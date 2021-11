Suomalaisen karkkimainoksen tähdellä oli hirvittävä kohtalo huippuvuosien jälkeen – elämä päättyi julmalla tavalla

Katsojat rakastivat Mennään bussilla -sarjan pääkolmikon toilailuja. Vuodet jättisuosion jälkeen olivat erityisen vaikeita Lontoo rae -mainoksessakin nähdylle Bob Grantille.

Brittiläisestä bussiväestä kertonut Mennään bussilla (On the Buses) oli hulvaton komediasarjojen helmi, jota Suomessakin katsottiin 1970-luvulla.

Sarja seurasi linja-autonkuljettaja Stan Butlerin (Reg Varney), rahastaja Jack Harperin (Bob Grant) sekä tarkastaja Cyril ”Blakey” Blaken (Stephen Lewis) toilailuja. Jatkuvasti vitsailevat ja keppostelevat Stan ja Jack olivat parhaita kaveruksia, ja heidän pahin vihollisensa oli tarkastaja Blakey.

Mennään bussilla oli täynnä kommelluksia, jotka koituivat aina jollain lailla tarkastaja Blakeyn (Stephen Lewis, vas.) pään menoksi.

Mennään bussilla -sarjaa tehtiin vuosina 1969–1973. Se näytettiin Suomessa tuoreeltaan 1970-luvulla ja uusintana 1990-luvulla. Kriitikot lyttäsivät 74-osaisen sarjan, mutta katsojat rakastivat sitä.

Myöhemmin sarjaa on kritisoitu seksismistä ja rasismista; siinä kun naurettiin ihmisten ulkomuodolle varsin suorasukaisesti, ja suuri osa huumorista keskittyi bussimiesten seksin vonkaamiseen.

Klassikkosarjasta tehtiin kolme elokuvaa, jotka Netflix on yllättäen ottanut ohjelmistoonsa. Keskiviikkona 3. marraskuuta nähtäville tulevat On the Buses (1971), Mutiny on the Buses (1972) ja Holiday on the Buses (1973).

Pääkolmikon näyttelijöistä kaikki ovat jo poissa. Bob Grant kuoli 71-vuotiaana 8.11.2003, Reg Varney 92-vuotiaana 16.11.2008 ja Stephen Lewis 88-vuotiaana 12.8.2015.

Stanin siskoa Olivea esittänyt Anna Karen elää yhä ja on 85-vuotias. Hän on urallaan näytellyt muun muassa EastEnders-sarjassa.

Lontoolaishotelleissa pianonsoittajana ja laulajana uransa aloittanut Varney sai Mennään bussilla -tuotantojen jälkeen oman tv-sarjan ja esiintyi eri leffoissa.

Stephen Lewisillä riitti töitä sarjan jälkeen. Hän esitti muun muassa Clem ”Smiler” Hemmingwayta 130 jaksossa komediasarjassa Vielä virtaa (Last of the Summer Wine) 1988–2007.

Kollegojaan surullisempi elämä oli Bob Grantilla, joka oli fanien suursuosikki.

Kun Grant meni naimisiin suosionsa huipulla 1971 strippibaarin tarjoilijan Kim Benwellin kanssa, sadat fanit rynnivät paikalle ja tukkivat tiet. Häävieraiden kuljetukseen buukattu tv:stä tuttu bussi piti perua väkijoukkojen takia, ja vieraat joutuivat kävelemään häävastaanotolle.

Suomalaiset muistavat kookashampaisen Grantin myös 1980-luvun Lontoo rae -karkkimainoksesta, jossa tämä piti karkkipussia kädessään ja hoki: ”Niin London raeta, niin London raeta.”

Legendaarista Lontoon rae -mainosta muisteltiin Chymoksen historiikissa.

Menestyssarjan jälkeiset vuosikymmenet olivat teatterinäyttelijänä uransa aloittaneelle Grantille piinaa. Hän oli leimautunut rahastaja-Jackiksi loppuiäkseen eikä saanut enää isoja tv-rooleja. Grant kuoli oman käden kautta autossaan häkämyrkytykseen.

Jo 1980-luvulla alkoivat kiiriä huhut Grantin masennuksesta ja mielenterveysongelmista. Vuonna 1987 epätoivoinen Grant lähti kotoaan Leicestershiresta Dubliniin viideksi päiväksi aikeinaan vahingoittaa itseään. Perhe ehti jo pelätä pahinta.

Miehen agentti kertoi kyseessä olleen vain julkisuushakuinen temppu. Viikkoa myöhemmin Grant saapui Paula Armstrongin tv-haastatteluun hauraana. Hän ampui kameroiden edessä ensimmäiseksi alas agenttinsa väitteet.

– Pidän tuota erittäin halveksittavana lausuntona. En ikinä tekisi sellaista julkisuuden tähden.

– Minä, vaimoni ja läheiseni ovat käyneet läpi helvetin. Romahdin, ja paine kasvoi liian kovaksi. Minulla ei ollut töitä tiedossa, tulevaisuudessa ei näkynyt mitään valoa. Velat kasautuivat, hän avautui.

Tähti sanoi kokeneensa kaikkien ovien sulkeutuneen häneltä. Hän kertoi käyneensä syvällä ja hakeneensa tukea rakastamastaan kaupungista, Dublinista.

– En ole koskaan ollut yhtä pohjalla. Menetin itsekunnioitukseni. Halusin pois. Harkitsin itsemurhaa, hän sopersi.

Hän vakuutti saavansa läheisiltään tukea ja muistutti, että monilla kollegoilla on samanlaisia ongelmia. Tv-uran katoaminen ei ollut kuitenkaan Grantin mukaan syy hänen ahdinkoonsa. Hän muistutti tehneensä paljon töitä Mennään bussilla -sarjan jälkeen. Suurin osa niistä oli teatterissa.

– Tiesin, ettei tv-urani kestäisi ikuisesti.

Haastattelun lopussa Grant kertoi saamastaan työtilaisuudesta ja puhkesi sen jälkeen itkuun. Miehellä oli vihdoin jotakin odotettavaa tulevaisuudelle.

Haastatteluklippi YouTubessa koskettaa yhä. Kommentoijat kehuvat Grantin rohkeutta puhua mielenterveydestä jo 1980-luvulla, se näet tuntuu yhä tänäkin päivänä olevan tabu.

”Onpa koskettava videopätkä. Kuinka traagista on, että hän kuoli oman käden kautta. Yrittäkäämme tukea niitä epätoivoisia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, ettei tämän kaltaisia tragedioita enää tulisi”, eräs kommentoija kirjoittaa.

Vuonna 1990 Mennään bussille oli suunnitteilla jatkoa vanhalla tutulla näyttelijäköörillä. Työnimellä Back on the Buses -sarja ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

Vuonna 1995 Grant yritti ottaa hengen itseltään autossaan, mutta hänet ehdittiin pelastaa ajoissa.

Grant pakeni vaimonsa kanssa toipumaan Intian Goalle. Hetken aikaa kaikki näytti olevan hyvin.

Viimeisen roolityönsä Grant teki teatterissa Funny Money -näytelmässä 1998. Velat jatkoivat silti kasautumistaan, eikä lohtua näkynyt elämässä.

Bob Grantin kolmas ja viimeinen itsemurhayritys valitettavasti onnistui marraskuussa 2003. Hänet löydettiin menehtyneenä autostaan, eikä mitään ollut enää tehtävissä.

Lähteet: BBC, Independent, YouTube

On the Buses -elokuvat Netflixissä.

Tilaa Tv-lehti täältä kotiisi!