Kiti Kokkonen paljastaa, miten paljon tanssikisa on runnellut kroppaa – yksi keino pitää kivun poissa sunnuntaisin

TTK ei ole ruusuilla tanssimista ainakaan sen perusteella, mitä kaikkea Kiti Kokkosen kremppalistalla on. Hän ja Krista Siegfrids ovat uskaltaneet näyttää ohjelmassa itsestään myös tunteellisen ja haavoittuvan puolen.

Sunnuntain suosikkiohjelma Tanssii tähtien kanssa on edennyt puoliväliin, ja tämä alkaa näkyä myös kisaajissa. Kymmenen viikon treenit ovat vaatineet veronsa. Monia alkaa väsyttää.

Aina iloisena pidetty Kiti Kokkonen on valloittanut katsojien sydämet, ja positiivisten viestien tulva auttaa jaksamaan.

Kitin aikataulut ovat tiukat, sillä hän harjoittelee nyt lokakuun lopussa alkavaa Juhlakunnossa-revyytä Suomen Komediateatterissa.

Revyyssä mukana ovat myös hänen tanssiparinsa Marko Keränen ja viime viikon vaihtopari Aleksi Seppänen.

Viime viikolla Kiti Kokkonen liiteli Aleksi Seppäsen parina.

– Onneksi olemme samassa revyyssä, niin olemme saaneet aikataulut yhdistettyä. Mutta eiväthän nämä tuntikausien päivittäiset tanssitreenit mitään inhimillisiä ole – kaksi tuntia olisi inhimillistä, Kiti naurahtaa.

– Alussa oli mahtavaa huomata, että kunto nousi, ja harjoittelu teki fyysisesti tosi hyvää, mutta nyt alkaa selvästi väsyttää. Palautumista ei ole tarpeeksi, ja itseä on silloin haastavampi kannatella. Suurin toiveeni on, että kunhan nyt pysyisi kunnossa.

Kitin ruhjeluettelo tosin alkaa olla jo pitkä.

– Ei tässä vielä mitään isompaa vaivaa ole, mutta vasen polvi ja pohje ovat omituisessa tilassa, oikea lonkka ja nivunen vaivaavat, vasemman kylkiluun alla on joku tulehdus, varpaassa oli sokki, jalassa luupiikki, kantapäässä on vaivaa ja olkapäässä kremppaa, Kiti luettelee.

Hän tanssii sunnuntaisin vahvasti teipattuna.

– Silloin kipu ei tunnu missään, Kiti toteaa reippaaseen sävyynsä.

” Ei tässä vielä mitään isompaa vaivaa ole, mutta vasen polvi ja pohje ovat omituisessa tilassa, oikea lonkka ja nivunen vaivaavat, vasemman kylkiluun alla on joku tulehdus, kantapäässä on vaivaa ja olkapäässä kremppaa.

Krista Siegfrids puolestaan kertoo olevansa täynnä mustelmia ja ruhjeita, jotka syntyneet vaativista nostoista. Saman syyn takia myös tanssipari Anssi Heikkilän niska ja selkä ovat olleet kipeinä. Uudet tanssikengät aiheuttivat alussa myös valtavan määrän rakkoja.

Krista Siegfrids sanoo, että täysivaltainen treenaaminen alkaa tuntua pikkulapsen äidin kropassa.

– Voisin verrata tätä huippu-urheilijatason treeniin, sillä harjoittelemme tansseja viikoittain 4–5 tuntia päivässä – ilman vapaapäiviä. En ole koskaan harjoitellut näin paljon, Krista sanoo.

– Pienen lapsen äitinä huomaan myös, etten ehdi palautua kunnolla, koska en saa nukuttua öisin niin hyvin. Nukun sitten, kun tämä on ohi, Krista hymähtää.

Krista Siegfridsin vaihtoparina oli Anniina Koivuniemi.

Krista on jättänyt kaikki muut työt tauolle ohjelman ajaksi ja kiittelee ratkaisuaan.

– Elän niin täysillä tanssikuplassa, ettei energia riitä mihinkään muuhun kuin tanssimiseen ja tyttäreni Lizzyn kanssa olemiseen. Ymmärsin jo ennalta, että tämä tulee olemaan fyysisesti raskasta, mutta silti yllätyin siitä, miten intensiivistä tämä on.

Kumpikin nainen on totuttu näkemään iloisina ja pirteinä, mutta ohjelmassa heistä on noussut esiin myös tunneherkempi ja vakavampi puoli.

Edellisenä sunnuntaina, ennen parinvaihtoviikkoa, Krista ja Kiti suorastaan itkettivät katsojia erittäin kauniilla ja henkilökohtaisilla esityksillään.

Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä tanssivat isiensä muistoille foxtrotin ja saivat täydet kympit.

Krista kertoo, että hänen somekanavansa räjähtivät foxtrot-tanssista, joka oli tehty Kristan oman Can You See Me? -kappaleen tahtiin. Tanssi oli omistettu sekä hänen että Anssi Heikkilän edesmenneiden isien muistolle.

– Oli koskettavaa, kuinka paljon ihmiset liikuttuivat esityksestämme. Se kosketti laajasti niin nuoria kuin vähän vanhempiakin, sekä naisia että miehiä. Palaute oli pelkästään hyvää, ja siitä sai tosi paljon voimaa.

Krista muistuttaa, että hänestäkin löytyy se tunteellinen puoli.

– Se on osa minua, jota en tuo usein näkyville. Tämä taas johtuu siitä, että se on myös tosi raskasta. Tulen surulliseksi, kun menen syviin vesiin, Krista sanoo.

– Nyt se tuli esiin luonnollisesti. Mutta yleisesti ottaen tykkään viihdyttää ja mennä ilon kautta.

Hassunhauskasta Tanhupallo-roolistaan erityisen hyvin tunnettu Kiti yllätti niin ikään kaikki puhumalla ohjelmassa melankoliasta, joka on seurannut häntä koko elämän.

Hän esitti edellissunnuntaina parinsa Marko Keräsen kanssa kauniin rumban Päivänsäde ja menninkäinen -kappaleen tahdissa.

Kiti Kokkosen ja Marko Keräsen toissaviikkoinen tunteellinen rumba nosti kyyneleet silmiin.

– Olen melankoliaan painuva ihminen. Minulla on mielikuva siitä, että mielessä on musta aukko. Kun tulee isompia vastoinkäymisiä, niin tuntuu, että olisi melkein helpompi astua siihen. En tiedä, onko minussa edes iloista puolta oikeasti, vai onko se vain pyrkimys siitä haikeudesta pois, Kiti kuvaili jaksossa.

Kiti kertoo nyt, että hän sai ohjelman jälkeen valtavasti palautetta.

– Ihmiset tuppaavat puhumaan helposti vain niistä iloisista asioista, mutta uskalsin puhua aiheesta, koska tiesin, että muutkin kokevat näin. Tarjosin monille vertaistukea, sillä useat ihmiset kertoivat tunnistaneensa tästä myös itsensä.

Rooleista irti päästäminen ja oman minuuden paljastaminen on ollut Kitille ohjelmassa iso asia.

– Olen joutunut tekemään tosi paljon töitä sen eteen, että uskallan olla paljaana ja avoimena, täysin oma itseni. Ihmisillä on minusta vahva mielikuva roolieni kautta.

Hän on rohkaistunut näyttämään kaikki puolet itsestään myös äärimmäisen kannustavien kotijoukkojen avulla.

Kitin puoliso Olli on hänen paras kannustajansa tanssikisassa.

– Mieheni Olli on jopa niin kannustava, että kun jännitin ihan kauheasti lähteä mukaan koko ohjelmaan, hän antoi minulle varmuutta. Hän uskoo minuun enemmän kuin minä itse.

Krista kokee niin ikään suurena lahjana sen, että Rutger-puoliso kannustaa ja istuu usein yleisössä, sillä kotiväeltäkin vaaditaan osansa, koska tanssikisa vie niin paljon aikaa.

Rutger-puoliso tietää, mitä kisa Kristalle merkitsee.

– Hän ilmoitti jo alkuun, että minun pitää ehdottomasti mennä tähän ohjelmaan, koska hän tiesi, miten tärkeä asia tämä oli minulle.

Tanssii tähtien kanssa sunnuntaisin MTV3 klo 19.30

