Keanu Reeves ja Alex Winter palasivat Billiksi ja Tediksi – 80-luvun komediasta pinnalle nousseiden miesten urat lähtivät eri suuntiin

Lauantaina tv:ssä nähdään Billin ja Tedin uskomaton seikkailu -elokuvan pääparin myöhempää tuotantoa.

1980-luvun henki eli vahvana komediahitissä Billin ja Tedin uskomaton seikkailu (Bill & Ted’s Excellent Adventure, 1989). Siinä kohelsivat nuoret näyttelijät Keanu Reeves (s. 1964) ja Alex Winter (s. 1965).

Tänään tv:ssä nähdään molempien myöhemmät työt, jotka kertovat, kuinka ehkä yllättäviinkiin suuntiin miehen urat lähtivät: Reeves on pääosissa elokuvassa 47 Ronin (Kutonen), Winter taas on ohjannut dokumenttielokuvan muusikkolegenda Frank Zappasta (Yle Teema).

Bill & Ted oli Amerikassa suurempi hitti kuin Suomessa ja nauttii nykyään kulttileffan mainetta. Se poiki tuoreeltaan myös tv-sarjan ja jatko-osia, uusimpana viime vuonna julkaistu Bill and Ted Face the Music, joka on nähtävillä Elisa Viihde Viaplayssa.

Winter ja Reeves palasivat pitkästä aikaa Billin ja Tedin rooleihin viime vuonna.

Suosiosta huolimatta tuskin kukaan osasi aikoinaan aavistaa, että komedian toisesta pääosanesittäjästä tulisi yksi maailman suurimmista elokuvatähdistä – ja toisestakin varteenotettava dokumenttiohjaaja.

Kanadalaistaustainen Keanu Reeves oli tehnyt elokuva- ja tv-rooleja 1980-luvun puolivälistä lähtien ja herättänyt kiinnostusta ensimmäisessä pääosaroolissaan elokuvassa Miksi David luopui? (Permanent Record, 1988). Supertähti hänestä tuli 1990-luvun mittaan.

Reevesin elokuvat menestyivät lippuluukuilla ja saivat usein kiitosta kriitikoiltakin: Myrskyn ratsastajat 1991, Matkalla Idahoon 1991, Dracula 1992, Speed – kuoleman kyydissä 1994, Paholaisen asianajaja 1997... Huipentuma oli tieteiselokuva Matrix (1999), jonka päärooli takasi, että Reevesin kasvot pysyvät elokuvahistorian lehdillä hamaan tulevaisuuteen.

Viimeistään Matrix-sarja teki Reevesistä megatähden. Joulun alla on tulossa neljäs Matrix-elokuva.

Vielä jättimenestysten jälkeenkin Reeves on kärsinyt hieman ”tyhmän tyypin” maineesta, mikä kenties on Billin & Tedin peruja. Huipulta oli vain yksi suunta, mutta aivan kunniakkaasti Reeves on jatkanut uraansa tälläkin vuosituhannella. Viime vuosina Reevesin markkina-arvoa on kohottanut John Wick -toimintaelokuvien sarja.

Lähellä saattaa vielä olla yksi Reevesin uran huippuvaiheista. Julkaisuputkessa on vaihtelevalla pelolla odotettu, joulukuussa julkaistava jatko-osa Matrix-trilogialle, The Matrix Resurrections, sekä neljäs John Wick -elokuva ensi vuoden puolella.

Englannissa syntyneen Alex Winterin urapolku on ollut aivan erilainen kuin komediaparillaan.

Jo nuorena sekä näyttelijän että ohjaajan töitä kokeillut Winter ei enää saavuttanut likimainkaan Bill & Tedin veroista suosiota näyttelijänä. Samoihin aikoihin kun Matrix vei Reevesin uransa huipulle, Winterin vaaka alkoi kallistua ohjaamisen puolelle.

Hän on ohjannut niin tv-sarjoja, musiikkivideoita kuin teatteriakin, mutta tunnetuin hän on dokumenteistaan. Huomiota ovat herättäneet etenkin hänen viime vuonna julkaistut tuoreimmat työnsä, nyt Teemalla esitettävä Zappa sekä entisten lapsitähtien kohtaloon osin omakohtaisesti paneutunut Showbiz Kids. Tekeillä on dokkari YouTubesta.

47 Ronin Kutosella la 23.10 klo 21.00, Zappa Yle Teemalla la 23.10 klo 22.30.