Takavuosien suosikkimaajussin elämä on täynnä tragediaa – rakas joutui pyörätuoliin ja vastasyntynyt lapsi sydänleikkaukseen

Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet saman kylän kasvatit Osmo ja Mervi joutuivat kuvausten jälkeen traagisten tapahtumien keskelle, sillä Mervi joutui moottorikelkkaonnettomuuden vuoksi pyörätuoliin. Myöhemmin he saivat tyttären, Downin syndroomaa sairastavan Mintun, joka joutui vastasyntyneenä sydän- ja suolistoleikkauksiin.

Saman kylän kasvatit Osmo ja Mervi löysivät toisensa vasta Maajussille morsian -ohjelman kautta 2010. Sen jälkeen heitä on kohdannut suru jos toinenkin.

Vuonna 2010 Maajussille morsian -ohjelmaan osallistunut lypsykarjatilallinen Osmo valitsi tuolloin kumppanikseen saman kylän tytön Mervin, joka uskaltautui kirjoittamaan Osmolle ohjelman kautta kirjeen.

He olivat tunteneet toisensa jo vuosia, mutta vasta Osmon esittelyvideon nähdessään Mervi havahtui siihen, että hän tuntee tällaisen kultakimpaleen.

Osmo ihastutti katsojia hyväntuulisuudellaan ja rauhallisuudellaan.

Kaksikon taival alkoi kuitenkin varsin synkissä merkeissä, sillä Mervi joutui moottorikelkkaonnettomuuteen juuri, kun ohjelma alkoi tv:stä.

Mervi oli ajamassa ystävänsä kanssa järvenjäällä ja rysäytti arviointivirheen vuoksi moottorikelkalla rantatörmältä suoraan päin puuta.

– Lantioluuhun laitettiin titaanilevyä ja 14 ruuvia. Vasen lantio kurottiin uudelleen kasaan ja jouduin pyörätuoliin, Mervi kertoo Maajussille morsian -ohjelman kaksiosaisessa päätösjaksossa, jossa aiemmat maajussit muistelevat omaa taivaltaan.

Se oli henkisesti kova paikka liikkuvalle ja urheilevalle naiselle. Pyörätuolista päästyään Mervi koki jättiyllätyksen, kun Osmo kosi aamupuuron jälkeen, ja pariskunnan yllätyshäitä juhlittiin vuonna 2012.

– Makkaranpaistoa ja pilkkimistä, Osmo kuvailee hääohjelmaa.

Pariskunnan ainoa tytär Minttu syntyi 2013, ja syntymän jälkeen tällä todettiin Downin syndrooma.

– Se oli meille täysin uusi asia, meillä ei ollut mitään tietämystä koko aiheesta, pariskunta kertoo.

Pariskunnan silmäterä on tytär Minttu.

Lisäksi Mintulla todettiin nopeasti myös sydänvika: sydämen kammioiden välistä puuttui sentin pala, ja vastasyntynyt Minttu joutui leikkaukseen.

Pian oli edessä uusi leikkaus, kun Minttu joutui suolistoleikkaukseen ja vietti sairaalassa peräti 3,5 kuukautta. Välimatkaa sairaalan ja kodin välillä oli sata kilometriä, ja Osmo ja Mervi reissasivat tiuhaan tätä väliä.

Koskettava tarina päättyi lopulta hyvin, sillä Minttu voi nykyään erinomaisesti ja on vanhempiensa silmäterä.

– Minttu on tunneherkkä ja antaa ympärilleen rakkautta ihan hirveästi. Hän pitää meitä ja koko lähipiiriämme hyvänä ja on opettanut meitä iloitsemaan pienistä asioita. On ilo olla Mintun äiti ja isä, vanhemmat kertovat Vappu Pimiän vieraillessa perheen luona.’

– Minttu on niin ihana, rakas tyttö, Osmo herkistyy.

Maajussille morsian -ohjelman päätösjakso on nähtävissä maanantaina 22.11. MTV3-kanavalla klo 20.00, jakso löytyy jo MTV-palvelusta.