14-vuotias norjalaisteini teki yhden maailman tarttuvimmista riffeistä – jättimenestyksellä oli kuitenkin kova hinta

Megasuositusta norjalaisyhtyeestä kertova uusi A-ha – The Movie -dokumentti on avoin tilitys vuosikymmenten suosion varjopuolista.

A-han Magne Furuholmen, Morten Harket ja Pål Waaktaar-Savoy nuorina. Yhtyeen hitteihin lukeutuvat mm. Take On Me, Bond-tunnari The Living Daylights ja The Sun Always Shines on T.V.

Keikkoja 200 000 fanin yleisöille, yli 50 miljoonaa myytyä albumia, vuosikymmenien kestosuosio ja yksi maailman tunnetuimmista hiteistä: Take on Me. Norjalaisyhtye A-ha on saavuttanut kaiken, muttei mikään tunnu olevan hyvin. Sen näyttää neljän vuoden ajan kuvattu tuore dokumentti A-ha – The Movie.

A-ha on kouluikäisestä asti toistensa kanssa soittaneiden Pål Waaktaar-Savoyn, 60, ja Magne Furuholmenin, 58, sekä myöhemmin liittyneen Morten Harketin, 62, bändi, joka perustettiin Oslossa 1982. Liki 40 vuotta myöhemmin bändin jäsenet eivät viihdy toistensa seurassa eivätkä ole yksimielisiä uuden albumin tekemisestä.

– Se olisi kuin ampiaispesää sorkkisi. Olisimme lopulta toistemme kurkuissa kiinni, kosketinsoittaja-kitaristi Furuholmen täräyttää.

Hän vierittää syytä eripurasta kitaristi Waaktaar-Savoylle, joka haluaa hallita kokonaisuutta. Kitaristilla on tapana runnoa asioita läpi tahtomallaan tavalla. Mies myöntää itsekin, että studiossa hänen tehtävänsä on suunnitella asioita tarkkaan etukäteen eikä mennä bändi edellä. Riitatilanteissa Furuholmen ja Harket pysyttelevät hiljempaa välttääkseen konflikteja.

Waaktaar-Savoyn ja Furuholmenin välejä hiertävät myös alkuvuosien levyjen tekijänoikeuskiistat. Furuholmen sanoo kirjoittaneensa enemmän biisejä kuin hänelle siitä on annettu kredittejä. Se on hänen mukaansa bändikaverin syy.

A-ha kiertää yhä, vaikka bändi on laittanut pillit pussiin useasti.

Kosketinsoittaja kärsii rytmihäiriöistä, joista hän syyttää riitelyä. Furuholmenin mukaan bändillä ei ollut johtajaa 1980-luvulla, vaikka kitaristi niin kuvittelee. Se hermostuttaa Waaktaar-Savoyn erikseen tehdyssä haastattelussa.

– Sanoiko hän, etten ollut bändin johtaja, se ei pidä paikkaansa!

Waaktaar-Savoyn vaimo Lauren Savoy ihmettelee, mikseivät jäsenet arvosta saavutuksiaan.

– Kaikki kolme tarvitsevat psykologia, yhdessä ja erikseen.

Riidoista huolimatta elokuva on miellyttävä, visuaalinen matka bändin vaikeisiin alkuvuosiin, megamenestykseen, paluukiertueisiin ja jäsenten pään sisään. Waaktaar-Savoy ja Furuholmen perustivat teineinä Bridges-bändin, johon Harket tuli.

– Tiesimme, että Morten oli komea. Hänessä oli nokkamiesainesta. Hänellä oli loistava ääni ja oikea asenne. Minä olin porukasta pienin ja tylsin. Morten oli yliampuva. Hän pani tukkaansa talomaalia, kun lakka loppui, Furuholmen kuvailee.

Harket tajusi 5-vuotiaana osaavansa laulaa kuin liitäen.

– En ole saanut keneltäkään hyödyllisiä neuvoja laulamisesta, hän sanoo ja kertoo kuuntelevansa vain itseään.

Furuholmen paljastaa säveltäneensä Take on Men riffin 14–15-vuotiaana.

– Pålin mielestä se kuulosti liian kaupalliselta. Hän kutsui sitä Juicy Fruit -biisiksi, koska se muistutti purkkamainosta.

Bändi muutti Lontooseen ja eli köyhyydessä. Miehet saivat lopulta levytyssopimuksen Warner Brothersille. Take on Me oli ensimmäinen sinkku, mutta se menestyi vain Norjassa. Levy-yhtiö oli valmis luovuttamaan, eikä bändi viihtynyt seksikkäässä imagossaan.

Elämä Lontoossa oli kaukana glamourista.

– Meistä haluttiin tehdä machoja. Kolme pelokasta teiniä puolialastomien naisten keskellä.

Tuottaja Alan Tarney tarttui biisin alkuperäiseen demoon ja loi sen uudelleen 1985. Musiikkivideon animaatioidean keksi Jeff Ayeroff Warnerilta. Hän ajatteli, ettei Take On Me ole tavallista poppia tai rockia ja pyysi Steve Barronia ohjaamaan teknisesti haastavan videon. Barron puolestaan muistelee tavanneensa A-han halvassa hostellissa, mikä loi kontrastin siihen, kuinka paljon rahaa videoon oltiin laittamassa.

Se kannatti. Yhtäkkiä A-ha oli maailman huipulla ja pysyi siellä kauan. Kun bändi kävi Venice Beachilla Los Angelesissa, kaikkialla rummutettiin heidän sinkkuaan.

Erityisesti laulaja Harket joutui loputtomaan pyöritykseen, ja on siinä yhä. Introvertiltä vaikuttava mies viihtyy parhaiten kiertueilla auton takapenkillä, jossa saa olla omassa rauhassa hiljaisuudessa. Kaukana julkisuuden hullunmyllystä ja bändin välisistä riidoista.

– Oli kovin tavoin mukavaa, että Morten sai kaiken huomion. Me emme Pålin kaa siinä viihdy, Furuholmen sanoo.

