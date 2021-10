Muistatko vielä Presidentit-sarjan? Vertaile kuvista, ovatko näyttelijät Suomen valtionpäämiesten näköisiä!

Dokumenttidraamasarja Presidentit alkoi TV1:llä marraskuun lopulla 2005. Kymmenen näyttelijää oli valittu esittämään näytellyissä osuuksissa Suomen valtionpäämiehiä.

Presidentit-sarja kertoo kymmenen ensimmäisen tasavallan presidentin yhdestä kohtalonpäivästä.

Useimmat jaksot käsittelevät yhden vuorokauden tapahtumia, ja koko viikko on esillä Mauno Koivisto -osuudessa.

– Olen alistunut siihen, että sarjasta löytyy virheitä. Siinä on satoja yksityiskohtia, joissa minun on ollut pakko luottaa tutkijoihin, muistelmiin, uutisnauhoihin ja päättelyyn, Anneli Kanto muistutti IS TV-lehdelle.

Kanto oli kirjoittanut Atro Lahtelan ohjaaman sarjan Eero Silvastin alkuperäiskäsikirjoituksen pohjalta.

Dokumenttidraama valaisee erityisesti, millainen kukin presidentti on ihmisenä. Mukana on perheenjäseniä ja presidenteille läheisiä ihmisiä.

Kohteidensa näköisiä? Se tuli ensin mieleen katsojalle sarjan alkaessa.

Pisimpään, noin 25 vuotta tasavallan presidenttinä toiminutta Urho Kekkosta näytteli kaljupäinen Heikki Nousiainen samanlaiset silmälasit kasvoillaan.

Kekkosen kohtalonhetkeksi oli sarjassa arvioitu 10.5.1977 ennen seuraavan vuoden presidentinvaaleja.

Koiviston osalta tarkastelussa oli Neuvostoliiton vallankaappausyritys elokuussa 1991. Häntä esittää sarjassa Juhani Niemelä.

– Maskeerauksessa meni ensimmäisellä kerralla tuntikausia. Hiukset leikattiin ja värjättiin. Puheenparren opettelin niin, että nytkin puhun kuin Mauno Koivisto, naurahti Niemelä.

Martti Ahtisaarta näyttelee Matti Mäntylä, ja esillä olivat toukokuussa 1999 Kosovon sota ja seuraavan vuoden presidentinvaalit.

– Emme korostaneet kävelyä tai puhetta. Tärkeintä oli saada ihminen esiin presidentin roolin takaa, Mäntylä kertoi.

Muhkea historiapaketti oli samalla hyvää kertausta koko perheelle.

Ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin (Lars Svedberg) osalta käsiteltiin sisäministeri Heikki Ritavuoren murhaa helmikuussa 1922, Lauri Relanderin (Puntti Valtonen) kaudelta Lapuan liikettä (10.6.1930) sekä P.E. Svinhufvudin (Risto Aaltonen) päivää 3.3.1932 ja Mäntsälän kapinaa.

Kyösti Kalliota (talvisota alkaa 30.11.1939) oli valittu esittämään Paavo Pentikäinen, Risto Rytiä (Ryti-Ribbentrop-sopimus 25.6.1944) Pertti Sveholm, C.G.E. Mannerheimia (sotasyyllisyysoikeudenkäynti 3.11.1945) Antti Litja ja J.K. Paasikiveä (YYA-neuvottelut Moskovassa 5.4.1948) Lasse Pöysti.