Kommentti: Kummelin paluu­jakso on käden­lämpöinen nostalgia­pläjäys, jonka unohtaa välittömästi

Kummeli juhlii 30-vuotista taivaltaan juhlajaksolla, joka julkaistiin lauantaina Yle Areenassa. Erikoisjakso tarjoaa paljon vanhoja tuttuja hahmoja ja yllätysvieraita, mutta jää helposti unohdettavaksi fanipalvelukseksi, kirjoittaa Pasi Rytinki.

Olin yksi niistä aika harvoista, jotka katsoivat Kummelin kolme ensimmäistä jaksoa heti silloin, kun ne esitettiin tv:ssä kesäkuussa 1991. Muistan hihitelleeni ihmeissäni: siihen asti vakavailmeisenä blues- ja progekitaristina tunnettu Heikki Silvennoinen olikin yllättävän hauska koomikko!

En silti voinut silloin kuvitellakaan, että Kummelista tulisi yksi 1990-luvun suurimmista viihdeilmiöistä Suomessa, saati sitä, että kolmenkymmenen vuoden päästä katsottaisiin uutta Kummelin jaksoa. Se olisi ollut aivan science fictionia.

Kummelilla oli nyt kolme hyvää syytä tehdä tämä tunnin pituinen juhlajakso. Kummeli täytti tänä vuonna 30 vuotta, jaksosta tulee sketsisarjan 50. osa ja sen myötä Kummelin varmasti tärkein ulkojäsen, ohjaaja Matti Grönberg, jää eläkkeelle. Samalla jakso solahtaa osaksi Ylen 95-vuotisjuhlintaa.

” Kummeli on parhaimmillaan lyhyessä sketsimuodossa.

Erikoisjakso on odotusten mukainen hyvässä ja pahassa. Olli Keskisen paluu porukkaan tuo mukaan ripauksen sarjan alkuaikojen tuntua. Vaihtelevalla aktiivisuudella ja kokoonpanolla näihin päiviin asti viihdettä tehnyt ryhmä on ruokkinut kunnianhimoaan elokuvia ja juonellisia sarjoja tekemällä, mutta monen mielestä Kummeli on parhaimmillaan lyhyessä sketsimuodossa.

Juhlajaksossa on paljon vanhoja klassikkohahmoja, mutta jostain syystä esimerkiksi Silvennoisen vakiohahmot Mauno Ahonen ja Matti Näsä käytännössä vain vilahtavat kuvissa. Taiteilijaeläkettä hakevat Speedy ja Saku sentään saavat kunnon sketsin, samoin Sporttivartti, Kouhia ja työmiehet, Satu ja Tuija sekä ohjeistamispäällikkö Jaakko Parantainen.

Mukana on myös Keskisen bravuuri, Musacornerin Iso-Pebe, jonka jututettavana on pitkän linjan punkyhtye Pukama-88.

Kouhialla ja työmiehillä on tällä kertaa urakkana Tampereen uusi areena.

Kummelin kulta-aikojen nelikko Heikki Hela (vas.), Timo Kahilainen, Heikki Silvennoinen ja Olli Keskinen kokoontui yhteen tekemään 50. jakson sketsisarjaansa.

Kummeli on aina ollut aika turvallisesti irrallaan tosimaailman ajankohtaisista aiheista, eikä ympäröivän todellisuuden muuttuminen vuosikymmenten varrella juuri näy uusissa sketseissä. Lähimmäksi päästään, kun kokit Ytte ja Mosse valittavat, ettei ”jengi syö enää mitään kun niillä on kaiken maailman keliakia ja ihottuma, näppyjä, näppyjä ja kuravattat”.

Sketseistä visuaalisesti kunnianhimoisin on elokuvaparodia Kummelisetä, ohjaaja Maxwell Gothenburgin hämäläinen mafiaeepos, mutta ylipitkä sketsi naurattaa vasta viimeisillä sekunneillaan yllätysvieraiden ansiosta. Vieraita jaksossa onkin paljon Anssi Kelasta Arja Korisevaan.

Jos joku näistä uusista sketseistä jää elämään, se lienee uusi versio yhdestä Kummelin rakastetuimmista klassikoista, Normipäivästä. Nyt dagen efteriin ajautuvat naiset. Kaisa Hela, Miia Selin ja Mari Turunen ottavat kaiken irti tilaisuudesta.

Kummeli-ryhmällä on vahva musiikkitausta, ja sen paluu muistuttaakin vanhojen suosikkiyhtyeiden paluukiertueita ja -levyjä: etukäteen comeback voi sekä ilahduttaa että pelottaa, jälkeen ei juuri koskaan jää kovin pitkäkestoisia muistoja. Kiva palvelus tosifaneille kuitenkin, ja ainakin Kummelin Facebook-sivuilla jatkoa toivotaan kovasti.

Kummeli 30 v Yle Areenassa. Jakso esitetään TV2-kanavalla maanantaina 1.11. klo 21.00