienen suuren perheen” kanssa.

New York

Joose Jeskanen oli marraskuun alussa pienessä Monticellon kaupungissa Georgian osavaltion maaseudulla. Ympärillä ihmiset tuijottivat ja kuvasivat kännyköillään.

Se ei tuntunut mukavalta, mutta Jeskanen ymmärsi ihmisten reaktion. Tuskin pikkupaikkakunnan asukkaista moni oli aikaisemmin nähnyt televisiokameroita tai lyhytkasvuisia ihmisiä.

Alex Johnston, Joose Jeskanen ja Emma Johnston vierailivat Monticellon syysmarkkinoilla.

Jeskanen, 17, oli Monticellon syysmarkkinoilla yhdessä Johnstonin perheen kanssa. Seitsenhenkisen perheen kaikki jäsenet ovat lyhytkasvuisia. Heidän elämäänsä seurataan TLC-kanavan tosi-tv-sarjassa Pieni suuri perhe (7 Little Johnstons).

Sarjan 10. tuotantokaudella perheeseen liittyy uusi, suomalainen jäsen. Jeskanen on sarjassa näkyvässä roolissa, ja hänen ympärilleen on jopa käsikirjoitettu jaksoja. Sarjassa muun muassa syödään lohikeittoa Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Miten joensuulainen lukiolainen päätyi osaksi amerikkalaista realitya?

Yksinkertainen vastaus on: kysymällä.

Jeskasen kaksi vanhempaa sisarusta olivat olleet lukioaikana vaihto-oppilaana. Myös Joose kaipasi harjoitusta kehnosti sujuneelle englannilleen, mutta hänen äitinsä Elina Sarpola empi.

Toisin kuin perheen muut jäsenet, Joose on lyhytkasvuinen. Elina tiesi kokemustensa perusteella, että vaihdossa kaikki ei aina suju odotusten mukaisesti. Mitä jos perhe ei osaakaan ottaa vastaan erilaista tulokasta?

– Koskaan ei tiedä, miten isäntäperhe suhtautuu erikoisihmiseen. Äiti pelkäsi yli- tai alisuojelua, Joose itse sanoo.

Niinpä Elina lähetti Instagramissa viestin televisiosta tutuille Johnstoneille. Lyhyen harkinnan jälkeen nämä toivottivat Joosen tervetulleeksi kotiinsa Georgiaan.

Matkassa oli kuitenkin pari mutkaa: Koska Joose ei lähtenyt Yhdysvaltoihin minkään vaihtojärjestön kautta, ei hän päässyt perillä paikalliseen kouluun. Koronaviruksen takia asetetut matkustusrajoitukset pakottivat äidin ja pojan viettämään kaksi viikkoa Meksikossa ennen kuin Joose pääsi Yhdysvaltoihin.

Elina Sarpola ja Joose Jeskanen joutuivat viettämään kaksi viikkoa Meksikossa ennen kuin pääsivät Yhdysvaltoihin, koska koronaviruksen takia asetetut matkustusrajoitukset olivat vielä voimassa.

Kun Joose sitten lokakuussa laskeutui Atlantan lentokentälle, Johnstonit olivat häntä vastassa. Tilanne oli heillekin uusi: perheessä ei aikaisemmin ole ollut lyhytkasvuista vierasta.

Tv-lehti haastatteli Joose Jeskasta marraskuun alussa, kun hän oli ehtinyt viettää Georgiassa kolme viikkoa.

– Ei olisi paremmin voinut mennä. Nyt tuntuu, että voisin olla täällä pidempäänkin, Jeskanen sanoo.

Johnstonit ovat ottaneet Jeskasen vastaan avosylin. Perheen viidestä lapsesta kotona asuu kaksi, Emma ja Alex. He ovat Joosen tavoin lukioikäisiä. Joose osallistuu kotiaskareisiin, laittaa ruokaa ja pesee pyykkiä. Iltaisin istutaan olohuoneeseen keskustelemaan.

– Olen huomannut, miten englanninkieli on kehittynyt. Ymmärrän suurimman osan, ja joka päivä opin uusia sanoja, Joose kertoo.

Trent Johnston, Alex Johnston, Emma Johnston, Joose Jeskanen, Elizabeth Johnston ja Amber Johnston illallispöydässä.

Viikonloppuisin perhettä kuvataan televisiosarjaa varten. Johnstonit antoivat Joosen päättää itse, haluaako hän kuvauksiin mukaan.

– Heillä oli kuvauksia kolmantena päivänä täällä ollessani. Katsoin niitä vierestä. Seuraavana päivänä syötiin illallista, ja se kuvattiin. Perheen äiti Amber sanoi, että tämä voisi olla hyvä ensiaskel minulle, Joose kertoo.

Joose huomasi pian, että kuvaaminen tuntui luonnolliselta – mitä nyt aluksi tuli välillä vilkuiltua kameraan. Tuotantotiimi ehdottaa perheelle tilanteita, joissa heitä kuvataan, mutta Joosen mukaan heidän käyttäytymistään niissä ei ohjata.

– Ennakkoon jännitin, minkälainen tuotantotiimi on: halutaanko draamaa, Joose kertoo.

– Itse asiassa kuvaustiimi on perheen hyviä kavereita. Kuvaaminen on mielenkiintoista omalla tavallaan. Alkupelko on pyyhkiytynyt pois.

Tuottajille suomalaisen ”vaihto-oppilaan” saapuminen sopi hyvin. Uudet hahmot eivät tee pahaa pitkään pyörineelle sarjalle. Kun Joose näytti kuvauksille vihreää valoa, alkoi tuotantotiimi suunnitella jaksoja hänen ympärilleen.

Johnstonit muun muassa esittelevät Jooselle amerikkalaisen kiitospäivän viettoa, juhlivat hänen kanssaan Suomen itsenäisyyspäivää ja vievät hänet vierailulle Washingtoniin katsomaan pääkaupungin nähtävyyksiä.

Joose Jeskanen pääsi kaivertamaan kurpistoja Halloweenin alla.

Vaikka Joosesta saattaa sarjan seuraavan tuotantokauden myötä tulla aikaisempaa tunnetumpi, ei se ole vierailun pääasia. Elämä Johnstonien kanssa on avannut hänelle täysin uudenlaisen perspektiivin. Hän ei esimerkiksi ole aikaisemmin elänyt kodissa, jossa kaikki keittiötasoista lähtien on suunniteltu hänen kokoisilleen ihmisille.

Georgiassa Joose ei ole perheensä lyhyin, vaan samanlainen kuin kaikki muutkin.

– Suomessa on biologinen perheeni, täällä lyhytkasvuinen perheeni, hän sanoo.

Pieni suuri perhe TLC-kanavalla su 5.12. klo 16.55.