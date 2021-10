Twerkkaaja, autokauppias, Onlyfans-malli... Tässä ovat uudet Tempparit-sinkut

Nämä 21 sinkkua viettelevät varattuja uudella Temptation Island -kaudella.

Parisuhdereality Temptation Island Suomen kymmenes tuotantokausi on pian käsillä.

Espanjan Marbellassa kuvattu kausi alkaa Nelosella ja Ruutu-palvelussa 24. marraskuuta.

Tässä ovat uudet naissinkut

Elisa, 22, Turku

”Kuulin et kaipasitte toimintaa, joten täs ois Elisan viihdepaketti kattavalla tarjonnalla”

Tämä tradenomiopiskelija on mukana testaamassa juhlakauden parisuhteita todellisella bilefiiliksellä. Myyjän töiden ohella Elisa ehtii vapaa-ajallaan myös salille ja twerkkaamaan. Musiikki herättää Elisan kehon henkiin, kuin nappia painamalla, eikä hänen seurassaan kenenkään pylly pysy penkissä.

Alle vuoden sinkkuna viihtynyt Elisa vie miehen huomion ulkonäöllään, mutta itsevarmuus, flirtti ja pilke silmäkulmassa on kuitenkin se juttu.

Elisa on tullut hakemaan ikimuistoisia kokemuksia kiikkustuoliin, mutta on valmis haastamaan myös itseään.

Villiä sinkkuelämää viettävä Elisa ei häpeile näyttää herkempää ja syvällisempää puoltaan. Elisaan onkin helppo tukeutua, sillä hän ei hevillä hätkähdä näkemäänsä, tai kuulemaansa.

Sini, 22, Kerava

”Opiskelen sairaanhoitajaksi ja anatomia ei ollut vahvin osaamisalueeni, joten voitais vähän kerrata sitä.”

Sini lähtee leikkiin mukaan unohtumattomat muistot mielessä ja toivoo löytävänsä uusia puolia myös itsestään. Häntä kihelmöi itsevarmat ja huumorintajuiset miehet ja tatuoineista tulee vain plussaa.

Sini haaveilee rakkaudesta, mutta hänellä ei ole aavistustakaan, miten mies isketään, sillä elämästään Sini on nauttinut aina sinkkuna. Hän luottaa siihen, että samankaltaiset persoonat vetävät kyllä luonnollisesti toisiaan puoleensa.

Hoivaavan luonteen lisäksi Siniltä löytyy myös temperamenttisempi puoli, mutta muille hän jaksaa aina olla ystävällinen. Spontaanille päälle sattuessaan, hän saattaa jäädä jumiin ostoskoriin, tai laulaa eläkeläispappojen kanssa vessassa aamu kuuteen.

Nähtäväksi jää, onko Sinin nauru hauskempi, kuin hänen kertomansa jutut.

Essi, 23, Kajaani

”Te varatut olette varmaan tehneet paljon lupauksia kumppaneillenne ennen tänne tuloa, mutta lupaukset ovat niin kuin immenkalvoja, ne on tehty rikottaviksi.”

Essi on rehellisten miesten nainen, jota ei yhden illan jutut sytytä. Pari vuotta sinkkuna viihtynyt korkeakouluopiskelija on viettänyt jonkin aikaa rauhaiseloa ja on nyt pakannut laukkunsa erittäin täyteen tempparienergiaa. Hän aikoo tuoda kauteen iloa ja positiivisuutta, sekä tarjota olkapään sitä tarvitseville.

Piirtäminen, valokuvaus ja musiikki ovat tärkeitä herkälle ja empatiakykyiselle Essille. Hän haaveilee kumppanista, jota ei tarvitsisi vietellä, vaan joka löytäisi luonnollisesti tiensä hänen vierelleen.

Puhelias ja sosiaalinen Essi on varma, että reissu tuo mukanaan ystäviä ja yllättäviäkin kokemuksia.

Kia, 22, Kotka

”Mä oon Kia, vähä niinku se automerkki, eli tutustu ja koe.”

Taitoluistelutaustaiselle Kialle ei tylsyys sovi. Mies isketään pienellä flirtillä, hymyllä ja kärsivällisyydellä. Kia tietää, ettei naisen sovi olla liian tyrkky tai negatiivinen. Mieskään ei tosin saisi olla tylsä tai omaan napaan tuijottava. Villejä biletarinoita Kialta löytyy monia, mutta hän odottaa nyt reissunpäältä niitä mieleenpainuvimpia.

Kia viihtyy ja osaa olla itsekseenkin, mutta huumorintajuinen, itsevarma ja aivot omaava mies saa naisen äkkiä haaveilemaan yhteisestä elämästä. Kia myöntää, että hänen herkkä ja temperamenttinen luonne tuo sinkkuelämään helposti tunteita ja sekasortoa.

Kian elämän tyytyväisyyden takeina olisi oma perhe ja työ, johon ei kyllästy.

Jasmine, 21, Tampere

”Moi mä oon Jassu ja tässä mä nyt oon. Mitkä oli ne kaks muuta toivomusta?”

Jassu etsii tällä hetkellä lähinnä itseään. Myyjän töiden ohella hän kirjoittaa omaa kirjaansa ja etenee elämässään nyt ura edellä, eli enemmän tunteella, kuin järjellä. Ei voi sanoa varmaksi mistä hänet huomenna löytää.

Vuoden sinkkuna viihtynyt Jasmine syttyy fiksuista miehistä. Hän ei ole porukan äänekkäin, mutta usein asioista eniten perillä.

Jasmine janoaa syvällisiä keskusteluja ja rakastaa herättää ajatuksia ihmisissä. Vaikka juttutuokiot piipahtavat syvissäkin vesissä, Jassu osaa myös juhlia. Hän on kiltti hyvässä ja pahassa.

Jasmine on ihminen, joka antaa mieluiten kaikkensa, kuin kaikille. Hän ei löydä ideoita miesten nielemiseen, sillä he seuraavat häntä kyllä muutenkin.

Vanessa, 26, Järvenpää

”Mä tulin tänne bailaa ja hakee teiltä mailaa.”

Yllytyshullulla Vanessalla riittää rempseyttä ja kroppaa. Tämä fitnessurheilija on tarvittaessa voitontahtoinen ja heittäytymiskykyinen. Lähihoitajaopiskelijana hän viihtyy ihmisten seurassa ja on hyvin sosiaalinen persoona.

Tummatukkaisten herrasmiesten seurassa Vanessa lähtee liikenteeseen kauniilla hymyllä, katsekontaktilla ja itsevarmuudella. Eli flirttiä peliin, sillä se oikea on vielä tuolla jossain.

Parhaana iskurepliikkinä Vanessalla toimii seksikäs ilme. Temppareihin hän aikoo tuoda huumoria ja naurua, ja on innolla mukana luomassa ikimuistoisia hetkiä. Herkkä Vanessa ajattelee ihmisistä vain hyvää, mutta tietää että ulkokuori usein pettää ja silloin saa helposti nokkiinsa.

Vanessan haave on rakkaus, sekä kasvaa uralla, urheilijana, että äitinä.

Annika, 24, Kempele

”Moikka, mä oon Annika. Mulle miehiä ja viinaa yhdistää yksi asia: mä nielen viimeiseen pisaraan.”

Mystinen Annika valloittaa sydämiä taiteen ja tarot-korttien keinoin. Tämä lempeä ja seikkaperäinen baarimikko pysähtyy varmasti kuuntelemaan ja pohtimaan syvällisiä. Hän luovii myös TikTok-videoiden ja Youtuben maailmassa. Näyttelijän ura kiinnostaisi, sillä Annikan intohimo on luoda maailmaan jotain uutta ja upeaa.

Temptation Islandiin Annika on valmistautunut avoimin mielin vastaanottamaan sen, mitä ihmisillä on hänelle annettavana.

Tatuoinnit, maiharit ja lävistykset kääntävät herkästi Annikan pään, mutta leuhkat ja itsekeskeiset ihmiset saavat jäädä omaan arvoonsa.

Kaunis kohtelu viehättää tätä sinkkunaista eniten eikä Annika pidä tärkeänä, onko elämässä sinkku vai varattu, kunhan jonkun kanssa voi tapella mitä tänään syötäisiin.

Juulia, 24, Ilmajoki

”Oman hevosen jouduin jättämään kotiin, joten löytyiskö täältä hellää orii?”

Juulia on räiskyvä, avoin ja iso persoona. Hän lähtee avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti Temppareihin sekoittamaan pakkaa.

Apulaisravintolapäällikön arki on kiireistä, ystävät ja lemmikit mukaan lukien, mutta jotain sutinaakin ehtii silloin tällöin kehittyä. Puolisen vuotta sinkkuna viihtynyt Juulia ei kaipaa miestä nyt rinnalleen, mutta luottaa siihen, että hänen itsevarmuutensa ja paskat jutut uppoavat aikanaan vielä siihen oikeaan.

Juulian urahaaveena on valmistua nykyisistä opinnoista klinikkaeläinhoitajaksi, mutta löytyypä naiselta Onlyfans-tilikin.

Elisabeth, 20, Tampere

”Moi mä oon Ellu. Multa hävis kanat, mut löytyyks teilt munat?”

Rehellinen ja ulospäinsuuntautunut parturi-kampaaja Elisabeth yllättää monet avoimuudellaan. Hän tulee toimeen ihmisten kanssa iästä riippumatta.

Elisabeth viehättyy itsestään huolta pitävistä miehistä, jotka kantavat itsensä hyvin ja tietävät, mitä elämältään haluavat. Toki spontaanisuus ja huumori ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. Parisuhteessa Elisabeth ei ole ollut, mutta lupaa, että jos häneen saa rakennettua yhteyden, niin varmasti yllättyy.

Tulevaisuudelta Elisabeth toivoo ihania ihmisiä ympärilleen, matkoja, muistoja ja kokemuksia. Haaveena on tottakai myös rakkaus.

Roosa, 18, Laukaa

”Kerran ollaan tänne lempimään karattu, mitä järkee olla reissun jälkeen enää varattu?”

Tämä isot tunteet omaava hoivanainen saa pilvetkin siirtymään auringon tieltä. Roosaa on siunattu puhelahjoilla ja menevillä flirttailutaidoilla. Hän lähtee mielenkiinnolla selvittämään, millä tavoin varatut miehet ovat vietävissä.

Itsensä hän mielellään yllättää piirteillä, jotka tulee esiin hänen koomikko ulkokuorensa alta.

Tässä ovat uudet miessinkut:

Jami, 26, Vantaa

”Mä lyön vetoo, et voin koskea sun napaan ilman käsii. Sisältä päin.”

Jami rakastaa aitoja ihmisiä. Hänelle on tärkeää, että ihmiset tutustuvat häneen sisimpäänsä tatuointien ja ulkokuoren sijaan. Temppareihin Jami aikoo tuoda oman itsensä siitä mitään säästelemättä. Vaikka Jami osaa olla räväkkä ja äänekäs, hän ei tuomitse ketään ja osaa pyytää myös anteeksi. Aluksi ujo Jami lukee hyvin ihmisiä ja tilanteita ja on valmis avartamaan omaa maailmaansa.

Itsetutkiskelua ja treenausta harrastava Jami tykkää siivota ja tulevaisuuden haaveena olisi elättää itsensä OnlyFansin avulla ulkomailla. Tätä lähihoitajaopiskelijaa on jo pitkään kutsuttu Temppari-Jamiksi, ennen kuin on siellä vielä ollutkaan.

Jere, 21, Nummela

”Ennen Nummela oli tunnettu Anssi Kelasta, jatkossa se on mun melasta”

Jeren ei ole vielä toistaiseksi tarvinnut vietellä ketään. Ulkonäköä on riittänyt kerryttämään parisuhteita ja monenlaisia säätöjä. Kestohymyn omaava Jere ärsyttää muita pukeutumisellaan ja hän analysoi mielellään ihmisiä ympärillään. Hän on omalaatuinen, mutta sopeutuvainen ihminen. Jere puhuu mieluummin tuntemattomille, kuin hautautuu oman kännykkänsä syövereihin. Paidan alta löytyy harvinainen kasipäkki, eikä mies pysähdy elämässään helposti.

Jere ihastuu nopeasti eikä yksinolo olo hänelle helppoa. Takertuvainen hän ei koe olevansa, mutta häntä on varsin haasteellista oppia kunnolla tuntemaan. Kotona Jereä odottaa suloinen lemmikki vuohi.

Kalle, 22, Jyväskylä

”Mä oon Kalle, mulle on ihan sama tuuks sä päälle vai alle”

Suomen rehellisin autokauppias Kalle on luonteeltaan huoleton pelimies, joka tykkää kauniista naisista ja nopeista autoista. Jääkiekkoa ja frisbeegolfia harrastava Kalle on pelaaja, joka ei tyhjästä maalista vedä ohi. Villiä sinkkuelämää viettävältä Kallelta flirttailu sujuu ja Tinder käy kuumana. Kalle elää täysillä jokaisen päivän ja lähtee kaikkeen mukaan.

Miehen rankka työ vaatii rankat huvit ja viinaa onnistuu juoda myös nenän kautta.

Tosirakkaus ei ole Kallen kohdalle vielä sattunut, mutta säätöjä senkin edestä. Yrittämisen hän aloitti jo nuorena ja miehen menestyksenhalu on todella kova.

Jonatan, 25, Tampere

”Mä oon hauska heppu ja mul on hyvä peppu”

Jonatan on käytöstavat omaava kuuntelija, jolla on sydän paikallaan. Hän osaa puhua ja kehua kauniisti. Uudessa porukassa Jonatan tarkkailee tilannetta aikansa, mutta lämpenee nopeasti. Jonathan ei jätä tilaisuutta käyttämättä, kun on mahdollisuus tehdä vaikutus kiinnostavaan naiseen.

Turvajärjestelmät tunteva Jonatan tarjoaisi naiselle turvallisen ja kuuntelevan olkapään. Hän tukee ystäviään silloinkin, kun he eivät edes itse ymmärrä apua tarvitsevansa. Temppareihin Jonatan lähtee hakemaan uusia ystäviä ja toivoo itse oppivansa olemaan avoimempi.

Sinkkumarkkinoilla Jonathan on ollut puoli vuotta ja hänen arjen rientoihinsa kuuluu ruoanlaitto, moottoripyöräily ja frisbeegolf. Tulevaisuudessa Jonatan haaveilee omasta kissasta.

Arttu, 25, Turku

”Mä rikon sänkyjä, mut en sydämiä”

Maanrakentaja Artun sydäntä lähellä on urheilu, tanssiminen ja naisten viettely. Hän lähtee Temppareihin jättäen aivot narikkaan kolmeksi viikoksi. Juoda ja juhlia voi, mutta treeniä ei sovi unohtaa. Arttu on rento, symppis ja rämäpää, mutta eritoten keskustelija. Hänen sporttinen ja avoin itsevarmuus sytyttää naisen kuin naisen.

Elämässään jo kertaalleen kihloihin asti ehtinyt Arttu osaa olla hyvin rakastava ja välittävä ihminen. Hän on kokenut kaikenlaisia fiiliksiä omissakin suhteissaan ja tunnistaa tunteen, kun luottamus hajoaa.

Pohjoisen metsistä kotoisin oleva Arttu on valmis auringon lämpöön ja valoon. Hän ei etsi nyt rakkautta eikä tulevaisuuden perhehaaveilla ole vielä kiire.

Marlon, 21, Lappeenranta

”Mä oon täst porukast nuorin ja tää kaveri täs on aika pommi”

Tämä letkeä sinkkumies on säästynyt naishuolilta jo puolisen vuotta. Marlon pärjää elämässään huumorilla ja kuluttaa aikaansa urheilemalla ja salilla. Marlonin suonissa virtaava brasilialainen veri sävyttää hänen persoonaansa ja elämänasennetta.

Naisia Marlon on oppinut vetelemään oikeista naruista. Naisessa hän arvostaa rentoutta, huumoria ja kauniita silmiä. Nainen hurmataankin loppujen lopuksi katseella.

Tulevaisuudessa Marlon aikoo yhä enemmän urheilla, tehdä musiikkia ja nauttia.

Kristian, 29, Tampere

"En oo pelannut lätkää enää moneen vuoteen, mutta edelleen vedetään liian pitkällä mailalla… No ei vitsivitsi, junnumaila"

Kristianin vierellä voi tuntea olonsa turvalliseksi. Hän on miellyttämishaluinen seuramies ja vartija. Vapaa-ajallaan lenkkeilyä ja amerikkalaista jalkapalloa harrastava Kristian ehtii myös pysähtyä haaveilemaan siitä oikeasta.

Saksassa asti lätkää pelannut Kristian tietää millaista on olla erossa puolisostaan. Naisessa hän arvostaa huumoria, urheilullisuutta ja viettelevää katsetta.

Naiselle Kristian haluaa aidosti ilmaista omaa kiinnostustaan ja pohtia yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Pyrin siihen, että kaikilla ympärilläni olisi hyvä olla.

Tino, 24, Jyväskylä

”Meitsi on Tino. Mä oon, mitä mä syön eli mä oon pussyboy”

Tino on rento ja huoleton kaveri, jolta suodatin puuttuu. Hän vihaa vakavia ihmisiä, eikä kokkina pelkää elämän tulisiakaan mausteita.

”Tiedätkö mistä mun paita on tehty? Poikaystävämateriaalista”.

Tino iskee naisia hymyllä ja rentulla luonteellaan. Hänen keskustelutaitonsa ovat kunnossa ja uteliaana persoonana onnistuu onkimaan paljon tietoa seuralaisensa elämänarvoista mielenkiinnon kohteisiin.

Suora ja temperamenttinen Tino on myös hyvä kuuntelija ja nauttii ihmisten jakamista ajatuksista ja elämänkokemuksista.

Tino haaveilee omasta koirasta ja asunnosta ulkomailla.

Juuso, 25, Tampere

”En tykkää leikkiä piilosta, koska kivoja mimmejä on vaikea löytää”

Tämä ajoneuvotekniikan insinööri pystyy juomaan tölkin neljässä sekunnissa ja pudottamaan painoa 40 kg kahdessa vuodessa. Vuoden sinkkuna pyörinyt huumorintajuinen hurmuri on omasta mielestään hauska ja kavereiden mielestä silloin tällöin. Juuson filtteri on usein hukassa, mutta huumoria hengittämällä noustaan myös elämän pettymyksistä.

Naisen Juuso hurmaa herrasmiesmäisellä itsevarmuudella ja komeudella. Tulevaisuuteen on piirretty taulu farmari-Volvosta, nelihenkisestä perheestä ja kultaisesta noutajasta.

Jimi, 22, Tampere

”Meikä on aika sanavalmis jätkä, mutta pikkuhiljaa tuntuu, ettei tästä reissusta selviä pelkästään puhumalla”

Jimi aikoo erottua Temppareissa tummilla piirteillään ja komeilla kiharoillaan. Hän lähestyy naista herrasmiesmäisesti jutustelemalla ja näyttäen kiinnostustaan pienin elein ja kosketuksin. Tarvittaessa nainen hurmataan ruoalla. Kahdeksan minuutin makaronit seitsemässä minuutissa onkin tämän ravintolatyöntekijän bravuuri. Jimi ei pelkää puhua kenellekään ja pitää kohteliaisuutta valttikorttina elämässä.

Jimi on joka tilanteen spontaani positiivari eikä elämää tule ottaa liian vakavasti. Hänen seurassaan ei tylsää hetkeä tule. Kavereiden jo vuosia yllyttämä Jimi sortui viimein pakkaamaan laukkunsa kohti Temptation Islandin aurinkoa.

Aro, 23, Lahti

"Naiset on kuin lumihiutaleita, kauniita, uniikkeja ja yhdellä kosketuksella märkiä."

Mukaansatempaava Aro höpöttelee työkseen puhelimessa. Hän on todellinen fiiliksen nostattaja, joka nauttii kylmistä juomista ja kauniista naisista. Koripallokentillä viihtyvä tumma ja tulinen Aro hurmaa naisen ruskeilla nappisilmillään ja huumorilla.

Tältä herrasmiesalfalta löytyy itsevarmuutta, mutta luodinkestävän kuoren alta paljastuu pehmeä nallekarhu, joka osaa myös kuunnella. Aro kulkee aina posivibat matkassa ja hän osaa keskustella syntyjä syviäkin peilaamalla omiin kokemuksiinsa.

Aron mukaan stressi ei tapa, vaan vahvistaa ihmismielen. Temppareista hän lähtee hakemaan uusia erilaisia persoonia ystävikseen ja juhlien viihdyttäjä uskoo olevansa viimeisimpänä hereillä. Kauden kiintiölahtelainen Aro on ainoa lapsi ja mammanpoika, nyt sinkku ja unelmakumppaniehdokas.

Miehekäs Aro saapuu naisten villalle yllätyssinkkuna jaksossa 4.

Ilta-Sanomat, Nelonen ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.