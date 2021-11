Muistatko räväkän Maajussi-Teijan? Miesten suosikki-maajussitar sairastui ikävästi: ”Mieluummin syön kortisonia kuin olen mullan alla”

Maajussille morsian -ohjelman kahdessa päätösjaksossa seurataan aiempien suosikkimaajussien elämää nyt. Mukana on myös Suomen ensimmäinen maajussitar Teija, joka valloitti miesten sydämet. Nyt hänen elämänsä on täysin toisenlaista.

Maajussille morsian -ohjelman toisella tuotantokaudella vuonna 2007 nähtiin joukon ensimmäinen naispuolinen maajussi Teija, joka sai miehet ihastumaan itseensä räväkkyydellään ja ronskilla huumorillaan.

Hän valitsi ohjelmassa kumppanikseen Akin, jonka kanssa matka kuitenkin tyssäsi nopeaan.

Teijan ja Akin taival päättyi ohjelmassa lyhyeen vuonna 2007.

Hevosrakas Teija kertoo pysyneensä tyytyväisenä sinkkuna, sillä hän ei osaa edes kuvitella enää toista ihmistä rinnalleen.

– Olen tällainen oman tien kulkija, ja kun on tarpeeksi kauan ollut yksin, ei enää ukkoa kaipaakaan. Olen jo niin vanha akkakin, etten jaksa alkaa elämänrytmiä muuttamaan.

Teija joutui luopumaan allergian vuoksi hevosistaan, mutta sittemmin on näyttänyt siltä, että hän voi jälleen viettää aikaa hevosten seurassa.

– Nyt saan itse tulla ja mennä, enkä ole tilivelvollinen kellekään, että mitä tekee.

Teijan elämässä on ollut epäonnea matkassa, sillä hän joutui luopumaan rakkaista hevosistaan viisi vuotta sitten allergian ja sarkoidoosin vuoksi.

– Se oli kova paikka, kun jouduin luopumaan hevosista.

Teija viihtyy hyvin sinkkuna, koska saa mennä ja tehdä asioita vapaasti.

Sairaus on tuonut omat murheensa.

– Minulla on kova kortisonilääkitys päällä ja se tuo painoa, mutta mieluummin syön kortisonia kuin olen mullan alla, Teija kertoo jaksossa.

Teija kertoi sairaudestaan myös Ilta-Sanomille pari vuotta sitten.

– Kävin lähellä kuolemaa. Minulla oli niin hirveät kalkkiarvot, että lääkärit epäilivät minulla olevan pahanlaatuinen syöpä. Kaksi viikkoa he tutkivat, että missä syöpäkasvain on, mutta sitten selvisi, että minulla on sarkoidoosi, Teija kertoi tuolloin.

Sarkoidoosi on autoimmuunisairaus, jossa elimiin muodostuu pieniä tulehdussolukertymiä. Lääkityksellä on usein hankalia sivuvaikutuksia.

Samoihin aikoihin Teijalla todettiin myös ykköstyypin diabetes.

– Olen nyt puolen vuoden ajan syönyt kortisonitabletteja ja se on melkoista myrkkyä! Tulipa puolessa vuodessa 15 kiloa lisää painoa. Ei paljoa naurata. Olen läski, mutta olenpahan elossa! Teija täräytti IS:n haastattelussa elokuussa 2019.

Maajussille morsian -ohjelman päätösjakso on nähtävissä maanantaina 22.11. MTV3-kanavalla klo 20.00, jakso löytyy jo MTV-palvelusta.

