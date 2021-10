Tanssii tähtien kanssa -kisan poikkeuksellinen viikko sai heti yksimielisen tuomion katsojilta – Krista Siegfridsin tanssi mykisti

Nämä parit ja tanssit parketilla nähdään sunnuntaina

Ernest ja Anssi: samba, Justin Bieber – Sorry

Jenni ja Katri: salsa, Camila Cabello – Don’t Go Yet

Krista ja Anniina: rumba, Beyoncé – Halo

Aki ja Marko: paso doble, Walk the Moon – Shut Up and Dance

Sita ja Kia: valssi, Alicia Keys – If I Ain’t Got You

Waltteri ja Sami: wieninvalssi, Billy Joel – Piano Man

Kiti ja Aleksi: tango, Conjunto Berretin – Tango to Evora