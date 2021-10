Kommentti: Hytti nro 6 on parasta mitä Suomen ja Venäjän suhteille on tapahtunut vuosikausiin

Jokainen venäläisissä yöjunissa matkustanut suomalainen löytää Hytti nro 6 -elokuvasta jotain tuttua ja lämmintä. Venäjän junamatkoja vielä kokemattomat se saa kaipaamaan sinne, Arja Paananen kirjoittaa.

Pietari, Venäjä

Jokaisella venäläisellä on oma hytti numero kuutensa.

Sellainen on myös jokaisella suomalaisella, joka on joskus matkustanut Neuvostoliiton tai Venäjän pitkänmatkan junissa, joissa toisilleen tuntemattomat ihmiset kohtaavat makuuvaunujen hyteissä.

Hytti nro 6 ei ole siksi oikeastaan edes fiktiivinen elokuva, vaikka sen tarina onkin keksitty eikä juoni noudata kirjaimellisesti edes Rosa Liksomin alkuperäisteoksen tapahtumia.

Hytti nro 6 on mielentila. Äärettömän karua, mutta samaan aikaan kummallisen kaunista elämää.

Juuri tälläkin hetkellä eri puolilla Venäjää näytellään tosielämässä samanlaisia – ja vielä paljon hurjempiakin – satunnaisten ihmisten kohtaamisia kuin on nyt Suomen ensi-iltaansa tulevassa Juho Kuosmasen ohjaamassa elokuvassa.

Ohjaaja Juho Kuosmanen kertoo saaneensa venäläisiltä paljon palautetta siitä, että he pitävät Hytti nro 6 -elokuvaa uskottavana ja ”hyvin venäläisenä”:

Hytti nro 6:ssa kerrotaan tarina suomalaisesta Laurasta (Seidi Haarla), joka matkustaa Moskovasta Murmanskiin nähdäkseen muinaisia kalliopiirroksia. Hyttikaverikseen hän saa karskin kaivostyöntekijän Ljohan (Juri Borisov), joka ei lievästi sanottuna lasiin sylje.

Syntyy kahden uppo-oudon ihmisen kohtaaminen, jossa tunteet vaihtelevat äärilaidasta toiseen. Syntyy myös kiintymyssuhde, joka ei ole ehkä sellainen romanssi, mitä katsoja odottaisi näkevänsä, mutta suuresta välittämisestä siinäkin on kysymys.

” Junat olivat itänaapurin oma Tinder aikana, jolloin sosiaalista mediaa ei ollut keksittykään.

Venäjän ja Neuvostoliiton junissa matkustamattomille suomalaisille kerrottakoon, että toisilleen ennalta tuntemattomia naisen ja miehen päätyminen samaan makuuhyttiin yöjunassa ei ole mikään Liksomin tai Kuosmasen keksimä juttu vaan täyttä todellisuutta.

– Normalno, sanoisi tähän venäläinen.

Ljohan ja Lauran välille syntyy erikoinen viha-sympatiasuhde.

Normalno on myös Juho Kuosmasen suosikkisana Venäjällä.

– Sitä on oikeastaan vaikea kääntää suomeksi, sillä niin moni asia voi olla normalno. Vaikka miten ovat asiat, niin silti ne ovat venäläisille normalno, kaikki on kunnossa ja ok, Kuosmanen kuvaili IS:lle elokuvansa ensi-illassa Pietarissa.

Kuosmasen mukaan Hytti nro 6 onkin ennen kaikkea kunnianosoitus venäläisille ihmisille ja heidän elämänasenteelleen.

– Venäjän valtiota tai politiikkaa en halunnut sotkea tähän lainkaan, sillä siitä minulla ei ole sen enempää sanottavaa kuin mitä uutisista voi lukea. Mutta ihmisistä haluan sanoa positiivista. Systeemi on sekava, mutta ihmiset ihania, Kuosmanen tiivisti.

Venäläisestä junahytistä voi päätyä myös erikoiselle autoajelulle, kuten Laura (Seidi Haarla) ja Ljoha (Juri Borisov).

Neuvostoliitossa jopa seurustelevien pariskuntien oli vaikea päästä yöpymään yhteiseen hotellihuoneeseen, sillä sitä ei sallittu säännöissä. Maan rautateiden lipunmyyntijärjestelmä sulloi sen sijaan makuuhytteihin sikin sokin keitä tahansa toisilleen vieraita miehiä ja naisia.

Lipunmyyntijärjestelmän seurauksena raiteilla nähtiin karmeita kärsimystarinoita, joissa juopot, kuorsaavat ja riidanhaluiset matkaseuralaiset pilasivat samaan hyttiin sattuneiden vieraiden ihmisten matkan. Juuri sellaisen kohtalon kokee myös Hytti nro 6:n Laura. Kohtaus, jossa tukkihumalainen Ljoha rehvastelee Lauralle Venäjän suurvalta-asemalla ja avaruuslennoilla on klassikkoainesta.

Venäläisissä junissa on nähty myös lukemattomia yhden yön mittaisia pikaromansseja ja solmittu syvällisiä rakkaustarinoita. Junat olivat itänaapurin oma Tinder aikana, jolloin sosiaalista mediaa ei ollut keksittykään.

Sama suhdesoppa jatkuu Venäjän rautateillä yhä edelleen – tosin sillä erotuksella, että nykyisin lippujärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden pyytää pääsyä myös naishyttiin, mieshyttiin tai sekahyttiin.

Elokuvan yksi kohtaus tapahtuu talossa, jossa babushkan roolia näyttelevä amatööri Lidija Kostina asuu todellisuudessakin.

Elokuvassa on myös joukko sivuosia, joista löytyy tunnistettavia hahmoja.

Kuten tiukkailmeinen vaunupalvelija, joka käskee Lauraa ja Ljohaa olemaan sikailematta vessassa. Löytyy kallellaan olevassa puutalossa asuva babushka ja useampikin työmiesten seurue, joista votkanhuuruisuus tihkuu läpi.

Juho Kuosmasen mukaan yksi työmiehistä on kaiken lisäksi aidosti humalassa. Miehen ei pitänyt edes olla mukana kohtauksessa, mutta kun sovituista työmiehistä yksi ei ollutkaan paikalla, jo valmiiksi humalainen mies suostui innolla rooliinsa.

– Normalno, sanoisi tähänkin venäläinen.

Venäläisissä pitkänmatkan junissa on yleensä aina ravintolavaunu. Näiden pöytien äärellä sattuu ja tapahtuu.

Todellisen elämän hyttinumerokuusi-kohtaamisia on kertynyt itselleni Neuvostoliiton ja Venäjän junista lukuisia.

Riemastuttavin oli matka Tsherepovetsista Pietariin. Junassa oli vanhanmallinen buffet-vaunu, jossa oli vain pystypöytiä. Samaan pystikseen sattui sekalainen seurue, jossa oli muun muassa venäläisiä nuoria palomiehiä ja muuan Vladimir-niminen vanhempi paikallismafioso.

Syntyi tuntikausien seisomajuopottelusessio, jossa minä olin satunnaisen seurueemme ainoa tupakoimaton. Vaunupalvelija kävi lukemattomat kerrat huutamassa meille tupakoinnista, joka oli tietenkin ankarasti kielletty.

Ja arvatkaa, kenelle hän raivonsa kohdisti? No minulle tietenkin, joka olin siis ainoa, joka ei tupakoinut.

– Normalno, sanoisi venäläinen tähänkin.

Oli kuuma kesä ja Venäjää vaivasivat ankarat metsäpalot. Palomiehet siirtyivät lopulta tupakoimaan vaunujen välitilaan ja heittivät tupakantumpit raiteille edes yrittämättä sammuttaa niitä. Kun suomalaisena ihmettelin huoletonta menoa, palomiehet käskivät olemaan turhia huolehtimatta. Kaikki oli siis normalno.

Matka huipentui siihen, kun mafioson prototyypiltä näyttävä Vladimir kutsui seurueemme hyttiinsä. Paljastui, että hänellä oli mukanaan pistooli, jota hän esitteli ylpeänä. Tein parhaani ollakseni tyynen rauhallisesti, että ihan normalno.

Juho Kuosmanen, Seidi Haarla ja elokuvan tuottajatiimiin kuuluva Natalja Drozd-Makan poseerasivat ensi-illassa Pietarissa. Elokuva tulee myöhemmin Venäjällä laajaan levitykseen, mutta aloitushetkeä jouduttiin siirtämään koronarajoitusten vuoksi.

Hytti nro 6 on parasta, mitä Suomen ja Venäjän suhteille on tapahtunut vuosikausiin.

Joissakin suomalaisissa elokuva synnyttää halun lähteä etsimään omaa hyttiä numero kuusi. Jos ja kun koronaviruspandemia hellittää, Venäjä saaneekin paljon uusia ulkomaalaisia junaseikkailijoita.

Elokuvassa puhutaan venäjää, sillä Lauraa näyttelevä Seidi Haarla osaa aiempien Pietarin-opintojensa perusteella venäjän perusteet. Joissakin suomalaisissa elokuva synnyttänee ahaa-elämyksen siitä, millaisen ihmeellisen maailman venäjän kielen osaaminen voi ihmiselle avata.

Elokuva on kaiken lisäksi todellinen eurooppalais-venäläinen yhteistyöprojekti, sillä se on saanut tukea myös Venäjän kulttuuriministeriöltä.

Sisältöä ei ole silti siistitty nyky-Venäjän poliittisten painotusten mukaiseksi: filmi jopa alkaa kuvauksella Lauran ja hänen moskovalaisen naisystävänsä rakkaussuhteesta. Ainoastaan kirosanoja on piipattu päälle ja laimennettu Venäjällä näytettävään versioon, sillä kiroilu elokuvissa on maan lakien mukaan kielletty.

Loppuratkaisu jättää avoimeksi sen, mitä Lauralle ja Ljohalle sitten tapahtuu. Mikä mainio mahdollisen jatko-osan aihe siis.

Hytti nro 6 saa ensi-iltansa Suomessa perjantaina 29.10.