Temptation Island -ohjelma rypee kiusallisessa kohussa: Miten tällaista pääsee tapahtumaan? – Tässä ovat tv-viikon onnistujat ja alisuorittajat

IS Tv-lehti listaa viikon loistavimmat ja heikoimmin suoriutuneet tv-ohjelmat. Yksi ylitse muiden on Solsidan, joka jaksaa piristää ankean marraskuun keskellä. Suuri pettymys on Temptation Island Suomi, jonka osallistujajoukosta paljastuu toinen toistaan epämiellyttävimpiä uutisia.

Tämän vuoden Temptation Island -ohjelma on saanut kuraa niskaansa jo ennen kuin ohjelma on edes alkanut.

VIIKON TOPIT:

Solsidan, C More, Teema & Fem

Seitsemäs kausi ruotsalaisesta hittisarjasta alkoi juuri sopivasti, kun ulkona on pimeää, ja sataa vettä. Parin vuoden odotus palkittiin jopa ruhtinaallisesti, sillä pitkän tauon aikana oli ehtinyt jo unohtaa, miten kertakaikkisen hyvä, nokkela ja hauska tämä sarja edelleen on, vaikka kausia on tehty jo monia. Hahmot elävät niin omaa elämäänsä. Sanottava on sekin, ettei suomalaisversio Onnela kykene lähellekään samaan. Ruotsalaiset taitavat nokkelan huumorin.

Big Brother Suomen viikkotehtävä, Nelonen

Viime viikko oli BB:n paras viikko, kun asukkaat valmistelivat biisejään BB-festareille, joille saapui Vauhti kiihtyy -hitin ihme Portion Boys. Jopa sunnuntaina pudonnut, koti-ikävää potenut Juhani innostui nauttimaan viikon annista. Samir loisti laulaja-kitaristina ja jaksoi hermostumatta auttaa rytmitajutonta Pekkaa räp-biisissä. Lisänaurua katsoja sai Jassu-käestä. Koskettavaa antia puolestaan on tarjottu tällä viikolla erinäisten kotiväen tervehdysten myötä – talon asukkaiden syketasoa samalla seuraten. Aki, Sami, Lasse, Anssi, Samir ja Taavi ovat näyttäneet varsin tunteikkaita puoliaan. Ohjelman osallistujajoukko on tänä vuonna erinomainen ja täynnä persoonia. Finalistijoukkoon voivat päätyä lopulta oikeastaan ketkä tahansa.

BB-talon miespuolisilla asukkailla on ollut tällä viikolla itku herkässä.

VIIKON FLOPIT:

Temptation Islandin juhlakausi, Nelonen

Paljon mainostettu kymmenes Tempparit-kausi ei ole ehtinyt edes alkaa, kun ohjelma on jo (jälleen) kohujen keskipisteessä. Sinkkuosallistujen joukkoon on päätynyt muun muassa henkilö, jota syytetään törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja saman henkilön taustalla on myös aiempia rötöksiä, jotka olivat tiedossa jo ennen ohjelman kuvauksia. Osallistujajoukossa on myös kaksi muuta henkilöä, joiden taustalta on paljastunut erinäisiä, melko tuoreita rötöksiä. Miten on mahdollista, että mainettaan puhdistamaan pyrkivä ohjelma ajautuu jälleen hyvin epämiellyttävien kohujen keskelle? Miten osallistujajoukkoon on ylipäätään päätynyt henkilöitä, jotka valehtelevat taustoistaan? Eivätkö hakijat ymmärrä, että kaikki tulee lopulta ilmi? Entä tekeekö tuotanto varmasti kaikkensa hakijoiden taustojen selvittämisessä? Epäluottamus ohjelmaa kohtaan kasvaa väistämättä.

HBO Maxin lanseeraus

HBO:n kasvojenkohotus Nordicista Maxiksi ei mennyt nappiin. Vaikka hintoja alennettiin, vanhat tilaajat hermostuivat uusille tarjotusta pysyvästä 50 prosentin alennuksesta. Se menee sisäänheittokampanjoinnin piikkiin, mutta outoa on, että tarjonta julkaistiin keskeneräisenä: osa jo Nordicissa olleista sarjoista puuttui aluksi Maxista. Teknisiäkin ongelmia ilmeni.