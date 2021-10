Main ContentPlaceholder

Korealaissarja Squid Game on väkivaltainen ja brutaali, mutta imaisee täysin mukaansa – tässä ovat tv-viikon topit ja flopit

IS Tv-lehti listaa tv-ilmiöistä parhaat ja väsyneimmät. Viikon parhaimmistoa on Netflixin Squid Game, joka yllätti täysin ja imaisi heti mukaansa, mutta sarjan väkivalta on brutaalia.

Eteläkorealainen Squid Game on noussut Netflixin kaikkien aikojen suosituimmaksi julkaisuksi.

TOPIT: Dr. Death, C More 1990-luvun lopussa nuortensarjassa Dawson’s Creek läpimurtonsa tehnyt Joshua Jackson on lopultakin karistanut teinitähden taakan. Latautunut ja itseä täynnä oleva rooli tositapahtumiin perustuvan jännitysdraamasarjan narsistisena sosiopaatti-kirurgina on luultavasti hänen koko uransa paras näyttelijäntyö. Joshua Jackson näyttelee narsistista sosiopaatti-kirurgia. Squid Game, Netflix Squid Game tuli puskista. Suomessa sarjasta ei juurikaan kirjoitettu etukäteen. Kun muutama juttu viimein osui silmiin, oli pakko etsiä sarjan traileri. Tarina vaikutti samaan aikaan täysin päättömältä sekä huikean hienolta, ja jo ensimmäinen jakso imaisi täysin mukaansa. Väkivalta on surrealistista ja rajua. Korealaisten näytteleminen on ihanan raikasta ja paikoin huvittavan suurieleistä. Squid Game kulkee eteenpäin kuin pillastunut hirvi. FLOPIT: Ensitreffit alttarilla, MTV3 Miksi tämäkin ohjelma pilataan sillä, että tuotantokautta pitkitetään täysin tarpeettomasti peräti 14 jaksoon? Aiempi kymmenen osan paketti toimi: mielenkiinto säilyi, kun koko ajan tapahtui jotain. Vaikka pareja on tällä kaudella neljä, jaksoissa on aivan liikaa tyhjäkäyntiä. Yhteen osaan mahtuu yksi kiinnostava tapahtuma – muuten meno on vetelää. Jos kiinnostavaa materiaalia ei ole, ei sitä voi väkisin tuottaa. Pitkitetty kausi on ajan tuhlausta. Ensitreffit alttarilla -sarja toimisi paremmin lyhyempänä tuotantokautena. Itse asiassa kuultuna, TV1 Kaikki kunnia Anja Pohjolalle, joka on ihastuttava näyttelijä. Juho-Pekka Rantalan haastattelun elävöittämiseksi olisi kuitenkin tarvittu mukaan liikkuvaa kuvaa Pohjolan rakastetuimmista rooleista, jotta hänen laajan uransa kohokohdat olisivat päässeet kunnolla esiin – ja näin katsojakin viihtyisi ohjelman parissa!