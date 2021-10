On toistaiseksi epäselvää, kenen toimesta tummaihoisen näyttelijän Sharon Duncan-Brewsterin hahmo poistettiin julisteesta.

Uuden Dyyni-elokuvan julisteesta on noussut kohu. Brittilehti The Times kertoo, että tummaihoinen näyttelijä Sharon Duncan-Brewster, 45, on poistettu elokuvan julisteesta Kiinassa levitettävästä versiosta. Yhdysvalloissa levitetyssä alkuperäisessä britannialainen, trinidadilaiset sukujuuret omaava Duncan-Brewster sen sijaan esiintyy.

Timesin mukaan on epäselvää, onko muokattu juliste tuotantoyhtiö Warner Brosin vai elokuvaa kiinassa levittävän Legendary East -yhtiön käsialaa.

Duncan-Brewsterin poistamisen nosti alunperin esille China Africa Project, joka on yhdysvaltalainen organisaatio, joka ”tutkii kaikkia näkökulmia Kiinan ja Afrikan välisissä suhteissa”.

Kiinan valtion media on kutsunut Duncan-Brewsterin väitteitä ”vihollisten yritykseksi mustamaalata” Kiinaa.

Duncan-Brewster ja Dyynin tuottajat eivät ole toistaiseksi kommentoineet kohua.

Dennis Villeneuven ohjaama Dyyni-elokuva tuli maailman ensi-iltaan 3. syyskuuta Venetsiassa, ja Suomessa se sai ensi-iltansa 17. syyskuuta. Se perustuu Frank Herbertin vuonna 1965 julkaistuun saman nimiseen tieteisromaaniin. Kirjasta on tehty aiemmin elokuva vuonna 1984, tuolloin David Lynchin ohjaamana.

Uusin elokuvaversio sai ensi-iltansa Kiinassa perjantaina.

Timesin mukaan Duncan-Brewsterin poistaminen muistuttaa muutaman vuoden takaisesta tapauksesta, kun tummaihoisen brittinäyttelijän John Boyegan kuvaa pienennettiin Star Wars: The Force Awakens -elokuvan julisteessa.

Disney puolusti tuolloin ratkaisua sillä, että Boyegan kuvaa pienentämällä julisteen ”huomion kaappaaville” avaruusaluksille ja räjähdyksille saatiin enemmän näkyvyyttä. Yhtiö kiisti jyrkästi sen liittyvän millään tavalla Boyegan etniseen taustaan.

Hollywoodin elokuvastudiot ovat saaneet osakseen arvostelua elokuvien sensuroimisesta Kiinassa. Kritiikin mukaan syynä on Kiinan mielistely, jotta pääsy maan tuottoisille markkinoille helpottuisi.

Viime vuonna hyväntekeväisyysjärjestö Penin julkaisema sananvapautta edistävä raportti syytti Marvelia vuonna 2016 julkaistun Doctor Strange -elokuvan tiibetiläisen päähenkilön ”valkaisusta”. Raportin mukaan Marvel pelkästi sen horjuttavan elokuvan menestymismahdollisuuksia Kiinassa.

Raportissa mainittiin myös ”Taiwanin lipun mystinen katoaminen” tulevan Top Gun -elokuvan jatko-osan trailerissa.