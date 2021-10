Kommentti: Miksi ihmeessä HBO laski HBO Maxin hintaa? Koska sen oli pakko

Suoratoistopalveluiden on pakko luoda nahkansa säännöllisesti. Tässä kisassa vain loputtomasti muuttuva kameleontti voi pärjätä, kirjoittaa elokuva- ja tv-kriitikko Taneli Topelius.

Tiistaina 26.10. Suomessa aloitti uusi, vanha suoratoistopalvelu HBO Max.

Vanha se on siinä mielessä, että kaikki HBO Nordicin entiset asiakkaat saivat avajaispäivänä tunnukset myös Max-palveluun.

Uusi siinä mielessä, että HBO vyöryttää Max-palveluun valtavat määrät entuudesta poikkeavaa ohjelmistoa.

Tuttujen HBO-sarjojen rinnalle tuodaan muun muassa Warnerin uutuuselokuvia, tosi-tv-sarjoja ja animaatioita.

Avajaispäivän uutuuksien joukossa on muun muassa taannoisen Gossip Girl -hittisarjan uusi versio sekä yhä elokuvateattereissa pyörivät elokuvat, supersankariseikkailu Suicide Squad: Suicide Mission, toimintaspektaakkeli Godzilla vs. Kong, kauhuelokuva Malignant sekä Angelina Jolien trilleri Those Who Wish Me Dead.

Lue lisää: HBO Max aukesi – aiempaa halvemmalla hinnalla avautuvat uusi Sinkkuelämää ja elokuvateatterin ensi-iltaleffat

Samalla kun ohjelmiston määrä ja monipuolisuus kasvavat kertaheitolla, kuukausimaksu pienenee.

Miksi ihmeessä? Siksi koska HBO:n on pakko.

Margot Robbie jatkaa Harley Quinnin värikkäässä roolissa toimintaelokuvassa Suicide Squad: Suicide Mission.

HBO:n kilpailija Disney+ laajeni jo viime helmikuussa pelkistä lastenohjelmista koko perheen palveluksi, jossa Disneyn piirretyt ja aikuisten ohjelmat elävät toistensa kanssa sulassa sovussa – jälkimmäiset toki lapsilukon takana.

Toinen kilpailija Paramount+ aloitti itsenäisenä palveluna vasta maaliskuussa, mutta se muuttaa nimensä ensi vuonna Sky Showtimeksi. Paramount-studion ja Showtime-kanavan ohjelmat saavat silloin rinnalleen Sky- ja NBC-kanavien ja Universal-studion lavean tarjonnan.

Suomalainen Elisa ja pohjoismainen Viaplay löivät hynttyynsä yhteen niin ikään viime vuonna.

Kaikilla näillä on Suomessa vastassaan sekä laatuohjelmia tasaisesti esittävä Ylen Areena-palvelu että maailmanlaajuinen jätti Netflix.

Netflix aloitti aikoinaan ensin sarjoilla ja elokuvilla. Sitten tulivat true crime, kokkausshow’t ja deittisarjat.

Myös Netflix laajenee, muuttuu ja mullistuu vähän väliä, mutta se on jo niin tavallista, ettei siitä enää tehdä edes numeroa.

Angelina Jolie näyttelee Those Who Wish Me Dead -elokuvassa metsäpalojen sammuttamiseen erikoistunutta Hannah Faberia.

Suoratoistopalveluiden on käytännössä pakko luoda vähän väliä nahkansa. Kaikki kilpailevat katsojien vapaa-ajasta, maksulliset palvelut myös säännöllisistä luottokorttiveloituksista.

Tässä kisassa vain loputtomasti muuttuva kameleontti voi pärjätä. Aina on oltava jotain uutta, jotta asiakas saadaan kirjautumaan palveluun, ja sen jälkeen pysymään asiakkaana.

HBO on myöntänyt suoraan, että HBO Maxilla tavoitellaan asiakaskunnan kasvattamista.

Ne palvelut menestyvät, joilla on asiakkaan näkökulmasta jotain enemmän tai parempaa kuin kilpailijalla. Ja mahdollisesti halvempi hinta.