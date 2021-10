IS Playpilot auttaa löytämään suoratoistosta kiinnostavaa katsottavaa

Ilta-Sanomien uusi sivusto kokoaa yhteen paikkaan tiedot suoratoisto­palveluiden ohjelmatarjonnasta.

Ilta-Sanomien uusi sivusto IS Playpilot on Suomessa toimivien suoratoistopalveluiden yhteinen ohjelmaopas. Elokuvien ja tv-sarjojen lisäksi mukana on eri suoratoistopalveluiden dokumentit ja lastenohjelmat.

Ilmaisen sivuston tarkoituksena on helpottaa katsottavan löytämistä eri suoratoistopalveluiden laajasta tarjonnasta. Käyttäjän ei tarvitse käydä selailemassa usean eri suoratoistopalvelun sivuja, vaan tiedot vaikkapa Yle Areenan, Ruudun, Netflixin, HBO Maxin, C Moren ja Elisa Viihde Viaplayn eri ohjelmista löytyvät vastedes yhdestä ja samasta paikasta.

Sivuston tiedoissa on mukana myös MTV-palvelu, Disney+, AppleTV+, Amazon Prime Video, Paramount+, Discovery+, Mubi, SF Kids, Facebook Watch, Viafree sekä muutama muu palvelu.

– Suoratoistopalveluita on nykyään paljon saatavilla ja kysymykset, mistä palvelusta löydän jonkun sarjan tai elokuvan tai minkä sarjan katsoisin seuraavaksi, alkavat olla arkipäiväisiä, Sanoman Uutis- ja featuremedian digikehityksestä ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Timo Rinne toteaa.

– IS Playpilot vastaa näihin kysymyksiin. Tarjoamme käyttäjille tietoa tv-ohjelmista iltapulu.fi-palvelussa ja IS TV-lehdessä. IS Playpilot on luontainen jatke näille, Rinne sanoo.

Suoratoistopalveluiden ohjelmista on tehty sivustolla valmiita listauksia. Myös omien kokoelmien teko on mahdollista.

Ilmaisten ja kuukausimaksullisten suoratoistopalveluiden tarjonnan lisäksi IS Playpilotista näkee, onko jokin elokuva, dokumentti tai sarja vuokrattavissa kertakatseluun tai ostettavissa digitaalisesti.

Palvelua voi käyttää ilman kirjautumistakin. Oman tilin luomalla palvelun voi laittaa muistuttamaan, kun itseä kiinnostava elokuva tai muu ohjelma on lisätty oman suosikkipalvelun tarjontaan.

Käyttäjä voi myös hakea ja selailla ohjelmia, luoda omia listoja, seurata kiinnostavia muita käyttäjiä, saada katselusuosituksia ja jakaa ohjelmavinkkejä omille kavereille.

IS Playpilot sisältää suorat linkit ohjelmiin, jotka katsotaan kunkin suoratoistopalvelun omilla sivuilla.

Palvelu toimii osoitteessa playpilot.com/fi sekä ilmaisen sovelluksen kautta Applen iOS:n ja Android-käyttöjärjestelmän älylaitteissa.

Ilta-Sanomien uuden palvelun tuottaa ruotsalainen Playpilot-yritys, joka toimii 25 muussakin maassa.