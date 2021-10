Morsianehdokkaat sanovat suorat sanat maajussi-Matin, 50, hämmentävästä käytöksestä – erityisesti yksi asia kismittää

Varo juonipaljastuksia! Naiset eivät ole varmoja Matin tunteista ja ihmettelevät hänen välinpitämättömyyttään.

Perunanviljelijä Matti, 50, saa morsianehdokkaansa hämilleen maanantain Maajussille morsian -jaksossa. Matin tunteet mietityttävät Annukkaa, Minnaa ja Sirpaa, jotka viettävät parhaillaan viikkoa maajussin tilalla Lemillä.

Morsianehdokkaat ovat epävarmoja siitä, onko maajussilla herännyt tunteita heitä kohtaan, sillä tämä ei avaudu tuntemuksistaan juuri lainkaan. He ovat keskustelleet yhdessä saunassa siitä, onko maajussi todellisuudessa kiinnostunut kenestäkään heistä. Lopulta Annukka on päättänyt tiedustella asiaa suoraan Matilta.

– Matti oli hämmästynyt, että miten me silleen ajateltiin, Minna kertoo Sirpalle.

– Emme ole saaneet vielä minkäänlaista selvää kuvaa siitä, millaisen naisen Matti tänne haluaa. Matti ottaa meidät kaikki kolme tasapuolisesti huomioon, kun ollaan yhdessä, Sirpa sanoo.

Minnan mukaan edellispäivän treffit Matin kanssa olivat mukavat, mutta illalla häntä alkoi kalvaa epävarmuus.

– Oonkohan nyt oikeassa paikassa ja olisiko minusta tänne emännäksi? Mahdunko tänne Matin maailmaan? Minna pohtii.

Sirpa puolestaan kertoo, että on liian aikaista sanoa, onko hänellä herännyt ihastuksen tunteita Mattia kohtaan.

Annukka (vas.), Sirpa (toinen vas.) ja Minna (kolmas vas.) pääsivät viettämään farmiviikkoa Matin (kesk.) kotitilalle.

Myös Annukka myöntää, että hänen on hankalaa viettää aikaa sellaisen ihmisen kanssa, josta ei meinaa saada mitään irti.

– En tiedä, ehkä tässä odottaa liikaa, että kaikki kerrottaisiin heti, miltä tuntuu missäkin kohtaa. Siltä pitää kysellä, että se vastaa. Se ei omaehtoisesti ala oikein kertomaan, Annukka arvioi.

Tunteista vaikenemisen lisäksi morsianehdokkaita on alkanut häiritä Matin intohimoinen urheilun seuraaminen. Naiset kokevat, että jalkapallo menee heidän edelleen, eikä Mattiin saa mitään yhteyttä, kun hän katsoo suosikkilajiaan televisiosta.

– Se on hurja kattomaan jalkapalloa. Se ei näe mitään muuta kuin jalkapalloa, Sirpa toteaa.

– No joo, minä kanssa eilen kyllä vähän kyllästyin. Hän katsoo jalkapalloa ja me yritämme puhua. Ei naama värähdä mihinkään suuntaan! Yritetään kysyä siltä jotain, eikä se kuule edes mitä me sanotaan, Minna kertoo turhautuneena.

Maajussille morsian MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20.00.