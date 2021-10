Halloweenin kunniaksi IS Tv-lehti heittäytyi muistelemaan tv-sarjojen pahimpia kieroilijoita ja kelmejä.

Kieroilijat

Kumpi onkaan pahempi kieroilija: Kauniiden ja rohkeiden Sheila vai Kotiin takaisin -sarjan Regina? Nuo tv-sarjojen ilkimykset, jotka saivat pulssin nousemaan ja melkein läimäisemään koko ohjelman kiinni, koska heidän metkunsa menivät jakso jaksolta entistä järjettömämmiksi. Molemmille tuntui olevan myös luontaista selvitä pahoista töistään kuin koira veräjästä.

Kimberlin Brownin näyttelemän Sheila Carterin tie alkoi jo Tunteista ja tuoksuista 1990. Sheila rakastui Genoa City Memorial -sairaalan lääkäriin Scott Graingeriin (Peter Barton) ja päätti vampata miehen itselleen tämän vaimolta Lauren Fenmorelta (Tracey Bregman).

Sheila huumasi Scottin, harrasti seksiä tämän kanssa ja tuli raskaaksi. Samaan aikaan Lauren alkoi odottaa vauvaa miehelleen. Tunnontuskainen Scott valitsi Sheilan, jonka lapsi kuitenkin kuoli synnytyksessä. Lopulta Sheila päätti varastaa Laurenin lapsen ja vaihtoi sen pimeiltä markkinoilta ostamaansa lapseen.

Juonenkuviot muuttuivat entistä häiriintyneemmiksi Kauniissa ja rohkeissa 1992–1998. Tällä kertaa Sheilan intohimon kohde oli Eric Forrester (John McCook). Hehkeä tummaverikkö sai Ericin pauloihinsa ex-vaimo Stephanien (Susan Flannery) varoitteluista huolimatta, ja kohta pari olikin jo kihloissa.

Kapuloita rattaisiin toi Brooke (Katherine Kelly Lang), joka odotti lasta – Bridgetiä, jonka isä saattoi olla Eric tai Ridge. Sheila iski näppinsä peliin ja sai kepulikonstein isyyspapereihin väärennettyä isäksi Ridgen.

Sheilan kauhutöihin lukeutuivat myös muun muassa psykiatri James Warwickin kidnappaus ja kiduttaminen Houdinin laitteissa, Ridgen kidnappaus ja tämän pudottaminen sulatusuuniin.

Kimberlin Brown palasi saippuasarjan pahattareksi 2017–2018. Hänet nähdään vielä myös tulevissa jaksoissa. Roolistaan palkitulla näyttelijällä on ymmärrystä Sheilan teoille.

– Oliko Sheila ilkeä, koska oli oikeasti paha? Vai oliko hän ilkeä siksi, että halusi niin epätoivoisesti olla rakastettu, eikä hän osannut toimia kuin normaali ihminen toimisi? Brown pohti Michael Fairmanin YouTube-haastattelussa.

Brown valmistautuu rooliin kuvittelemalla Sheilan tekevän pahojaan rakkaudesta. Vain kerran Brown on vaatinut muuttamaan kohtausta, jossa lapsen syntymämerkki olisi pitänyt leikata irti lapsen ihosta.

Jenni Bairdin näyttelemä Regina oli Sheilan veroinen hirviö australialaissarjassa Kotiin takaisin.

Regina oli kieroileva kotka, joka manipuloi ihmisiä ja kylvi pahaa. Hän vehkeili itsensä avioon nuoruudenihastuksensa ja edesmenneen siskonsa miehen Georgen kanssa.

George ja Sarah kuuluivat toisilleen, mutta Regina oli valmiina seisomaan rakkauden tiellä vaikka asein. Viidennellä kaudella hän alkoi osoittaa katumisen merkkejä, mutta eihän kukaan voinut uskoa Reginan hyviin aikeisiin.

Baird itse rakasti hahmoaan. Hän julisti Parade-lehdessä hyväksyvänsä pahiksen leiman loppuiäkseen. Pahiksella on suuremmat mahdollisuudet leikitellä roolillaan kuin hyviksellä.

– Reginan näytteleminen on ollut mahdottoman hauskaa! Regina maksoi jollekin tullakseen hakatuksi. Reginalla on huumeongelma. Regina myrkytti ihmisiä. Ampui heitä naamaan. Hän on särkynyt laseja useampaan otteeseen. Häntä on kuristettu. Hänellä on aina viimeisen päälle upeita glamoröösejä vaatteita. En usko, että parempaa roolia voisi ollakaan!

Määräilijät

Suomalaissakin sarjoissa on nähty monenlaisia dominoivia pahiksia. Yksi arkkityypeistä on Metsolat-sarjan umpikiero määräilijä Kari Kaukovaara (Juha Hyppönen). Kari vetää sarjassa mattoa sympaattisen Erkki Metsolan alta aina, kun ehtii. Hän ei myöskään siedä sisarensa Helenan seurustelua eikä avioliittoa lasketteluyrittäjä Erkin kanssa.Laskettelukeskus on monesti vastatuulessa Karin dominoivien juonittelujen vuoksi. Kari riitelee myös Erkin kanssa perinnöstä sen jälkeen, kun raskaana ollut Helena kuolee kauheassa onnettomuudessa hakiessaan syntymättömälle vauvalleen kehtoa ullakolta.

Tuore aviopari Erkki (Kari Hakala) ja Helena Metsola (Anu Hälvä), Helenan velipoika Kari Kaukovaara (Juha Hyppönen) vas. ja Erkin Eeva-sisko (Katriina Honkanen) juhlivat Metsolat-jaksossa.

Näyttelijä Juha Hyppönen kertoi Helsingin Sanomille vuonna 2009, että Kaukovaaran osa vei häneltä tv-työt. Sarjan jälkeen tarjottiin enää roiston rooleja, mutta hän ei niihin halunnut.

Hyppönen sanoi, ettei Kaukovaaran esittäminen ollut vaikeaa. Hänen metodinsa kylmän liikemiehen näyttelemiseen oli jutella ilkeitä asioita hymy suupielessä.

– Eihän se Kari niin paha ollut. Se ei saanut kohtauksia tai mitään, Hyppönen muistutti.

Saksalaisen Lemmen viemää -saippuasarjan hotellinomistaja Christoph Saalfeld kuuluu määräileviin pahiksiin, joka on yrittänyt ottaa hengiltä yhden jos toisenkin sarjan hahmon, muun muassa poikansa Victorin ja entisen vaimonsa Xenian.

Tuttuja juonenkäänteitä hänen kohdallaan ovat muun muassa muiden salakuuntelu, kiristys, uhkailu ja lahjonta Omien ihmissuhteidensa ja liiketoimiensa onnistumisen hyväksi.

Dieter Bach on täysin erilainen kuin esittämänsä roolihahmo Lemmen viemäässä.

Saalfeldin esittäjä Dieter Bach halusi sarjaan siksi, koska piti niin paljon roolista. Hän aloitti roolissa 2017.

– Christoph on on mielenkiintoinen ja ristiriitainen hahmo, joka jakaa vahvasti mielipiteet.

16. tuotantokaudella katsojat näkivät Christophin pinteessä, jossa tämä ei ole aiemmin ollut.

– Christoph on todella pohjalla. Hän avautuu niin kuin ei ole vielä koskaan avautunut, ja joutuu elämään seurausten kanssa, Bach kertoi Tv-lehdelle 2020.

Kontrolloiva ja yhteenottoihin hakeutuva Christoph Saalfeld on hyvin erilainen luonne kuin herkkä ja pehmeä Bach. Näyttelijä joutuu kuitenkin sujahtamaan toiseen minäänsä lähes päivittäin, sillä Lemmen viemää -telenovelaa kuvataan Münchenin studiolla joka arkipäivä viikosta toiseen.

– Tiedän kyllä illalla kotiin tullessani kuka olen, mutta tämä rooli on niin täynnä energiaa, että siitä ei pääse helposti irti. Christoph on hahmo, joka on aina nopeasti taisteluasennossa, hän sanoo heti, mitä tahtoo ja vetää heti rajan.

Bach on huomannut, että joskus roolihahmon äänensävy jää päälle kuvausten jälkeenkin.

–Kuten kerran, kun soitin työpäivän jälkeen kodinkonefirmaan valittaakseni viallisesta pesukoneesta. Sanoin hyvin selväsanaisesti Christophin tyyliin mitä haluan, ja sain tahtoni läpi. Puhelun jälkeen mietin, että onneksi rooli oli vielä puoliksi päällä!

