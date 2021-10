Marko Paanasen sisustusratkaisu saa Marjon ja Markun hieraisemaan silmiään Remppa vai muutto -ohjelmassa.

Remppa vai muutto Suomi -sarjassa uudistetaan tällä viikolla Marjon ja Markun kerrostalokolmio Helsingin Laajasalossa. Marjo on lopen kyllästynyt kodin ahtaaseen eteiseen ja palapeliä muistuttavaan keittiöön.

Sisustusarkkitehti Marko Paananen saa kodin remonttiin 40 000 euron budjetin, jolla hän haluaa hyödyntää olemassa olevia neliöitä avartamalla eteistä ja nappaamalla uudelle keittiölle lisää tilaa vierashuoneesta.

Ennen.

Ennen.

Ennen.

Marjo suhtautui etukäteen hieman epäillen Markon remonttisuunnitelmiin keittiön osalta. Muodonmuutoksen kokenut keittiö on kuitenkin niin upea, että Marjo herkistyy kyyneliin. Nyt keittiössä on säilytystilaa astioille ja siellä mahtuu kokkailemaan useampikin ihminen.

– Tällä Kotkan pojalla on aikamoiset siivet! Tämä on aivan ihana, Marjo sanoo ja rientää halaamaan Markoa.

Jälkeen.

Marko tiedustelee, mitä mieltä pari on keittiön uudesta, tummemmasta sävymaailmasta.

– Lähteekö heti vaihtoon, kun astun ovesta ulos? Marko kysyy.

– Ei todellakaan lähde vaihtoon! On kyllä tosi kauniit, en olisi itse osannut valita tällaisia, Marjo vastaa.

Markolla on hihassaan vielä viimeinen yllätys, jollaista Mariskooleja keräilevä Marjo ei ikimaailmassa osaa odottaa. Osa Marjon Mariskool-kokoelmasta nimittäin nostetaan kirjaimellisesti kattoon!

– Eikä, katso! Marjo huutaa installaation nähdessään.

Marjo intoilee, että muut Mariskool-keräilijät riehaantuvat, kun hän julkaisee kuvan säilytysratkaisusta sosiaalisessa mediassa.

– Toi vaatii jo oudot aivot… Markku naureskelee Markon idealle.

Jälkeen.

Jälkeen.

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsaylla on Marjolle ja Markulle iloisia uutisia Laajasalon kodin mahdollisesta myyntihinnasta. Pari osti kerrostalokolmion vuonna 2019 250 000 eurolla. 40 000 euron remontin jälkeen kodin myyntihinta olisi 315 000 euroa.

– Ai se menee yli 300 000 euron. Tämähän on iloinen yllätys! Markku sanoo.

Kodin muutos on niin hieno, että pari päätyy valitsemaan remontin. Marko tuulettaa voittoaan villisti, mutta Annen suu menee mutruun. Marjo ja Markku seuraavat Annen nyyhkimistä ihmeissään, sillä he eivät tiedä, että Anne ja Marko ovat lyöneet keskenään vetoa, että häviäjän on väännettävä tekoitkua.

– Kaikkensa yrittää… dramaattisesti nyyhkivä Anne sopertaa.

Annen tunnekuohua hämmästyneenä seurannut pari huojentuu, kun Annen kyyneleet vaihtuvat nauruun ja totuus Markon ja Annen vedonlyönnistä valkenee heille.

– Me pelättiin jo, että mitä ihmettä! Markku sanoo.

Anne ja Markku valitsivat remontin.

Remppa vai muutto Suomi Nelosella ja Ruudussa torstaisin klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.