Kummeli saa upouuden jakson juhlavuoden kunniaksi – kaivattu hahmo tekee paluun

Kummelista ilmestyy 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 50. juhlajakso.

Legendaarisen Kummelit-sarjan Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen, Olli Keskinen ja Heikki Hela ystävineen ovat kokanneet upouuden 50. jakson sarjan kolmekymppisten kunniaksi.

Ylen tiedotteen mukaan uusi jakso pitää sisällään alkuperäistä Kummeli-meininkiä. Mukana on myös kaivattu Eero Kakko.

– Kummelia on aina ilo tehdä. Toivottavasti ilo välittyy kotikatsomoihin saakka. Parhaimmillaan Kummeli on yhteisöllinen juttu niin katsojille kuin tekijöillekin, kommentoi Olli Keskinen hahmonsa Eero Kakon paluuta.

Myös Heikki Silvennoisella on hahmoihin pitkä ja lämmin suhde.

– Kummeli-hahmot ovat pöljiä – tai sitten niiden alla saattaa piilotella jonkinlaista elämänviisautta tai sitten ei. Kummeli-hahmot ovat aika helppoja puvustaa ja maskeerata, koska olemme jo valmiiksi aika hauskannäköisiä heppuja. Mestarikoomikko Pirkka-Pekka Peteliuskin aikoinaan sanoi, että huumorin kanssa kannattaa pitää viuhka auki eikä turhaan jarrutella.

Taattu Kummeli-laatu ei ole muuttunut miksikään.

– Kummeli-juhlajakson sketsejä on tehty jälleen ihan ”omissa verkkareissa” eli omintakeisella tyylillä, hienostelematta, häikäilemättä, ketään kosiskelematta, Heikki Hela kuvailee.

Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Heikki Hela vuonna 2016.

Kummeli-porukan mielestä huumorin maailma ja ihmisten huumorintajukin on pysyväistä lajia.

– Kehitys kehittyy, ihminen ei! Maailmasta on tullut tämän 30 vuoden aikana teknisesti ja ehkä eettisestikin kehittyneempi, mutta ihminen se vain pysyy aina naurettavana. Vielä riittää aihetta nauruun! Myös me itse ollaan edelleen lapsellisia ja naurettavia! Kummeli-porukka ei ole koskaan yrittänyt miellyttää kaikkia. Maailmanmenoa pitää edelleen kyseenalaistaa, mutta se me ollaan koitettu tehdä lämmöllä, Hela jatkaa.

Paluu Kummelin perinteisen sketsiviihteen pariin vuosien tauon jälkeen on mukavaa myös Timo Kahilaisen mielestä.

– Kummelia on paitsi mukava tehdä, myös kiva katsella, hän summaa tiedotteessa.

Upouusi Kummeli 30 v -jakso Yle Areenassa 30.10. ja Yle TV2:ssa 1.11. klo 21.00. Aiemmat jaksot katsottavissa Yle Areenassa.

