Masentaako marraskuu? 11 sarjavinkkiä, joilla elämä kirkastuu

Tv-lehti keräsi suoratoistopalveluiden hyvän mielen sarjat, joilla selviää syksyn pimenevistä illoista.

Kolmekymppiset, Yle Areena

Kaikki saavat lapsia, mutta oma parisuhde on juuri päättynyt. Mittarissa on pian 30 vuotta, työ ei innosta ja oma paikka maailmassa on hukassa. Kotibileissä vastaan tulee vanha ystävä, josta löytyy tuki ja turva keskelle kolmenkympin kriisiä.

Kolmekymppisissä Julien ja Jesperin elämää seurataan vuosi kerrallaan viiden tuotantokauden verran.

Kolmekymppiset on pilke silmäkulmassa toteutettu tanskalaissarja ystävysten, Julien ja Jesperin elämästä 29-vuotiaasta 34-vuotiaaksi. Sen takana ovat Julieta ja Jesperiä näyttelevät Julie Rudbæk ja Jesper Zuschlag. Sarja havainnoi osuvasti millenniaalien elämää, ja saa katsojan sekä kiemurtelemaan myötähäpeästä että samaistumaan aivan liian tutuilta tuntuviin tilanteisiin.

Rakkautta autismin kirjolla, Netflix

Autismin kirjolla olevat nuoret aikuiset jatkavat rakkauden etsimistä sympaattisessa tosi-tv-sarjassa. Miten kumppanin voisi hurmata, kun sosiaaliset tilanteet ovat todella vaikeita? Kesken treffien saattaa iskeä paniikkikohtaus, ja ensisuudelma voi tuntua suorastaan pyörryttävän jännittävältä. Sarjassa nähdään aitoja ja elämänmakuisia kohtaamisia, joista osa johtaa ihanan ensirakkauden leimahtamiseen.

Tyttökullat, Disney+

Se alkuperäinen Sinkkuelämää. Neljä kypsään ikään ehtinyttä ystävystä ratkoo miamilaisessa kimppakämpässä suorasukaisesti mies-, ex-mies-, lapsi-, ura- ja muita huoliaan mahtavissa 1980-luvun tyyli-ilmestyksissä.

Tyttökullat kertoo kolmesta temperamenttisesta keski-ikäisestä ja yhdestä kahdeksankymppisestä naisesta. Sarja keräsi aikoinaan hurjia katsojamääriä.

The X-Files, Elisa Viihde Viaplay

Mulderin ja Scullyn ufoseikkailut ja yliluonnollisten murhaajien jahtaaminen kaksi kokoa liian suurissa ysäripuvuissa eivät säikytä ihan yhtä paljon kuin aikoinaan, mutta viihdyttävät sitäkin enemmän.

Gillian Anderson ja David Duchovny Salaiset kansiot -sarjasta.

Tämän hetken todellisen pandemia-ankeuden keskellä ihmisiin porautuvat avaruusloiset tuntuvat viattoman höpsöltä. Suomeksi sarja on nimeltään Salaiset kansiot, palvelusta se löytyy englanninkielisellä nimellä.

Agatha Christien Hjerson, C More

Agatha Christien Poirot-kirjoissa alun perin ohimennen vilahtava hahmo, suomalaiseksi etsiväksi esitelty Sven Hjerson ratkoo rikoksia Ruotsin-risteilijällä ja Ahvenanmaan talvisissa rantamaisemissa. Mustan huumorin ryydittämä sarja on syksyn pimeydessä kotoisa lumihankineen ja villapaitoineen, ja se aiheuttaa yllättäen halun päästä laivalle.

Behind the Attraction, Disney+

Disneyn teemapuistojen huvilaitteita ja niiden historiaa esittelevä dokumenttisarja. Vaikka sarja on samalla Disneyn huvipuistojen omaa mainosta, sen puujalkavitsejä sisältävä juontotyyli ja vauhdikas ote tempaavat mukaansa – ja saavat ihailemaan hupilaitteiden toteuttamiseksi tarvittua uurastusta.

Awkwafina on Nora lähiöstä, Paramount+

Näyttelijä Awkwafinan eli Nora Lumin oman elämän vaiheisiin vapaasti pohjautuva komediasarja. Elokuvista Crazy Rich Asians (2018) ja Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) tutun näyttelijän olemus on jo itsessään niin rento, että sarkastisia vitsejä laukovan tähden edesottamuksia seuraa mielellään.

Meille rakkaimmat elokuvat, Netflix

Hulvaton sarja näyttää, millaista takavuosien menestyselokuvien tekeminen oli. Taviksen oloiset tekijät muistelevat kotipihallaan tai sekaisen kotinsa nurkkatuolissa, miten rahat olivat loppu, idea hakusessa ja elokuvan nimikin tyhmä. Ihanan kotikutoista meininkiä löytyy yhden jos toisen kassamenestyksen takaa. Omat jaksonsa saavat muun muassa Pretty Woman, Halloween, Forrest Gump ja Dirty Dancing – kuuma tanssi.

Millaista söhellystä Pretty Womanin teko olikaan?

What We Do in the Shadows, HBO Max

New Yorkissa on suuri vampyyriyhteisö, jonka neljä jäsentä, Nandor, Laszlo, Nadja ja Colin, ovat päässeet mukaan kuvitteelliseen dokumenttiin. Kuinka satoja vuosia vanhat vampyyrit selviytyvät nykyaikaisessa suurkaupungissa? Eivät hyvin. Sarja käyttää hyväkseen kaikkia mahdollisia vampyyreihin liitettyjä kliseitä ja keksii tukun uusia. What We Do in the Shadows hurmaa vähäeleisellä huumorillaan, ja se onnistuu rakentamaan tarinan, johon iskee mielellään hampaansa.

Superstore, Netflix

St. Louisissa sijaitseva megamarketti myy kaikkea kaikille. Jos kaupan valikoima on monipuolinen, niin yhtä monimuotoinen on sen työntekijäjoukko. Sarja repii näppärää huumoria vaikeistakin aiheista, kuten maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta, uskonnosta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Superstore ansaitsee tunnustuksen älykkäästä tavasta puuttua isoihin aiheisiin ilman saarnaamista. Laajoista teemoista huolimatta Superstore on hauskaa ja hyvin tehtyä sitcomia.

Barry, HBO Max

Ammattitappaja kyllästyy työhönsä. Viimeistä keikkaa hoitaessaan hän törmää näytelmäkerholaisiin, joilla on suuria unelmia. Mies päätyy kesken tappohommien itsekin näyttämölle, vaikka ei näyttelemisessä hyvä olekaan, ja siitäkös sotku syntyy. Barry on täynnä herkullisia hahmoja ja mustaa huumoria. Sarja laajenee vitsikkäästä alkuasetelmasta lopulta showbisnessatiiriksi.

Suoratoistosarjoja valitsivat Iida Kantola, Elina Koivisto, Taneli Topelius, Pauliina Leinonen ja Mikko Juuti.