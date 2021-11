Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Dexter-tähti palasi hitti­rooliinsa pitkän tauon jälkeen – paljastaa nyt, miten sarjamurhaajan esittäminen on vaikuttanut häneen

Dexter: New Blood -sarjassa näyttelijä Michael C. Hall, 50, palaa rooliin, joka teki hänestä tähden. IS Tv-lehden erikoishaastattelussa hän tietää senkin, mikä Dexterin kaltaiselle kontrollifriikille on kaikkein vaikeinta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi