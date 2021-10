Kolme parikymppistä turistia esti terrori-iskun ranskalaisessa junassa – yllättäen he päätyivät näyttelemään itseään Clint Eastwoodin elokuvaan

Kolme parikymppistä amerikkalaisnuorukaista esti terrori-iskun Pariisiin matkalla olleessa junassa elokuussa 2015.

Clint Eastwoodin ohjaama, tänä iltana Subilla esitettävä 15:17 Pariisiin -elokuva kertoo Spencer Stonen, Alek Skarlatosin ja Anthony Sadlerin uhkarohkeasta teosta. Se on elokuvaksi harvinainen siinä mielessä, että päätähdet näyttelevät itse itseään.

Eastwood oli ensin miettinyt rooleihin tunnettuja näyttelijöitä. Hän otti riskin ja päätyi ratkaisuun haastatellessaan nuorukaisia taustatietoa varten.

Alek Skarlatos, Anthony Sadler ja Spencer Stone näyttelevät itse itseään Clint Eastwoodin elokuvassa.

– Kävin heidän kanssaan tilannetta läpi uudestaan ja uudestaan, koska halusin saada kaikki oikein. Sitten yhtäkkiä tajusin, että tässähän he olisivat valmiina. Mietin, voisiko heistä olla rooleihin. On olemassa paljon hyviä näyttelijöitä, mutta tässä projektissa oli mukana sankaruus, ja he ottivat hallinnan tilanteesta, joka oli täysin poikkeuksellinen. Ajattelin, että lähden kokeilemaan, miten käy, Eastwood muisteli Hollywood Reporterille.

Yhdysvaltain armeijassa palvelleet Stone ja Skarlatos olivat ystävänsä Sadlerin kanssa Euroopassa matkailemassa. TGV-junassa kolmikon vaunuun ilmestyi rynnäkkökiväärillä aseistautunut hyökkääjä, joka avasi tulen.

” Spencer hyppäsi ylös, kävi hyökkääjän kimppuun ja pääsi tämän niskan päälle.

Skarlatos kehotti toveriaan käymään terroristin kimppuun.

– Spencer hyppäsi ylös, kävi hyökkääjän kimppuun ja pääsi tämän niskan päälle. Alek hyppäsi ylös hänkin ja auttoi Spenceriä. Anthony seurasi häntä heti, kertoi silminnäkijä, kolmikkoa auttanut brittimies Chris Norman Reutersille.

Matkustajat saivat taltutettua miehen, mutta tämä ehti viiltää Stonea niskaan ja käteen.

Ranskan viranomaiset myönsivät miehille urhoollisuusmitalit. He saivat kunniamerkit myös silloiselta presidentiltä Barack Obamalta Pentagonissa.

Pari kuukautta myöhemmin Stonen henki oli jälleen hiuskarvan varassa, kun häntä puukotettiin useita kertoja Kalifornian Sacramentossa. Stone oli joutunut katutappeluun baari-illassa.

– On olemassa paljon hyviä näyttelijöitä, mutta tässä projektissa oli mukana sankaruus, ja he ottivat hallinnan tilanteesta, joka oli täysin poikkeuksellinen, Clint Eastwood kehuu nuorukaisia.

Ayoub El-Khazzani tuomittiin elinkautiseen junaiskusta Ranskassa 2020. Spencer Stone todisti oikeudessa videon välityksellä. Hän oli lentänyt Ranskaan oikeudenkäyntiä varten, mutta tuli kipeäksi ja joutui palaamaan takaisin kotimaahansa.

Instagramin perusteella 29-vuotias Stone pitää nykyisin motivaatiopuheita ja kirjoittaa kirjoja. Hän kuvailee itseään lauseella ”se junatyyppi”.

