Jukka Pojan biisivalinta Vain elämää -ohjelmassa kuohutti katsojia – perustelee nyt ratkaisuaan, josta hänelle tulvii "kiukkuista palautetta"

Jukka Poika kommentoi saamaansa kritiikkiä Vain elämää -biisivalinnasta.

Vain elämää -ohjelma on tällä kaudella herättänyt kuohuntaa kappaleiden tulkinnoista. Ohjelmassa artistit esittävät toistensa biisejä muokaten niitä mieleisekseen.

Arttu Wiskarin päivänä Jukka Poika esitti kappaleen Työmiehen lauantai, josta Wiskari oli tehnyt räppäri Tippa T:n kanssa oman version Anssi Kela ja isot biisit -ohjelmassa. Kappaleen alkuperäinen esittäjä on edesmennyt Irwin Goodman.

Jukka Poika oli tuunannut kappaletta, ja hänen versionsa kantoi nimeä Reggaemiehen lauantai.

Yllä näkyvältä videolta voit katsoa Jukka Pojan esityksen.

Katsojia on kuohuttanut, että Jukka Poika on esittänyt kappaleen, joka ei edes ole Wiskarin tuotantoa. Jukka Poika on nyt vastannut kritiikkiin Instagramissa.

– Saan vieläkin tunteikasta palautetta liittyen Artun päivään, joten on ehkä hyvä hieman selvitellä asioita, Jukka Poika pohjustaa päivityksessään.

Jukka Pojan mukaan hänen ensisijainen biisivalintansa oli Lämpöä ja läheisyyttä -kappale, joka kuitenkin meni Chisulle. Hän päätyi valitsemaan toisena vaihtoehtonaan Työmiehen lauantain, koska sanojensa mukaan hänellä syttyi heti idea kappaleeseen.

– Biisihän sävellettiin Artun tiimin toimesta uusiksi Anssin isännöimään Isot biisit-ohjelmaan, joten kelasin (sic) että tässä on riittävästi yhteyksiä, jotta valinta on perusteltu. Samaa mieltä oli tuotanto, joten en pohtinut asiaa sen enempää eikä tullut mieleenkään, että se olisi loukkaus Arttua/Artun tiimiä kohtaan, Jukka poika jatkaa.

Jukka Pojan mukaan palaute on yllättänyt myös Arttu Wiskarin.

– Kun kiukkuista palautetta alkoi tulla, puhuin Artun kanssa asiasta. Hän oli yhtä yllättynyt kuin minäkin siitä, että hänen puolestaan on loukkaannuttu, Jukka poika kertoo.

Päivitykseen kommentoinut Arttu Wiskari korostaa olevansa biisivalinnasta hyvillä mielin.

– Jukka. Reggaemiehen lauantai oli huippu! Mitään loukkauksia ei olla jaettu mihinkään suuntaan vaan pelkkää hyvää fiilistä. Nyt päätä pystyyn ja eteenpäin! Sunnuntai… ja MAANANTAI, Wiskari kommentoi päivitykseen sydänemojin kera.

Myös Anssi Kela tsemppaa kollegaansa.

– Onpa kurjaa kuulla, että on jengiä, joka ei vieläkään pääse yli tällaisesta asiasta. Toivottavasti muutama haukkuva koira ei kuitenkaan onnistu myrkyttämään sinulle sitä kohottavaa keskinäisen arvostuksen ilmapiiriä, joka pöytämme ympärillä vallitsi. Harmillista jos se ei ole välittynyt kaikille ihmisille. Joka tapauksessa hyvin kirjoitettu! Anssi Kela kommentoi.

Lue lisää: Pyhimys muokkasi hittibiisin kokonaan uuteen uskoon Vain elämää -ohjelmassa – Anssi Kela sanoo nyt suorat sanat

Lavalla nähtiin Jukka Pojan vaimo DJ Stormy eli Teija Stormi-Rousu.

Kappaleistaan Silkkii ja Kylmästä lämpimään tunnettu reggaeartisti tunnustaa päivityksessään myös, ettei hän aluksi piitannut Arttu Wiskarin tuotannosta.

– Kerroin Artulle hyvän luottamuksen valitessa pöydän ääressä, että minulla oli alkuun ennakkoluuloja hänen musiikkiansa ja artistihahmoaan kohtaan. Tämä siis noin kymmenen vuotta sitten. Kerroin myös, että pidän tänä päivänä silloisia ajatuksiani typerinä enkä ajattele enää niin, Jukka Poika kirjoittaa.

Lue lisää: Kuinka paljon Vain elämää -artistit todella saavat muokata biisejä? Asiantuntija kertoo nyt taustalla kytevästä tulenarasta ongelmasta

Vain elämää -ohjelman 12. kauden jaksot Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20. IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.