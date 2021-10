Miten näin kuivasta aiheesta saatiinkin tällainen timantti! Tässä ovat tv-viikon lennokkaimmat ja löysimmät tuotokset

Tv-lehden toimitus valitsi jälleen tv-viikon topit ja flopit.

Topit

Politiikka-Suomi, TV1 ja Yle Areena

Ennakkoon tuntui siltä, että politiikka voi olla vähän liian raskas pala Rock-Suomen, Iskelmä-Suomen ja Urheilu-Suomen jatkoksi. Ensimmäisessä, poliittisia vastoinkäymisiä käsitelleessä jaksossa poukkoiltiinkin vielä hieman levottomasti ajasta ja paikasta toiseen.

Mutta haastateltaviin on selvästi saatu hyvä luottamus, niin herkullisia kommentteja irtosi presidentti Tarja Halosesta lähtien.

Toteutus on dramaattinen Eduskuntatalossa tehtyine kamera-ajoineen ja kohtalokkaine musiikkeineen. Sarja on ajoittain jopa hauska huolimatta monista vakavista aiheista.

Se on löytänyt myös nuoret katsojat, jotka kiinnostuvat vuosikymmenien takaisista poliittisista kiemuroista tämän ansiosta – ja ymmärtävät näin paremmin myös nykypolitiikkaa. Kokonaisuuden kruunaa taas toimittaja Pekka Laine oivallisesti kiteyttävänä kertojana.

Massi, TV2

Ruotsalainen sarja Massi koukuttaa heti. Sisustusyrittäjä Malou on sössinyt raha-asiansa, ja rikollisia pakeneva Liana on yhtä lailla vaikeuksissa. Naisten kohtalot kietoutuvat yhteen, ja räjähdykset seuraavat toistaan. Näyttelijät ovat loistavia, erityisesti Lianaa esittävä Bianca Kronlöf, jonka perhe on kotoisin Vaasasta.

Mitä Lianan (Bianca Kronlöf) ja Maloun (Helena af Sandeberg) leipomossa on meneillään?

Flopit

Diana-musikaali, Netflix

Oi, miksi tämä on tehty? Musikaali prinsessa Dianan elämästä on kaukana The Crownin loistavasta tasosta. Diana vaikuttaa tollolta, kuningatar Elisabet pompöösiltä ja prinssi Charles löysältä. Koko musikaali on kuin parodia. Biisit eivät iske yhtään. Niiden takana ovat Joe DiPietro ja Bon Jovin kosketinsoittaja David Bryan.

Ravintola joka polttaa kaloreita, TV1

Prisman ohjelmassa mentiin kunnolla pieleen. Kuntosalilla poljettiin hiki päässä, jotta ravintola-annosten kalorit saatiin poltettua. Tätä eivät asiakkaat tienneet aluksi. Lopussa pisti silmään, kuinka järkyttyneitä esimerkiksi ohjelman nuoret olivat - ja kuinka syyllisiksi he tunsivat itsensä tilattuaan ihanat alkuruoat, pääannokset ja jälkkärit.

Mitä tällaisen katsominen aiheuttaa ihmiselle, jolla on syömishäiriö? Ei ainakaan mitään hyvää.