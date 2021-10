Pääparin avioliitto romahtaa ja edessä on Tinder-maailma – hittisarja Solsidan palaa uusin jaksoin

Hittisarja Solsidanin odotettu seitsemäs kausi on vihdoin täällä. Edellisestä kaudesta on ehtinyt vierähtää tasan kaksi vuotta, ja moni asia menee nyt uusiksi.

Solsidanin odotetut uudet jaksot alkavat ja luvassa on useita ihmissuhdekiemuroita.

Ruotsalaisen Solsidan – Onnea onkimassa -sarjan seitsemännellä kaudella eletään vahvasti mukana ajan hengessä.

Felix Herngrenin ohjaaman komediasarjan uudella kaudella hänen roolihahmonsa Alex ja tämän vaimo Anna (Mia Skäringer) ovat jälleen avioeron edessä.

Avausjaksossa on jo aistittavissa, että kaksikon välillä on henkisesti iso kuilu, kun Anna on kuvausmatkalla Unkarissa, eikä kumpikaan tunnu ikävöivän toistaan. Alex nauttii ajastaan lasten kanssa, vaikka arjessa onkin liikaa sähellystä.

Varsinainen eropäätös syntyy myöhemmin, kun Annan nimi komeilee yhtäkkiä juorulehden kannessa tämän näyttelijäkollegan kanssa, ja lehtien mukaan kyseessä on romanssi.

Alex päätyy digitaalisen deittailun maailmaan. Hän lataa tuttavansa avustuksella Tinderin ja ottaa itsestään erittäin noloja poseerauskuvia sovellusta varten.

Alex alkaa deittailla – Tinder apuvälineenään.

Sarjan peruselementit ovat tallella, sillä tälläkin kaudella saamme seurata kolmen tutun pariskunnan kriisejä milloin mistäkin asiasta.

Mukana ovat edelleen tutut naapurit Alex ja Anna, Fredde (Johan Rheborg) ja Mickan (Josephine Bornebusch) sekä Ove (Henrik Dorsin) ja Anette (Malin Cederbladh).

Kauden aikana Mickan täyttää 40 vuotta ja saa idean uudesta urasta somevaikuttajana.

Avausjaksossa hän tosin pyrkii rakentamaan Oven avustuksella paikallisesta golfklubista valtavan kylpyläkompleksin.

Tossun alla oleva Fredde etsii kauden aikana vastausta kysymykseen siitä, mikä tekee hänet onnelliseksi. Fredde löytää itsensä vanhan syntikkaharrastuksensa parista.

Ove puolestaan kohtaa viimein saituruutensa, ja Anette huolestuu tämän uudenlaisesta anteliaisuudesta. Ove alkaa ymmärtää monia muitakin ärsyttäviä piirteitään.

Avausjaksossa Ove, Anette ja Mickan lyöttäytyvät yhteen golfklubin remonttihankkeessa.

Saltsjöbadeniin Tukholman ulkopuolelle sijoittuvan sarjan vierailevina tähtinä nähdään muun muassa Fredrik Hallgren, Carolina Gynning ja Louise Norddahl.

Felix Herngren kertoo, että sarjan vakionäyttelijät ovat ottaneet tällä kaudella entistä vahvemmin osaa käsikirjoitukseen, joka on monen kirjoittajan yhteistyön tulosta.

– Uudella kaudella olemme ensimmäistä kertaa yhdessä koko näyttelijäporukan kanssa suunnitelleet ja löytäneet hahmoillemme vähintäänkin jännittäviä haasteita, Herngren sanoo ohjelman tiedotteessa.

– Yli kymmenen vuoden kuvaamisen jälkeen me näyttelijät olemme oppineet tuntemaan hahmomme, ja joka vuosi olemme yrittäneet syventää niitä.

Hän uskoo, että puolitoista vuotta kestäneillä poikkeusajoilla on ollut vaikutusta hahmojen syventymiseen. Solsidanin uuden kauden kuvaukset olivat alkukesästä.

– Viime vuosi on ollut vallankumouksellinen, ja tämä on todennäköisesti vaikuttanut tarinoihimme enemmän kuin alussa kuvittelimmekaan.

Solsidan-fanit voivat huokaista helpotuksesta vielä seitsemännen kauden jälkeenkin, sillä luvassa on ainakin yksi lisää. Kahdeksas kausi nähdään vuonna 2023.

Solsidan – Onnea onkimassa, sunnuntaina 17.10. alkaen C More sekä maanantaina 18.10. alkaen Yle Areena sekä maanantaisin Teema & Fem klo 22.00.