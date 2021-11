Tavallisesta maanviljelijästä tuli yllättäen supersuosittu ruutukasvo ja ikoninen tv-tähti – nyt hän kärsii ikkunasta tirkistelevistä faneista ja ikävistä huhuista

25 kautta ihastuttanut Tanskalainen maajussi alkaa alusta Ylellä.

Niitty on muuttunut mutavelliksi, ja lehmät on otettava sisään. Sitä ennen on kunnostettava pihatto. Tanskalaisella maajussilla Frank Erichsenillä, 38, riittää puuhaa talven kynnyksellä – on riittänyt jo peräti 25 tuotantokauden ajan.

Vuonna 2008 alkanut Tanskalainen maajussi on saavuttanut supersuosion ensin kotimaassaan Tanskassa ja sen jälkeen muissa Pohjoismaissa. Sarjaa on näytetty ympäri maailmaa, Yhdysvalloissa ja Nepalissa saakka.

Yle alkaa nyt esittää omavaraisuutta ja vanhoja tekniikoita vaalivan viljelijän seikkailuita alusta asti, jokaisena arkipäivänä.

Jyllantilaista Kastaniegårdenin maatilaa isännöivän Erichsenin viljelijäura sai alkunsa huomattavasti tv-tähteyttä aiemmin. Hän on kertonut olleensa kiinnostunut omavaraisuudesta pienestä pitäen.

Tv-ura sen sijaan alkoi sattumalta. Erichsen oli vieraana toisessa ohjelmassa, jonka tekijät etsivät uusia ideoita. Erichen oli juuri ostanut maatilan ja ehdotti itseään. Sarjan ensimmäinen kausi toteutettiin yhden kameramiehen voimin, mutta se ei haitannut. Sarjasta tuli heti hitti, ja 2011 se siirrettiin suurempiin puitteisiin toiselle kanavalle.

Leppoisan maajussin elämä on muuttunut siitä, kun hän ensimmäisen kerran valloitti olohuoneet. Erichsen ja hänen vaimonsa Theresa saivat ensimmäisen lapsensa Johanin 2008. Pikkusisko Alma syntyi kaksi vuotta myöhemmin. Pariskunta juhli häitään vuonna 2012 julkisuudelta piilossa. Erischsen on kuvaillut haastattelussa häitä ”viime hetken päähänpistoksi”.

– Päätimme sen kolme päivää ennen kuin olin lähdössä kuvaamaan sarjaa Afrikkaan, jos minulle vaikka sattuisi jotain matkan aikana, hän on kertonut.

Häitä vietettiin lopulta vain muutama tunti ennen kuin Erichsen lähti lentokentälle.

Frank toteuttaa unelmaansa yksinkertaisesta maalaiselämästä, jossamahdollisimman moni asia tehdään käsin.

Surullisia hetkiä koettiin kaudella 20, kun Erichsenin pitkäaikainen lemmikki, siperianhusky Malik kuoli 13-vuotiaana. Nykyään maajusille pitää seuraa labradorinnoutaja Kajsa, joka esiteltiin yleisölle kaudella 22. Tilalta löytyy muitakin eläimiä hevosista vuohiin ja kissoista lehmiin.

Vuonna 2017 maajussi saatiin yllätysvierailulle Suomeen, kun hän lähti hakemaan puutervaa rakennuksiensa suojaksi. Samalla hän halusi rakentaa itselleen ruuhen ja tutustui itselleen vieraaseen pyydykseen, katiskaan.

– Tanskassa kulkee tarinoita siitä, että en oikeasti tee tilan töitä. Tarinan mukaan kuvaan siellä vain ohjelmaani ja muun ajan lepään tuolissa, kun muut tekevät oikeat työt puolestani. Oikeastihan me asumme tilalla ja elämme kuten saarnaamme, Erichsen kertoi tuolloin Ylelle.

Maatilan töiden ohella Erichsen on kirjoittanut kaksi kirjaa omavaraisuudesta ja toimii vuonna 2015 perustetun Tanskan luontorahaston hallituksessa.

Erichsen on avoimesti myöntänyt, ettei perhe pystyisi pyörittämään omavaraista tilaa ilman sarjasta saatuja tuloja. Julkisuudella on kuitenkin ikäväkin puoli: ihmisten jatkuva uteliaisuus.

– Ihmiset ajelevat tilamme liepeillä, kurkkivat ikkunasta ja ottavat kuvia. Minusta on tullut julkisuuden ilmiö, eikä se ole oikein minua itseäni, Erichsen on harmitellut.

Tanskalainen maajussi 11.11. alkaen arkisin TV2 ja Yle Areena.