Uusi Bond-elokuva ylittänyt harvinaisen yli puolen miljoonan katsojan rajan Suomessa

Uusi James Bond -elokuva on kerännyt Suomessa harvinaiset yli puoli miljoonaa katsojaa. Elokuvan on nähnyt viime viikonloppuun mennessä reilut 507 000 ihmistä.

Viimeisen viiden vuoden aikana yli puolen miljoonan katsojan rajan ovat ylittäneet uuden Bondin lisäksi vain vuonna 2019 ensi-iltansa saanut Frozen 2 sekä vuoden 2017 Tuntematon sotilas, kertoo Suomen elokuvasäätiö.

Säätiön vuodesta 1972 keräämien katsojalukujen mukaan uusi Bond on tilastohistorian 35. yli puoli miljoonaa katsojaa kerännyt elokuva.

Syyskuun lopussa Suomessa ensi-iltansa saanut 007 No Time to Die on tähän mennessä vuoden katsotuin elokuva. Levitysyhtiö SF Studiosin mukaan uutta Bondia on katsottu Suomessa kolmanneksi eniten maailmassa väkilukuun suhteutettuna.