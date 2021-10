Tänään tv:ssä: Bodyguard oli Whitney Houstonin uran huippukohta – sen jälkeen tragediat ovat seuranneet toisiaan

Whitney Houstonin tähti oli kirkkaimmillaan tänään tv:ssä esitettävän Bodyguard-elokuvan aikoihin. Menestys musiikki- ja elokuva­maailmassa ei kuitenkaan tuonut onnea.

Traagisesti hotellin kylpyammeeseen huumehuuruisena vain 48-vuotiaana kuolleen laulaja-näyttelijä Whitney Houstonin (1963–2012) elämä oli täynnä ylä- ja alamäkiä.

Hänen uransa kirkkaimmat hetket nähtiin jo 1980- ja 1990-luvuilla, kun hän nousi menestykseen laulajana ja sitten myös elokuvatähtenä.

Nyt tv:ssä nähtävä Bodyguard (1992) oli Houstonin debyyttielokuva, josta tuli kansainvälinen menestys. Ensi-iltansa marraskuussa 1992 saaneen, Mick Jacksonin ohjaaman romanttisen trillerin toisessa pääosassa nähtiin Kevin Costner.

Kevin Costner näyttelee Bodyguardissa Houstonin esittämän laulajan henkivartijaa.

Houston esittää elokuvassa kuuluisaa laulajatarta, joka palkkaa itselleen tappouhkauksien vuoksi henkivartijan (Costner). Päähenkilöiden välille syttyy kiihkeä suhde.

Näyttelijäkaksikon keskinäinen kemia ei jäänyt huomaamatta. Elokuvasta tuli todellinen kassamagneetti: se tuotti maailmanlaajuisesti yli 410 miljoonaa dollaria.

Elokuvasta on parhaillaan tekeillä uudelleen­filmatisointi, ja sen käsikirjoittajaksi on palkattu näytelmäkirjailija Matthew López.

Bodyguardin musiikki rikkoi ennätyksiä ympäri maailmaa. Houstonin uudelleentulkinta Dolly Partonin sävellyksestä I Will Always Love You vietti ennätykselliset 14 viikkoa Yhdysvaltain singlelistan ykkössijalla. Soundtrack myi yli 42 miljoonaa kappaletta ja siitä tuli parhaiten myynyt soundtrack- ja naisartisti-albumi kautta aikojen.

Kappaleesta tuli samalla Houstonin tunnetuin kappale.

Houstonin muita, jo aiemmin menestyneitä kappaleita ovat Whitney Houston -debyytti­albumilta (1985) löytyvät Greatest Love of All, Saving All My Love for You, How Will I Know ja You Give Good Love ja sekä toiselta Whitney-albumilta (1987) löytyvät I Wanna Dance with Somebody, Didn’t We Almost Have It All, So Emotional ja Where Do Broken Hearts Go.

Kolmannen levynsä (1990) jälkeen Houstonilla oli jo yhdeksän Yhdysvaltain singlelistan ykköshittiä, kun joukkoon pääsivät I’m Your Baby Tonight ja All the Man That I Need.

Houston kahmi American Music Award-, MTV Video Music Award- ja Grammy-palkintoja ja teki menestyksekkäitä konserttikiertueita.

Henkilökohtainen alamäki oli kuitenkin alkamassa Bodyguardin menestyksen jälkeen. Houston avioitui elokuvan aikoihin artisti Bobby Brownin kanssa, ja huumeet, alkoholi sekä väkivalta astuivat kuvioihin. Pariskunta sai ainoan lapsensa Bobbi Kristina Houston Brownin maaliskuussa 1993.

Houston teki 1990-luvulla useita kassa­magneetti­elokuvia, kuten Haku päällä (1995) ja Rakastuin enkeliin (1996). Neljäs albumi oli hiphop- ja r&b-vivahteisempi ja tähdestä kehkeytyi dance-skenen vaikuttaja.

2000-luvun alku oli vielä osittain kulta-aikaa. 2001 Houston allekirjoitti järisyttävän sadan miljoonan dollarin uusintasopimuksen levy-yhtiö Arista/BMG:n kanssa ja työskenteli myös elokuvatuottajana.

Houston avautui häneen kohdistuneista huumeidenkäyttösyytöksistä Diane Sawyerin haastattelussa 2002, jolloin hänen levynsä eivät enää myyneet entiseen tapaan. Neljätoista vuotta kestänyt liitto Brownin kanssa päättyi vuonna 2006.

Whitney Houston lavalla Beverly Hillsissä vuonna 2009.

Houston katosi eron jälkeen julkisuudesta, mutta hän teki vielä comebackin parrasvaloihin 2009–2012.

Hänen kuolemansa jälkeen tragediat seurasivat toistaan. Tytär Bobbi löydettiin tajuttomana kylpyammeesta 2015. Hän ei koskaan toipunut koomasta ja hänet haudattiin lopulta äitinsä viereen.

Houstonin kasvattilapsi Nick Gordon kuoli 2020. Häntä oli syytetty Bobbin kuolemasta. Nick ja Bobbi olivat seurustelleet julkisesti Houstonin kuoleman jälkeen.

Bodyguard-elokuva sunnuntaina 17.10. Avalla klo 21.00.