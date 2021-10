HBO:n hittisarjan uusi kausi alkaa! Mukana alkuperäinen Hannibal Lecter ja Yksin kotona -tähden pikkuveli

Jättihitiksi kohonneen Succession-sarjan tähdet ovat kaikille tuttuja takavuosilta – mutta mistä?

Bisneksen ja perheen yhteenkietoutuneesta julmuudesta kertova palkittu Succession-sarja sekoittaa taitavasti satiiria ja tragediaa.

Se on kuin Game of Thrones ja William Shakespearen kuningasnäytelmät yhdessä paketissa. Jälleen kyse on taistelusta, jossa pelissä on valta ja läheisten rakkaus – ja kirkkain valtaistuin.

Jesse Armstrongin luoma sarja käy läpi kaikki inhimilliset heikkoudet yhden perheen sisällä. Jokainen Royn perheen aikuisista lapsista tavoittelee asemaa, jossa juuri hänet valittaisiin heidän isänsä perustaman media- ja viihdeimperiumin johtoon, kun patriarkka Logan Roy siitä joskus luopuu.

Maanantaina HBO Nordic -palvelussa alkava uusi kolmas kausi jatkaa suoraan siitä, mihin toinen kausi päättyi.

Jeremy Strongin näyttelemä Kendall joutuu kohtaamaan lehdistötilaisuutensa aiheuttaman kohun seuraukset: miten kaapata valta isältä ilman, että hän joutuu itse syntipukiksi ja menettää otteensa yhtiön johtopaikoilta.

Bisnesmaailman valtapelisarja vaatii paljon myös näyttelijöiltään. Monet heistä ovat elokuvien ja tv-sarjojen kokeneita kasvoja ja tuttuja takavuosilta.

1. Logan Roy

Sarjan suurin piru on epäilemättä perheen patriarkka, mediaimperiumin omin käsin tyhjästä rakentanut Logan, jota tulkitsee skotlantilainen näyttelijälegenda Brian Cox.

75-vuotias Cox on viime vuosikymmenten Hollywood-elokuvissa tullut tutuksi jämäkkänä pirulaisena, johon luottaminen saattaa olla vikatikki.

Bourne-trillereissä Cox esitti CIA-pomo Ward Abbottia, jolla oli yhteys Jason Bournen muistinmenetykseen. Supersankariseikkailussa X-Men 2 (2003) Cox oli mutanttien tuhoa suunnitteleva – ja Wolverinella kokeita tehnyt – eversti ja tiedemies.

Vuoden 1986 Psykopaatin jäljillä -jännärin ansiosta Cox oli myös ensimmäinen elokuvien Hannibal Lecter – viisi vuotta ennen hirviön roolin omakseen ottanutta Anthony Hopkinsia.

Kotimaassaan Britanniassa Cox tunnetaan hyvin teatterilavoilta, ja myös Shakespearen näytelmien tulkkina. Kun Succession-sarja alkoi, sitä verrattiin Armstrongin luomien tulehtuneiden perhesuhteiden ansiosta muun muassa kuningas Leariin, jota Cox on niin ikään esittänyt.

Sekään ei ole sattumaa, että perheen sukunimi on juuri Roy, joka tarkoittaa kuningasta.

2. Kendall Roy

Succession-sarjan ykköskauden ensimmäisessä jaksossa Kendall uskoo saavansa paikan Waystarin pomona. Näyttelijä Jeremy Strong tasapainoilee pitkin sarjaa komeasti vallanhaluisen Kendallin turhaumien ja perimmäisen kuuliaisuuden välillä.

Strong nousi esiin erityisesti Yhdysvaltain talousromahdusta käsitelleestä satiirista The Big Short (2015), jonka ohjaaja-käsikirjoittaja Adam McKay ohjasi myös Successionin pilottijakson.

Oikeussalidraamassa The Trial of the Chicago 7 (2020) Strong esitti värikkäästi Vietnamin sotaa vastustanutta aktivistia Jerry Rubinia.

3. Roman Roy

Vahvasti isoveljensä, Yksin kotona -elokuvan (1990) tähden Macaulay Culkinin näköinen 39-vuotias Kieran Culkin on Successionissa ladannut joka suuntaan poukkoilevan Romanin täyteen energiaa ja pilkettä.

Myös Kieran aloitti uransa lapsinäyttelijänä samoista Yksin kotona -komedioista kuin veljensä. Morsiamen isä -komedioista (1991 & 1995) hän jatkoi sittemmin teinirooleihin ja aikuisuuteen.

Yhdysvalloissa Culkin sai merkittävää huomiota draamakomediasta Mieletön matka (2002), jossa hän esitti Golden Globe -ehdokkuuden arvoisesti äitinsä kahleista irti pyristelevää kapinoivaa teiniä.

4. Shiv Roy

Politiikasta takaisin perheyrityksen kuvioihin palaavaa Shiviä näyttelee australialainen Sarah Snook.

Hän on katsojille tuttu muun muassa pikkukaupunkiin sijoittuvasta omintakeisesta draamakomediasta The Dressmaker (2015), jossa Snook esitti Kate Winsletiltä pukua tilaavaa kylän naista.

Elämäkertadraamassa Steve Jobs (2015) hänet nähtiin pienessä roolissa Macintoshin ja iMacin lanseeraustilaisuuksista vastanneena Andrea ”Andy” Cunninghamina.

5. Tom Wambsgans

Shivin miestä, usein jalkoihin jäävää Tomia esittää englantilaistähti Matthew Macfadyen, joka on nähty brittiläisissä elokuvissa ja tv-sarjoissa 1990-luvulta lähtien.

Macfadyenin tunnetuimpia elokuvarooleja on herra Darcyn osa vuoden 2005 sovituksessa Jane Austenin romanttisesta romaaniklassikosta Ylpeys ja ennakkoluulo – samasta roolista, josta myös brittitähti Colin Firth tuli aikoinaan kuuluisaksi.

Merkittävää huomiota Macfadyen sai myös vakoojasarjasta Spooks, rikosdraamasarjasta Oikeuden edessä sekä Anna Kareninan vuoden 2012 elokuvaversiosta.

6. Connor Roy

Perheen aikuisista lapsista vanhinta, sivuun sysättyä Connoria näyttelee 65-vuotias Alan Ruck.

Hänen kuuluisin roolinsa oli rakastetussa kasarihitissä Vaihda vapaalle, Ferris! (1986), jossa tuolloin jo kolmenkymmenen korvilla ollut Ruck esitti Matthew Broderickin näyttelemän Ferrisin parasta kaveria.

Sittemmin Ruckia on nähty sekalaisissa elokuvien ja sarjojen sivurooleissa muun muassa Michael J. Foxin rinnalla komediasarjassa Spin City.

7. Greg Hirsch

Greg-serkun osa on Nicholas Braunin (vas.) toistaiseksi suurin rooli. Vierellä Kendallia esittävä Jeremy Strong.

Perheen arvojärjestyksessä hännille jätettyä ja luovimisen taidon äärimmilleen virittänyttä Greg-serkkua näyttelee Nicholas Braun.

Enimmäkseen pikkurooleja tehneelle 33-vuotiaalle mutta lapsenkasvoiselle Braunille Succession on uran toistaiseksi suurin rooli.

Succession, kausi 3, maanantaista 18.10. alkaen HBO Nordic.